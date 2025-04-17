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Культура обзор «Мы к ней пришли, а у нее рой мух»: почему актриса Людмила Суворкина закончила жизнь на самом дне

«Мы к ней пришли, а у нее рой мух»: почему актриса Людмила Суворкина закончила жизнь на самом дне

Советская кинозвезда была избалованной красавицей, но о ней забыл даже сын

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3 комментария
Артистка 40 лет проработала в театре и имела орден «За заслуги перед Отечеством», но никто из мира искусства ее не вспоминал до самой смерти | Источник: фильм-спектакль «Недоросль» (0+), реж. Виталий Иванов, 1987 годАртистка 40 лет проработала в театре и имела орден «За заслуги перед Отечеством», но никто из мира искусства ее не вспоминал до самой смерти | Источник: фильм-спектакль «Недоросль» (0+), реж. Виталий Иванов, 1987 год

Артистка 40 лет проработала в театре и имела орден «За заслуги перед Отечеством», но никто из мира искусства ее не вспоминал до самой смерти

Источник:

фильм-спектакль «Недоросль» (0+), реж. Виталий Иванов, 1987 год

Нищая, одинокая и всеми забытая — именно так закончила свою жизнь когда-то популярная актриса Людмила Суворкина. С ней отказались общаться коллеги, перестал навещать сын. Каждый день ей компанию составлял лишь алкоголь и тараканы, которых от груды мусора становилось всё больше и больше.

«Избалованная красавица»

Людмила Суворкина родилась в 1951 году в Ивановской области. С детства она мечтала быть актрисой, поэтому после школы отправилась прямиком в Москву подавать документы в ГИТИС.

В институте всё внимание артистки было приковано к учебе, она мало общалась с одногруппниками, не участвовала в университетских активностях и производила впечатление отстраненного и холодного человека. «Жила для себя», «считала себя выше других», «избалованная красавица», «фифа с претензиями», — именно такой видели артистку окружающие.

Во время учебы ей уже предложили роль в известном театре «Ленком», но артистка там долго не задержалась. Коллеги считают, что всё из-за скверного характера.

— Люда никогда ни с кем не дружила. Когда ее позвали в театр «Ленком», она там просто не прижилась. Коллектив ее не принял. Она ни до кого не снисходила, считала себя выше других, — рассказал актер и одногруппник Константин Кошкин.

Как только на руках Суворкиной оказался диплом, ее распределили работать в Тулу. В драматическом театре она познакомилась со своим будущим мужем — режиссером Владимиром Губановым. Мужчина был старше ее и уже имел за плечами брак и сына, но ему хотелось снова почувствовать себя в кругу семьи с малышом на руках. Пара расписалась, и Людмила родила сына Никиту.

Губанову дали работу в Малом театре, супруг предложил руководству взять в труппу и его жену Суворкину. Получив согласие, семья перебралась в Москву.

В фильме «Центровой из поднебесья» Людмила Суворкина поет голосом Аллы Пугачевой | Источник: фильм «Центровой из поднебесья» (18+), реж. Исаак Магитон, Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького, 1975 годВ фильме «Центровой из поднебесья» Людмила Суворкина поет голосом Аллы Пугачевой | Источник: фильм «Центровой из поднебесья» (18+), реж. Исаак Магитон, Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького, 1975 год

В фильме «Центровой из поднебесья» Людмила Суворкина поет голосом Аллы Пугачевой

Источник:

фильм «Центровой из поднебесья» (18+), реж. Исаак Магитон, Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького, 1975 год

Кроме театра, в 1974 году в жизни Людмилы появилось кино — ей предложили главную роль в фильме «Центровой из поднебесья» (18+). После этого она сыграла еще более чем в десяти картинах.

В начале 00-х в жизни артистки всё складывалось как никогда лучше. Любимая работа в театре, сын — гордость родителей, который закончил экономический университет, да еще и квартиру выдали в центре Москвы. Людмила и Владимир не могли насладиться своим счастьем.

