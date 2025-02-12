«Этот взгляд огромных голубых глаз невозможно забыть». Как прошли похороны актера Олега Стриженова: репортаж

Олег Стриженов скончался от инсульта Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В среду, 12 февраля, состоялись похороны актера Олега Стриженова. Артист умер 9 февраля на 96-м году жизни. Проводить его в последний путь пришла не только семья, но и звезды российского кино и телевидения.



На прощании в храме Святителя Николая на Трех Горах, а после и на Троекуровском кладбище побывали и корреспонденты MSK1.RU. Рассказываем, как страна простилась с великим актером — в репортаже.

Как похоронили великого актера

С утра к храму люди приходили с цветами и траурными венками. Среди них — венки от президента России и от Союза кинематографистов.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Сын Олега Стриженова — Александр — со слезами на глазах поделился, как актер провел последние часы своей жизни. В тот вечер Олег Александрович позвал свою помощницу и попросил открыть входную дверь.

— Открой входную дверь, мама придет. Ну вот, пришла и забрала, — сдерживая слезы, сказал Александр.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Уже в храме Александр простился с отцом. Его жена Екатерина, а также внучки Олега Стриженова едва сдерживали слезы.

Источник: Эльдар Кочесоков / StarHit.ru

Супруга Олега Стриженова, 86-летняя Лионелла Ивановна, не смогла прийти на прощание в силу возраста, но она провела рядом с мужем всю ночь, рассказал Александр Стриженов.

— Всю эту ночь мы провели в храме, была папина супруга, которой очень тяжело в силу возраста сегодня быть с нами, но ночью она здесь была, — сказал он.

Александр отметил, что отец был для него старшим другом. Он не поучал, а заинтересовывал, давал внутренний импульс к образованию.

Источник: Эльдар Кочесоков / StarHit.ru

Сын актера также поделился с MSK1.RU самым ярким воспоминанием из детства, связанным с отцом.

— Я перевернулся с надувного матраса, это было где-то под Таллином. Мне было года два. И свет уходил от меня по мере погружения, но было абсолютно спокойно, потому что я знал, что рядом папа. И отцовские руки вот так наклонились и вынули меня из Балтийского моря, — рассказал Александр.

Он также вспомнил один из спектаклей в Санкт-Петербурге, после которого люди выстроились в живой коридор и провожали Олега Александровича «аплодисментами, цветами и большой любовью».

После церемонии прощания Олега Стриженова похоронили на Троекуровском кладбище. Все пришедшие собрались вокруг могилы — Александр Стриженов старался поддерживать тех, кто в этом нуждался.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Источник: Эльдар Кочесоков / StarHit.ru

Похоронили Олега Стриженова рядом с могилами актрисы Анастасии Заворотнюк, народных артистов РФ Нины Руслановой и Вадима Абдрашитова, а с другой стороны — неподалеку от могил футболистов Василия Кулькова и Федора Черенкова и хоккеиста Владимира Шадрина.

Уже у могилы телеведущая Екатерина Стриженова призналась, что незадолго до смерти отец ее мужа сказал, что гордится ей.

— Олег Александрович следил за всем, что мы делали. Недавно сказал мне — при свидетелях, — что он гордится тем, что я делаю, — поделилась ведущая программы «Доброе утро» (6+) на Первом канале. — Я впервые за сорок лет от него услышала эти слова. Он такую поднял планку для всех нас — и мы всё время старались соответствовать этой планке.

Источник: Эльдар Кочесоков / StarHit.ru

Кто пришел на похороны?

Одной из пришедших оказалась телеведущая Елена Малышева. Лицо программы «Жить Здорово» (16+) назвала Олега Стриженова величайшим актером России и человеком «невероятной мужской человеческой красоты», а также рассказала о его самой запоминающейся роли.

— С детства в моей памяти и в моем сердце момент из фильма «Сорок первый» (12+), когда он оглядывается и смотрит на влюбленную в него девушку-революционерку, которая по сути дела убила его. И вот этот взгляд огромных голубых глаз невозможно забыть, — сказала Малышева.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Ведущая также отметила, что у Олега Александровича остались прекрасный сын и внуки и «линия Стриженовых отразилась в четырех поколениях».

Источник: Эльдар Кочесоков / StarHit.ru

Также на прощание с букетом красных роз пришел ведущий программы «Поле чудес» (16+) Леонид Якубович.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Проститься с актером пришла и Лариса Гузеева. Ведущая программы «Давай поженимся» (16+) появилась у храма в траурном платке и шубе.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Пришла проститься со Стриженовым и актриса, народная артистка РСФСР Лариса Лужина.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











На прощании заметили российского режиссера и сценариста Александра Олейникова.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU









