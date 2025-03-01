«Мужчину, за которого готова выйти замуж, я нашла». Анна Семенович — о любви, семейной жизни и своем юбилее

С милым рай и в шалаше, особенно если он на Мальдивах, но всё же загородный дом надежнее. В него Анна и ее любимый мужчина, бизнесмен Денис переезжают на днях, а там уже можно и о свадьбе подумать Источник: архив Анны Семенович

Сегодня круглую дату отмечает певица, телеведущая и девушка, выдающаяся во всех отношениях. Накануне юбилея MSK1.RU поговорил с Анной о фигурном катании, группе «Блестящие», сольных проектах и личной жизни.

Несмотря на то что из группы «Блестящие» Анна Семенович ушла много лет назад, ее блеск не только не померк, но и заиграл новыми красками. Возможно, кто-то готов мириться с приставкой «экс»: «экс-Блестящая», «экс-фигуристка», но только не Анна. После окончания спортивной карьеры из-за серьезной травмы колена она не пошла в ледовые шоу, как это делают большинство ушедших из спорта чемпионов, а решила пойти по новой дороге — в шоу-бизнес. И пусть пришла к успеху не прямо — сначала поработала телеведущей и именно во время записи интервью с участницами группы «Блестящие» ей и предложили стать одной из солисток, — она добилась своего. В этой мягкой девушке с кошачьей грацией есть железный стержень, позволяющий не ломаться после сложных поворотов судьбы. И женская мудрость, помогающая подстраиваться под обстоятельства. «Сольная» жизнь оказалась не менее успешной, чем катание на льду в паре или выступления квартетом: за плечами Анны более 30 работ в кино и сериалах, она ведет программы на ТВ и радио, записывает песни, снимается в клипах и рекламных проектах. Излучая не только сексуальность, но и оптимизм.

Мечту всех мужчин Анна Семенович воплотила лишь один раз, снявшись в откровенной фотосессии для журнала Maxim Источник: архив Анны Семенович

«Время создавать семейную жизнь в новом доме»

— Анна, традиционный вопрос — как будете отмечать юбилей? И с кем?

— Буду праздновать в кругу близких мне друзей, моей команды и, конечно, любимого мужчины и наших уже общих друзей. Торжество будет не публичным — только для своих. Обычно все свои праздники я веду сама, но на этот раз решила, что буду только отдыхать и принимать поздравления. И пусть в первый день весны, мой день, все радуют меня. Будет концертная программа от моих друзей — коллег. Уверена, что получится замечательный праздник, который я проведу с теми, кого люблю.

— Есть силы на празднования? Не устали от новогодних корпоративов или в этом году их было мало?

— Корпоративов как раз было очень много. Вырваться в отпуск я смогла только в конце января. Слетала на Мальдивы и в Дубай, набралась сил и начала новый рабочий год. Уже записала и только что выпустила новую дуэтную песню с моей подругой Славой «Девушки не заграничные». На нее мы и клип сняли, премьера совсем скоро. Активно начала новый съемочный сезон своей программы «НоваЯ»(16+) на «Пятом канале». Каждую неделю веду «Дембельский альбом»(12+) на «Русском радио» — мы с командой помогаем тысячам наших прекрасных женщин, которые ждут своих сыновей, мужей и братьев из армии. Часто езжу в рамках программы по воинским частям, поддерживаю наших ребят, горжусь, что мне ее доверили вести. В общем, всё успеваю, и силы есть, и их хватает на всё. На празднование юбилея уж точно.

— А какой подарок вы хотели бы получить от жизни, от любимых людей?

— Я люблю подарки-сюрпризы, но в последнее время научилась подходить к этому вопросу с долей прагматизма. Мои близкие всегда спрашивают, что именно мне надо. А поскольку в ближайшее время я переезжаю жить в загородный дом, то попросила всё, что нужно для уюта, комфорта и красоты в нем.

А от жизни я жду, чтобы она давала мне возможности для новых творческих проектов. Чтобы я создала для себя прекрасную семейную жизнь. В карьере у меня всё уже налажено. Время заняться семейным уютом в новом доме, жить в любви и гармонии.