— Веселые они были, ох, веселые. Любили погулять и выпить. Бывало, что даже нетрезвые в автомобиле ездили. Сразу же прорубили в своей квартире камин, благо у них последний этаж, — вспоминают соседи.

Собственный камин — заветная мечта Людмилы Суворкиной и страх всех жителей дома. Они долго спорили и просили пару не устанавливать его, опасаясь пожаров.

«В магазин ходила только за спиртным»

После 2010 года над жизнью Людмилы начали сгущаться тучи. В кино сниматься уже не звали, да и в театре ее замечали всё реже и платили меньше. Чтобы хоть как-то прокормиться, ей пришлось устроиться экскурсоводом в музей.

Дополнительных неприятностей и потраченных нервов добавлял сын.

— Он настойчиво добивался, чтобы квартиру переписали на него. Родители отказывались покидать центр столицы, к которому привыкли. Конфликты по этому поводу не прекращались. После смерти отца он с матерью говорил только о квартире, всячески давил на Людмилу, даже угрожал, но она оставалась непреклонной, — рассказывают соседи.

По словам соседей, сын Людмилы брал трубку, только когда артистка звонила с незнакомых номеров | Источник: программа «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 годПо словам соседей, сын Людмилы брал трубку, только когда артистка звонила с незнакомых номеров | Источник: программа «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

По словам соседей, сын Людмилы брал трубку, только когда артистка звонила с незнакомых номеров

Источник:

программа «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

В 2015 году муж Людмилы умер от инсульта, и женщина осталась совсем одна. Артистка не знала, как пережить свою боль от потери, и начала глушить ее алкоголем.

— В ближайший магазин она ходила только за спиртным, которое закупала впрок, чтобы реже выходить из дома, — вспоминают соседи, которые однажды нашли Суворкину в беспамятстве на лестничной клетке.

К 74 годам у Людмилы Суворкиной начались проблемы со здоровьем, она стала хуже видеть и тяжело передвигалась | Источник: программа «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 годК 74 годам у Людмилы Суворкиной начались проблемы со здоровьем, она стала хуже видеть и тяжело передвигалась | Источник: программа «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

К 74 годам у Людмилы Суворкиной начались проблемы со здоровьем, она стала хуже видеть и тяжело передвигалась

Источник:

программа «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

Актриса ждала, когда о ней вспомнят коллеги из театра, где она провела так много лет.

— К ней никогда не приходил никто из театрального мира. Ни коллеги, ни друзья. Все будто забыли о ее существовании, — поделилась соседи.

Она хотела услышать от сына что-то кроме требований переписать квартиру — но и этого ей не было суждено дождаться.

— После отключения коммуникаций она пришла ко мне подзарядить телефон, — рассказала соседка артистки. — Едва телефон включился, она тут же стала звонить сыну. Но он не брал трубку — принципиально. Он общался, только когда ему звонили с других номеров. А бедная женщина металась по моей прихожей, без конца набирая его номер и вслушиваясь в гудки. Потом разрыдалась и ушла.

Суворкина перестала выходить из дома, и когда-то просторная квартира превратилась в свалку. Пустые бутылки, мусор, тараканы — она ни на что на это не обращала внимание.

Сердобольные соседи иногда помогали и выкидывали мусор Людмилы Суворкиной, но меньше его не становилось | Источник: программа «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 годСердобольные соседи иногда помогали и выкидывали мусор Людмилы Суворкиной, но меньше его не становилось | Источник: программа «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

Сердобольные соседи иногда помогали и выкидывали мусор Людмилы Суворкиной, но меньше его не становилось

Источник:

программа «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

— Мы зимой к ней пришли, а у нее рой мух, — рассказали каналу НТВ работники управляющей компании. — Я оттуда выхожу, думаю, куртку проветривать теперь надо. Чтобы там начать работать, надо зайти в квартиру и принюхаться. Если изначально взять, у нее шикарная квартира: и выход у нее там на крышу, можно отдыхать, и ванна огромная, джакузи.

