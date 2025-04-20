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Культура Симоньян рассказала о состоянии Кеосаяна после клинической смерти

Симоньян рассказала о состоянии Кеосаяна после клинической смерти

Он не говорит, но пытается общаться

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Жена постоянно находилась в больнице с Кеосаяном | Источник: Маргарита Симоньян / Telegram Жена постоянно находилась в больнице с Кеосаяном | Источник: Маргарита Симоньян / Telegram

Жена постоянно находилась в больнице с Кеосаяном

Источник:

Маргарита Симоньян / Telegram

Режиссер Тигран Кеосаян начал реагировать на внешние воздействия, слова и прикосновения. О его состоянии рассказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в программе «Судьба человека» (12+) на телеканале «Россия 1». 

«Он не говорит, но он отвечает. Ему говоришь: „Солнышко, если ты меня слышишь, моргни“. Он моргает. Я ему что-то говорю: „Пойдем домой, пойдем домой“, а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает. <…> Я ему ножки поцелую, а он вот так вот пальчики на ногах сгибает», — рассказала Симоньян.

По её словам, до 30 января Кеосаян никак не реагировал на какие-либо воздействия. Однако затем постепенно начал шевелить глазами, рукой. Маргарита призналась, что первый месяц жила в больнице и постоянно молилась и поблагодарила всех, кто переживает за ее супруга. 

Она добавила, что врачи не дают прогнозов. Симоньян отметила, что у Кеосаяна проблемы с сердцем, он пережил три инфаркта.

Здоровье режиссера пошатнулось в январе 2008 года. Тогда его госпитализировали в предынфарктном состоянии. Кеосаяну провели операцию по установке стента в артерию для восстановления нормального кровотока.

В 2010 году ситуация повторилась, у телеведущего вновь возникли аналогичные симптомы, и он снова оказался в больнице. Медики обнаружили острый инфаркт миокарда. Тогда Кеосаяну провели повторный курс стентирования, чтобы улучшить кровообращение и снизить риски дальнейших проблем с сердцем.

В декабре 2024 года телеведущий вновь оказался в стенах больницы, но уже в крайне тяжелом состоянии. Он перенес клиническую смерть и впал в кому.

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Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Тигран Кеосаян Кома Клиническая смерть
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