«Готова к хорошей и счастливой семейной жизни»

— Мужчины много лет не перестают вами восхищаться, пытаются познакомиться… Не устали от мужского внимания? Это для вас стимул, награда или так к нему привыкли, что особо не обращаете внимания?

— Действительно, мужской интерес всегда был и остается, что уж скрывать. Это нормально — мужчинам нравятся красивые, успешные женщины. Мы их привлекаем. К восхищенным мужским взглядам я давно привыкла. Самое главное, чтобы мне нравился мужчина, который проявляет ко мне интерес и ухаживает, как это случилось с моим любимым человеком Денисом.

— Вы в отношениях, но не замужем — это ваш выбор? Вам больше нравится роль невесты — вы же в клипе снимались в этом образе? Или пока не готовы выйти замуж?

— Для меня печать в паспорте никогда не была целью и не имела значения. И у меня еще с юношеского возраста не было желания срочно выйти замуж, как это у нас в стране было принято. Я была нацелена на карьеру, самореализацию. Всегда много работала, мне было интересно состояться сначала в спорте, потом в шоу-бизнесе, кино, на телевидении и так далее. История с замужеством была даже не на втором или третьем месте. Я многого добилась, стала успешной и востребованной, реализовала большее количество своих целей. И вот сейчас стала готова к хорошей и счастливой семейной жизни, которой уже два года и живу.

Но печать в паспорте по-прежнему, я уверена, ничего не меняет в отношениях. Если люди любят друг друга, они будут вместе. И кстати, не редки такие случаи, когда пара живет много лет без росписи, потом они женятся и расходятся. Никакая печать в паспорте не спасает. Своего человека, за которого я готова выйти, я уже нашла. Но его предыдущий брак зарегистрирован в Германии, там очень сложное семейное законодательство и бракоразводные процессы длятся годами, особенно при наличии детей. Но в ближайшее время, я надеюсь, Денис станет юридически свободным мужчиной, и тогда уже мы будем принимать решение по поводу официального оформления наших отношений.

— Вас часто называют в СМИ «достоянием страны» за роскошные формы. Не обижает такое звание или, наоборот, оно лестно для вас?

В группе «Блестящие» Анна Семенович зажигала от души — на фото певица в фотосессии для клипа «Пальмы парами», 2004 год Источник: архив Анны Семенович

— Напротив, я даже этим горжусь. И не только за себя, а вообще за всех наших женщин. Я считаю, что российским мужчинам очень повезло — у нас в стране самые красивые женщины в мире. Роскошные, ухоженные, всегда очаровательные. Потому что в Европе, например, девушки не так хороши внешне, не так за собой следят, часто не обращают внимания на то, как одеты и выглядят. У нас в России все-таки есть большая культура женской красоты. Наши женщины к тому же еще и прекрасные хозяйки. И если меня считают «достоянием» страны, где я родилась и живу, которую люблю, то этим званием можно и нужно гордиться. Надеюсь, что радую всех своими позитивными песнями, ролями в кино, программами на радио и телевидении. Стараюсь мотивировать других женщин любить себя, находить время на себя. Развиваться, расти духовно и интеллектуально.

«Ситуацию надо „отплакать“, но не долго, и ставить новую цель»

Солистки группы «Блестящие» по-прежнему остаются близкими людьми. На фотографии Анна Семенович с коллегами Юлей Ковальчук и Ксюшей Новиковой, а также лучшей подругой — фигуристкой Анастасией Гребенниковой Источник: архив Анны Семенович

— Участницы группы Spice Girls встречаются только по случаю юбилея группы, а вы с девочками из «Блестящих» дружите? Общаетесь? С кем у вас самые близкие отношения?

— Все вместе мы собирались не так давно, на премии «Муз ТВ», где исполняли песню «А на море белый песок» в память о Жанне Фриске. Это был потрясающий, очень эмоциональный и трогательный номер, во время которого встал многотысячный зал. С девочками из группы мы постоянно общаемся. На моем дне рождения они тоже обязательно будут. Конечно, мы не встречаемся, как раньше, каждый день, но по-прежнему очень трепетно относимся друг к другу, следим и радуемся достижениям каждой. Мы провели вместе шесть лет и стали почти семьей. Всегда были друг для друга лучшей поддержкой и опорой. И сохранили эти отношения.

