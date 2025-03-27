«Если выкарабкаюсь, спою вам что-нибудь»: чем болел актер Алексей Весёлкин

Артиста не стало, когда ему было 63 года Источник: Михаил Метцель / ТАСС











«Хочу всё знать» — слова, которые стойко ассоциируются с ведущим Алексеем Весёлкиным. Артист долгие годы вел одноименную познавательную программу на радио «Маяк», но чего она сам не смог узнать — как победить страшный диагноз, который ему поставили. 27 марта артиста нашли мертвым в его собственной квартире в Москве.

— Тело телеведущего накануне в районе 12 часов ночи обнаружила его супруга в квартире на Пятницком шоссе в Москве. Приехавшие на место врачи лишь констатировали его смерть, — пишет Telegram-канал Mash.

Как рассказывают коллеги Алексея Весёлкина, больше года назад ему диагностировали рак крови. Пошла череда химиотерапий, капельниц и тянущихся дней в больничных палатах. Артисту пришлось уйти с радио, но он мечтал выздороветь и вернуться к работе.

— Если я выкарабкаюсь, спою вам что-нибудь из «Маяка», а то тут тишина как в театре перед антрактом, — вспоминает слова актера одна из медсестер.

Последние дни Алексею становилось всё хуже, но он продолжал от многих друзей скрывать свой диагноз. Ему не нужны были слова жалости и утешения, он хотел стойко всё пережить и вернуться к прежней жизни.

— Леша очень мужественно и с верой в победу с этим злом боролся. До последней недели говорил, что после очередной химии надо набираться сил и возвращаться к нормальной жизни. До последней недели хотел работать в эфире, хотя сил не было, — рассказал ведущий Сергей Стиллавин.

Болезнь оказалась сильнее, и Алексей не смог ни снова выйти в эфир, ни вернуться на театральную сцену, где провел больше 40 лет.

— Артист удивительной творческой энергии, колоритный, темпераментный, человек с искрометным чувством юмора и магнетическим взглядом. Алексей Алексеевич, дорогой, как же нам всем будет вас не хватать… Глубочайшие наши соболезнования родным и близким. Держитесь, пожалуйста! Мы с вами. Скорбим. Это огромная, невосполнимая утрата для РАМТа. О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно, — написали в Российском академическом молодежном театре.

Поклонники ведущего до сих пор не могут поверить в его кончину. Журналист и телевизионный обозреватель Арина Бородина написала в своем телеграм-канале, что при виде Алексея в последних ролях и подумать не могла, что его подкосит болезнь.