«Я проведу этот день хорошо». Легендарный Юрий Антонов — о своем 80-летнем юбилее, жизни и творчестве

За всю свою карьеру Юрий Антонов написал порядка 400 песен Источник: Александр Авилов / агентство «Москва», yuryantonov_official / Instagram (деятельность запрещена на территории России), Полина Авдошина / Городские медиа











Его песни поют уже больше 40 лет. «Я вспоминаю» («Летящей походкой»), «От печали до радости», «Золотая лестница», «Нет тебя прекрасней» — кажется, вся его дискография состоит из хитов. 19 февраля легендарный певец, композитор и народный артист России Юрий Антонов празднует 80-летний юбилей.

Несмотря на большой послужной список, музыканту чуждо тщеславие. Он далек от светских вечеров, сторонится красных дорожек и практически не дает интервью. Однако в преддверии юбилея корреспонденту MSK1.RU удалось поговорить с Юрием Антоновым. Народный артист России рассказал нам, что готовится к юбилейному концерту. По его словам, он пройдет, скорее всего, осенью.

— Посмотрим. У нас сейчас осталось две значимые площадки: Кремлевский дворец и Live Arena. [Понимание, кого бы я хотел видеть на вечере], конечно, есть. Но времени еще много, могут быть любые изменения. Поэтому пока преждевременно [рассказывать о концерте], — поделился с MSK1.RU Юрий Антонов.

Источник: Городские медиа

Первые шаги на эстраде

Для Юрия Антонова это будет один из нескольких тысяч его концертов. Ведь работать он начал уже в 14 лет. Тогда будущий артист был руководителем хора в железнодорожном депо и получал свою первую зарплату в 60 рублей. Но началом своей творческой карьеры Антонов считает 1964 год, когда он устроился музыкантом в Белорусскую государственную филармонию.

Спустя несколько лет талантливого юношу пригласили в ВИА «Мелодии и ритмы». Надо сказать, Антонов сменил не одну группу, прежде чем прийти к сольному творчеству. Основатель коллектива Виктор Синайский позже признавался, что ансамбль был, можно сказать, революционным. Ведь его участники исполняли зарубежные хиты, которые переводились на русский язык. «Мелодии и ритмы» подарили Юрию Антонову творческую дружбу с поэтом-песенником Олегом Жуковым. Впоследствии они вместе написали «Жизнь играет с нами в прятки», «Мой путь прост» и другие.

Источник: yuryantonov_official / Instagram (деятельность запрещена на территории России)











Настоящая проба пера случилась в ансамбле «Тоника», где Юрий Михайлович работал музыкальным руководителем. Его первая композиция называлась «Стой, не стреляй солдат». Следом появилась песня «О добрых молодцах и красных девицах».

Вскоре Антонова «переманили» в советский аналог Beatles — ВИА «Поющие гитары». Там он впервые попробовал себя в качестве солиста. А в 1970 году музыкант переехал в Москву. Здесь его ожидал уже другой творческий коллектив — ВИА «Добры молодцы».

ВИА «Добры молодцы» Источник: yuryantonov_official / Instagram (деятельность запрещена на территории России)











Дружба с журналистом-поэтом

В составе группы «Добры молодцы» стали всё явнее звучать его авторские композиции. Он исполнял песни: «Нет тебя прекрасней», «У берез и сосен», «Несет меня течение» и другие. Однажды на один из концертов «Молодцев» пришел корреспондент журнала «Эстрада и цирк». Звали журналиста Виктор Дюнин. После выступления ансамбля он познакомился с Юрием Антоновым и стал сотрудничать с ним. Оказалось, что Дюнин писал стихи.

— Я предложил ему текст песни «В глаза мне посмотри». Он тут же написал музыку, но песня почему-то не вышла на пластинке. Хотя он исполнял ее на концертах. А вот первая наша композиция, которая зазвучала на пластинке, — «Несет меня течение». С этого момента и началось наше сотрудничество, — рассказал MSK1.RU Виктор Николаевич.

Композитор и поэт-песенник сдружились. По словам Виктора Дюнина, они часто встречались, ходили в рестораны, бывали в поездках. Одно время Антонов часто даже ночевал в однокомнатной квартире своего товарища.

— Когда Юра приехал в Москву, у него не было жилья. Он жил либо у Миши Виккерса, поэта, который с ним написал песню «Золотая лестница», либо у меня на раскладушке, — вспоминал в разговоре с MSK1.RU Дюнин.

Источник: yuryantonov_official / Instagram (деятельность запрещена на территории России)











Как рассказал поэт, именно в его квартире была написана знаменитая песня «Несет меня течение». Виктор Дюнин признался, что был тогда в отношениях с девушкой и собирался на ней жениться. Молодые люди подали заявление в ЗАГС, но зарегистрировать брак было не суждено.

— Подруга этой девушки сказала, что моя невеста мне не верна. И вот я всю ночь прометался по своей комнате, и к утру были написаны стихи, — признался автор песни. — На следующий день пришел ко мне ночевать Юра. Я ему показал стихи и сказал: так и так, я разорвал все свои брачные узы, но зато получились стихи. Он тут же сел за пианино (у меня был инструмент в квартире) и написал мелодию.

«Витя, что за фигню ты написал?»

В начале 80-х Юрий Антонов и Виктор Дюнин отправились в круиз от Одесского черноморского пароходства. Там они должны были провести несколько дней насыщенной творческой программы, но поездка не задалась. В последний момент популярному артисту предложили вместо люкса одноместную каюту. По словам поэта, Антонова это задело. Музыкант покинул теплоход, оставив друга одного.