— Общаетесь ли вы и другие участницы группы с родителями Жанны Фриске, поддерживаете ли их?

— С Жанной мы проработали вместе в «Блестящих» около года и продолжали общаться и дружить во время ее сольной карьеры. Не могу сказать, что я как-то близко общалась с ее родителями. А вот с ее сестрой Наташей мы на связи, частенько переписываемся.

С партнером по танцам на льду Романом Костомаровым Анна Семенович откатала два года. В 2000 году пара стала серебряным призером чемпионата России Источник: архив Анны Семенович

— Вы получили серьезную травму и были вынуждены оставить фигурное катание, но не сломались, а смогли найти новый путь. Большая трагедия случилась с вашим партнером по танцам на льду Романом Костомаровым. Он тоже смог найти силы жить дальше. Откуда эти силы берутся? Как пережить крушение надежд и не опустить руки?

— Действительно, когда мне пришлось уйти из-за травмы из большого спорта, мой мир рухнул. Мне был 21 год, я совершенно не представляла, что мне делать дальше. Потому что вся моя жизнь с трех лет была сформирована только вокруг спорта, вокруг фигурного катания и достижения результатов. Я долго не понимала, в какую сторону двигаться дальше, я почти не выходила из дома полгода, плакала в подушку. Но уже тогда я начала увлекаться психологией и прочла «Беседы с Богом» Нила Доналда Уолша и книгу Зеланда «Трансерфинг Реальности», которые мне попались и оказались очень полезными. Тогда я, конечно, не всё поняла, была совсем юной. Но осознала одно — если хочешь чего-то добиваться в жизни, то жалеть себя совершенно не стоит, не надо плакать и долго зависать в состоянии уныния. Нужно собраться, встать и начать что-то делать. Только мои действия могут привести меня туда, где я хочу оказаться. А если я буду сидеть на диване, плакать и поедать пиццу — ничего хорошего из этого не получится. Я взяла себя в руки, потому что все-таки у спортсменов прекрасная сила воли и чувство дисциплины. Это помогло мне сосредоточиться.

Яркий пример такого отношения к жизни и история Романа Костомарова, с которым мы катались в паре и выигрывали золотые и серебряные медали. То, как он пережил болезнь и справился со своей ситуацией, достойно огромного уважения и служит примером. И жизнь Романа сегодня прекрасна и полноценна, несмотря ни на что.

С 3 лет и до 21 года вся жизнь Ани Семенович была посвящена фигурному катанию — она неслась на своих коньках к чемпионским титулам. На фото юной фигуристке 5 лет Источник: архив Анны Семенович











А мне лично преодолеть свои трудности помогла мечта детства — я всегда хотела быть певицей, артисткой. Я просто пошла заниматься вокалом, на курсы актерского мастерства, ораторского искусства и техники речи. Научилась красиво и четко говорить, меня пригласили работать на телевидение в спортивную редакцию. Вот с этого маленького шага начался мой путь в шоу-бизнесе. Потом мы с моим гражданским мужем, режиссером и клипмейкером Даниилом Мишиным, начали создавать группу «Ангелы Чарли». И шаг за шагом я двигалась к своей мечте — быть на сцене. Меня заметили продюсеры группы «Блестящие», позвали в коллектив. Поэтому даже негатив, который происходит с нами, — это наш опыт. Ситуацию надо «отплакать», но не долго. А дальше вставать, ставить новые цели и идти к ним. Любой негативный опыт может послужить толчком и топливом, чтобы дальше жизнь наладилась и заиграла новыми красками.

Анна Семенович считает, что с возрастом стала не только мудрее, но и красивее. И с этим сложно не согласиться Источник: Дарья Осипова

— В одном из интервью вы сказали, что с возрастом стали красивее, интереснеe, даже мягче. Есть ли у вас «рецепт», как женщине достичь гармонии с собой? Как научиться правильно оценивать себя?