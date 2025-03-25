Похоронили рядом с Добровольской и Мирошниченко. Как в Москве прощались с актрисой Ларисой Голубкиной

В Москве простились с актрисой Театра Российской Армии Ларисой Голубкиной Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











25 марта в Москве простились с актрисой Ларисой Голубкиной, которая дебютировала в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (6+) и почти всю свою жизнь посвятила Театру Российской Армии.

Артистка умерла 22 марта, больше пяти лет она боролась с раком и болезнью Паркинсона. Ларисе Голубкиной было 85 лет.

Панихида прошла в храме Святителя Николая на Трех Горах. Проводить в последний путь актрису пришли ее родные и коллеги: актрисы Ксения Таран, Екатерина Стриженова с супругом Александром Стриженовым, Ксения Охлобыстина, Алла Довлатова, телеведущий Андрей Малахов, Леонид Ярмольник и другие.

Прощание прошло в московском храме Святителя Николая на Трех Горах Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Актриса Людмила Максакова Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Дочь актрисы Мария Голубкина Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Актер Александр Рапопорт Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Актриса Алла Довлатова Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Актриса Екатерина Стриженова рассказала о последней встрече с Ларисой Голубкиной. Она случилась в гримерке перед одним из спектаклей в Театре Российской Армии.

— Лариса Ивановна — очень красивая женщина, элегантная. Ей делали прическу, и она очень много у меня спрашивала про Сашу (мужа Екатерины. — Прим. ред.), девчонок, — рассказала Стриженова.

Ее муж Александр Стриженов добавил, что им очень повезло познакомиться с актрисой и попасть к ней «в семью».

— С Ларисой Голубкиной были Ширвиндт, Державин, Гурченко, Алентова, и мы попали в компанию больших звезд. Есть ощущение, будто уходят родители, прекрасное поколение, — сказал актер.

Телеведущий Андрей Малахов с букетом красных гвоздик Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











После отпевания Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище. Отдельно от мужа, легендарного актера Андрея Миронова, который похоронен на Ваганьковском кладбище. Там уже не нашлось места. На ее могилу возложили букеты алых и белых роз. Рядом стоят венки от коллектива театра, где играла актриса, Следственного комитета, департамента культуры Министерства обороны, Андрея Малахова и продюсера Александра Митрошенкова, «Мосфильма» и не только.

Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище, на 21-м участке Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











У могилы стоят венки от Следственного комитета и департамента культуры Министерства обороны Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Могила актрисы находится рядом с местом, где погребены певец Борис Моисеев, актрисы Раиса Максимова, Ирина Мирошниченко и Евгения Добровольская.

Рядом похоронена актриса Евгения Добровольская Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU И Ирина Мирошниченко Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU