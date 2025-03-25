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Культура Похоронили рядом с Добровольской и Мирошниченко. Как в Москве прощались с актрисой Ларисой Голубкиной

Похоронили рядом с Добровольской и Мирошниченко. Как в Москве прощались с актрисой Ларисой Голубкиной

Звезда «Гусарской баллады» упокоилась на Троекуровском кладбище, а не рядом с мужем на Ваганьковском

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В Москве простились с актрисой Театра Российской Армии Ларисой Голубкиной | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ Москве простились с актрисой Театра Российской Армии Ларисой Голубкиной | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Москве простились с актрисой Театра Российской Армии Ларисой Голубкиной

Источник:

25 марта в Москве простились с актрисой Ларисой Голубкиной, которая дебютировала в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (6+) и почти всю свою жизнь посвятила Театру Российской Армии.

Артистка умерла 22 марта, больше пяти лет она боролась с раком и болезнью Паркинсона. Ларисе Голубкиной было 85 лет.

Панихида прошла в храме Святителя Николая на Трех Горах. Проводить в последний путь актрису пришли ее родные и коллеги: актрисы Ксения Таран, Екатерина Стриженова с супругом Александром Стриженовым, Ксения Охлобыстина, Алла Довлатова, телеведущий Андрей Малахов, Леонид Ярмольник и другие.

Прощание прошло в московском храме Святителя Николая на Трех Горах | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПрощание прошло в московском храме Святителя Николая на Трех Горах | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Прощание прошло в московском храме Святителя Николая на Трех Горах

Источник:
Актриса Людмила Максакова | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАктриса Людмила Максакова | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Актриса Людмила Максакова

Источник:
Дочь актрисы Мария Голубкина | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUДочь актрисы Мария Голубкина | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Дочь актрисы Мария Голубкина

Источник:
Актер Александр Рапопорт | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАктер Александр Рапопорт | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Актер Александр Рапопорт

Источник:
Актриса Алла Довлатова | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАктриса Алла Довлатова | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Актриса Алла Довлатова

Источник:

Актриса Екатерина Стриженова рассказала о последней встрече с Ларисой Голубкиной. Она случилась в гримерке перед одним из спектаклей в Театре Российской Армии.

— Лариса Ивановна — очень красивая женщина, элегантная. Ей делали прическу, и она очень много у меня спрашивала про Сашу (мужа Екатерины. — Прим. ред.), девчонок, — рассказала Стриженова.

Ее муж Александр Стриженов добавил, что им очень повезло познакомиться с актрисой и попасть к ней «в семью».

— С Ларисой Голубкиной были Ширвиндт, Державин, Гурченко, Алентова, и мы попали в компанию больших звезд. Есть ощущение, будто уходят родители, прекрасное поколение, — сказал актер.

Телеведущий Андрей Малахов с букетом красных гвоздик | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUТелеведущий Андрей Малахов с букетом красных гвоздик | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Телеведущий Андрей Малахов с букетом красных гвоздик

Источник:
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

После отпевания Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище. Отдельно от мужа, легендарного актера Андрея Миронова, который похоронен на Ваганьковском кладбище. Там уже не нашлось места. На ее могилу возложили букеты алых и белых роз. Рядом стоят венки от коллектива театра, где играла актриса, Следственного комитета, департамента культуры Министерства обороны, Андрея Малахова и продюсера Александра Митрошенкова, «Мосфильма» и не только.

Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище, на 21-м участке | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЛарису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище, на 21-м участке | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище, на 21-м участке

Источник:
У могилы стоят венки от Следственного комитета и департамента культуры Министерства обороны | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUУ могилы стоят венки от Следственного комитета и департамента культуры Министерства обороны | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

У могилы стоят венки от Следственного комитета и департамента культуры Министерства обороны

Источник:
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Могила актрисы находится рядом с местом, где погребены певец Борис Моисеев, актрисы Раиса Максимова, Ирина Мирошниченко и Евгения Добровольская.

Рядом похоронена актриса Евгения Добровольская | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUРядом похоронена актриса Евгения Добровольская | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Рядом похоронена актриса Евгения Добровольская

Источник:
И Ирина Мирошниченко | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИ Ирина Мирошниченко | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

И Ирина Мирошниченко

Источник:

Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января, ей было 60 лет. По предварительной информации, причиной смерти могло стать онкологическое заболевание. Церемония прощания с артисткой прошла в МХТ имени Чехова.

24 марта Добровольскую посмертно наградили премией «Ника» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Хуже всех» (16+).

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Лариса Голубкина Троекуровское кладбище Похороны
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