Тот самый личный выход на крышу, о котором говорят работники | Источник: программа «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 годТот самый личный выход на крышу, о котором говорят работники | Источник: программа «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

Тот самый личный выход на крышу, о котором говорят работники

Источник:

программа «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

Первое время артистка выкидывала мусор прямо с балкона. После того как на нее начали жаловаться соседи, женщина перешла на сжигание пустых упаковок в камине. Когда-то с таким трудом и любовью воплотившаяся мечта превратилась в обычную печь.

«Я понимала, что это депрессия»

В марте бедственное положение Суворкиной достигло своего пика. Она потеряла паспорт, у нее не было денег, ей отключили электричество и перерезали газовую трубу.

Пятого апреля женщина вспоминала о своей давней подруге и когда-то коллеге Елене Цыплаковой.

Елена и Людмила в молодости жили в одном общежитии, но после много лет не общались | Источник: программа «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 годЕлена и Людмила в молодости жили в одном общежитии, но после много лет не общались | Источник: программа «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

Елена и Людмила в молодости жили в одном общежитии, но после много лет не общались

Источник:

программа «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

— Где-то в 12 часов дня раздается звонок. Я говорю: «Люд, что случилось?» Она говорит: «У меня сердце». И начала перечислять какие-то проблемы, — передает последний разговор Цыплакова. — Я пыталась ее успокоить. Она говорит: «Я ушла из театра, я на пенсии, у меня нет работы. Может, я тебе пригожусь?» Она была в отчаянном состоянии. Я понимала, что это депрессия, спешила, поэтому не могла долго говорить. Я сказала: «Люд, давай потом созвонимся». Вот это был наш разговор.

В этот же день в квартире Людмилы случился пожар, по одной из версий, причиной стал тот самый камин, установки которого много лет назад боялись соседи. Чтобы разогреть еду и воду, актриса могла развести огонь и не заметить, как искры попали на мусор, который тут же вспыхнул. Огонь в мгновение поглотил всю квартиру, и у Людмилы Суворкиной не хватило сил выбраться из пожара. Ее обугленное тело смогли достать только через несколько часов.

Официальная версия, почему произошел пожар, до сих пор неизвестна | Источник: программа «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 годОфициальная версия, почему произошел пожар, до сих пор неизвестна | Источник: программа «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

Официальная версия, почему произошел пожар, до сих пор неизвестна

Источник:

программа «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

Сутки сын провел в полицейском участке на допросе и смог увидеть ту самую квартиру, которую так жадно хотел получить, только на следующий день.

— Я понимаю его позицию, вероятно, он действительно предлагал матери более разумное решение жилищного вопроса, — комментирует Константин Кошкин. — Зачем пожилой одинокой женщине такая огромная квартира? Что ж, теперь эта собственность перейдет к нему. Осталось лишь проводить Людмилу в последний путь.

Театр, в котором артистка провела 40 лет своей жизни, отказался комментировать ее кончину. О Суворкиной вспомнил только Стас Садальский, с которым она когда-то вместе училась. На следующий день, 6 апреля, он посвятил ей пост в своем блоге.

— Людмила вчера сгорела… ужасная смерть. Раньше было ВТО, которое помогало театральным деятелям. У Суворкиной не было денег платить даже за квартиру, отрезали газовую трубу, не было сил вынести мусор, муж умер, сын забыл мать… Всё к одному… До свидания, Люда, до свиданья… — написал в социальных сетях Садальский.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Кино Актриса Жизнь Смерть Судьба Трагический пожар Сын Театр
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Комментарии
3
Гость
11 часов
потому что такой народец и она такая и сын и соседи потому заслуженно существуем по плану Таврического 👑🌙
Гость
11 часов
Ужасное время, люди теряются, не вписываются в эту жизнь.
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