Виктор Дюнин уверен: если бы он ушел вместе с Антоновым, вряд ли бы родился хит «Белый теплоход». В поездке поэт встретился с красивой блондинкой. Молодой человек пригласил девушку на свидание, но она не пришла.

— Ее взгляд меня не отпускал. Я взял теплоходное расписание (бумаги у меня не было), карандаш и за 10 минут написал на оборотной стороне текст, — рассказал MSK1.RU автор.

По приезде в Москву поэт предложил Антонову песню. Они встретились в ресторане ВТО (Всесоюзное театральное общество), но музыкант не оценил душевного излияния своего друга.

— Он посмотрел текст и говорит: «Витя, что за фигню ты опять написал? Учись у Макаревича* (признан иноагентом в России), надо философию гнать». В общем, забраковал мой текст, — смеялся Виктор Николаевич.

Источник: yuryantonov_official / Instagram (деятельность запрещена на территории России)











Через некоторое время Дюнин предложил текст «Я иду тебе навстречу». Вместе с ним он вновь показал маэстро «Белый теплоход».

— Привез ему на Ждановскую (ныне станция «Выхино». — Прим. ред.), где Юра жил. Он глянул тексты, сказал, что ему некогда читать их и положил на крышку пианино. Через два дня ночью раздается звонок. «Ты спишь?» Я говорю: «Ну, в общем, как-то да». — «Ну послушай, я тут тебе два шлягера нафигачил», — включает магнитофон и поет «Я иду тебе навстречу» и «Белый теплоход», — рассказал MSK1.RU Виктор Дюнин.

Поэт тогда напомнил композитору, что уже приносил ему текст, навеянный неудачным свиданием на теплоходе. Но Антонов шутя отмахнулся:

— Я ему сказал: «Ты же сказал, что это фигня». А он: «Конечно, фигня! Но кто музыку написал?»

Юрий Антонов с группой «Аракс» Источник: yuryantonov_official / Instagram (деятельность запрещена на территории России)











«Откуда же у него такой талант?»

Сейчас трудно представить советскую эстраду без творчества Юрия Антонова. Он написал порядка 400 песен, творил с выдающимися поэтами и музыкантами. А ведь он, сын офицера морской пехоты, мог бы сделать военную карьеру. По словам артиста, изначально семья хотела отдать его в Суворовское училище. В итоге будущий артист поступил в музыкальную школу.

Виктор Дюнин, бывавший не раз в родительском доме Антонова, рассказал MSK1.RU о том, как мама Юрия Михайловича отзывалась об успехе сына.

— Мама у него словоохотливая женщина была, — вспомнил Виктор Дюнин. — Она любила рассказывать истории про Юру, о том, как он в детстве болел, как она за ним ухаживала, какой он был настойчивый. Как он, когда они жили в Молодечном, в военном городке, с аккордеоном за плечами на лыжах ходил в музыкалку. Она так говорила:

«Витечка, откуда же у него такой талант? Да этот талант же у него оттого, что трудолюбивый у меня сынок. Он каждый божий день вставал на лыжи и за музыкой туда-сюда, туда-сюда — 7 километров. Вот откуда у него этот талант». Наталья Антонова мать народного артиста России Юрия Антонова

Источник: yuryantonov_official / Instagram (деятельность запрещена на территории России)











Поэт-песенник Виктор Дюнин подтверждает слова матери:

— Юра очень трудолюбивый. Всё, чего он добился, не упало на него с потолка. Это труд, труд, труд и еще раз труд.

Сам же Юрий Михайлович сдержанно относится к комплиментам в свой адрес. Он не считает ни количества написанных песен, ни наград. Следовать традиции и подводить итоги перед днем рождения он не собирается.

— У каждого есть то, чем можно хотя бы немножко гордиться. У меня, конечно, это работа. Я делаю свою работу, но лишь вам решать, насколько она удачная или неудачная. Я вообще никогда не думал о том, что нужно подводить итоги или гордиться чем-то. Я более земной человек, — признался MSK1.RU артист.

Его часто спрашивают об отношении к современным артистам. Юрий Михайлович осторожно подходит к оценкам не только своего, но и чужого творчества. И всегда с уважением отзывается о молодежи. Он когда-то и сам был «неформатным».

— Одно время на фирме [звукозаписи] «Мелодия» было много завистников у Юры. И у него не было пластинок. В тот момент у него была даже мысль уехать из страны. Он какие-то предпринимал шаги для этого. Я помню, как однажды я ему заполнял анкету на своей пишущей машинке для выезда из страны. В конце концов он отказался от этой мысли, правильно сделал, — убежден Виктор Дюнин.

Источник: Александр Авилов / агентство «Москва»











О планах на юбилей Антонов уклончиво сказал корреспонденту MSK1.RU:

— Я проведу этот день хорошо, соответственно дате. Люди, которые ко мне придут, друзья ли или знакомые, — все близкие.

Поздравит маэстро с днем рождения и Виктор Дюнин. Со старым другом и коллегой он общается до сих пор.

— Хочу пожелать ему и дальше так держаться, не падать духом и продолжать творить. Он к своему юбилею пришел с замечательными красивыми результатами. Добился огромного успеха и популярности. Его песни любят миллионы поклонников. Его любили и любят красивые женщины, я свидетель этому. Ему дарят тепло его животные, которых у него очень много. Я хочу пожелать Юре, чтобы его красота, отношения с людьми, с внешним миром, с творчеством не заканчивались. И чтобы они продолжались как можно дольше, — заключил в разговоре с MSK1.RU Виктор Николаевич.

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