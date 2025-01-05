Валерий Сюткин и Ирина Нельсон, кажется, только помолодели. Показываем, как изменились звезды 80-х, 90-х и 00-х

Звезды 80-х, 90-х и 00-х выступили на фестивале «Легенды Ретро FM» Источник: Дарья Шутова / MSK1.RU











Для кого-то их песни как машина времени, которая отправляет в молодость. Для других — нетленные хиты, которые невозможно перестать слушать даже спустя 20 или 30 лет. В ностальгической подборке MSK1.RU вспоминает, как развивалась карьера Валерия Сюткина, Ирины Нельсон, Кая Метова, Александра Буйнова и других артистов, популярных в 80-е, 90-е и 00-е.

Валерий Сюткин

Его называют главным интеллигентом отечественного шоу-бизнеса. Он не участвует в скандалах, не позволяет себе лишних слов и эмоций, а на концертах и телеэфирах практически всегда появляется в строгих костюмах.

Большой путь в мире музыки Валерий Сюткин начал в составе группы «Браво». В 1990 году он пришел туда, заняв место Жанны Агузаровой. Коллектив вместе с новым солистом обрел небывалый успех. За пять лет работы с группой «Браво» родились хиты «Московский бит», «Любите, девушки» и другие.

Валерий Сюткин в 1996 году Источник: Валерий Сюткин / YouTube.com











В 1995 году Сюткин решил развивать сольную карьеру, за время которой написал еще несколько шлягеров. Он подарил поклонникам песни «Семь тысяч над землей», «Я — то, что надо», «Радио ночных дорог», «Далеко» и другие.

Валерий Сюткин не прекращает давать концерты и считает себя певцом «технического регресса и классического рок-н-ролла». Работает он, как сам выражается, для «лампового поколения». Его девиз — «Работать и еще раз работать». Это и есть его рецепт молодости и бодрости.

— Работа — лучшее лекарство на земле. Когда вы чем-то заняты, к вам не прилипает никакая инфекция. А когда вы в праздном безделье — вот тут вы уязвимы, — заверил Сюткин в разговоре с журналистами на Международном фестивале «Легенды Ретро FM».

Источники: Валерий Сюткин / YouTube.com, Дарья Шутова / MSK1.RU

Ирина Нельсон

Диана, участница группы REFLEX — всё это об Ирине Нельсон. Артистка вдохновлялась творчеством мировых звезд, слушала АВВА, The Beatles, Эллу Фицджеральд. Творческую карьеру она начала в составе джазовой группы. Однако первые успехи она сделала, став солисткой группы «Электроверсия». Под руководством композитора Вячеслава Тюрина Ирина Нельсон превратилась в певицу Диану. Псевдоним девушка взяла в дань уважения Дайане Росс.

В конце 90-х Нельсон уехала за границу, работала с музыкантами мирового масштаба. В Германии у артистки появилась идея создать группу с европейским флером. Так и появляется REFLEX. Песни коллектива стали популярными, завоевали не одну премию и попали в топ-чарты не только России, но и Европы.

Участники группы REFLEX (слева направо): Алена Торганова, Ирина Нельсон, Григорий Розов Источник: VIVITI — Вячеслав Тюрин / T.me











В 2007 году Ирина покинула коллектив, вернулась к сольной карьере и снова уехала за рубеж. Нельсон решила покорить мировой шоу-бизнес и записала вместе с продюсером Стивом Орчардом (сотрудничал с Полом Маккартни, Джорджем Майклом, Стингом. — Прим. ред.) англоязычный альбом. В США артистка выпустила альбом и несколько синглов. Песня Sunrise прорвалась на 35-е место в рейтинге Billboard, сделав Нельсон на тот момент второй российской исполнительницей после группы «Тату», покорившей американский топ-чарт.

В 2012 году Нельсон вернулась в состав группы REFLEX. В 2025 году REFLEX отпразднует 25-летний юбилей.

В начале нулевых российская версия журнала For Him Magazine (FHM) внесла певицу в топ-100 самых сексуальных женщин мира. Ирина и по сей день находится в прекрасной форме и собирает комплименты своей яркой внешности. О том, какие у артистки секреты красоты, читайте в материале MSK1.RU.

Источники: REFLEXMUSIC / YouTube.com, Дарья Шутова / MSK1.RU

Александр Буйнов

Александр Буйнов родился в творческой семье: мама окончила консерваторию по классу фортепиано, а он вместе с тремя братьями занимался в музыкальной школе. Будущий певец еще в детстве начал строить артистическую карьеру. В подростковом возрасте судьба его свела с Александром Градским, который предложил ему стать клавишником в ансамбле «Скоморохи».

Всесоюзная слава пришла к Буйнову, когда он попал в ВИА «Веселые ребята». На тот момент вместе с ним в составе были Алексей Глызин, Александр Барыкин, Анатолий Алешин и даже Алла Пугачева. К слову, с Примадонной, несмотря на ее отъезд из России, Буйнов продолжает общаться и по сей день. Правда, как он сам признался, по переписке.

В 1989 году певец начал сольную карьеру. Буйнов проявил себя не только как певец, но и как композитор. Он написал песни «Падают листья», «Пустой бамбук», «Мои финансы поют романсы», которые в свое время стали хитами.

Участники ВИА «Веселые ребята» с Аллой Пугачевой и Александром Буйновым в составе Источник: buinovofficial / Instagram (деятельность запрещена на территории России)











Недавно в СМИ появилась информация, что у певца диагностировали последнюю стадию рака. Однако в разговоре с журналистами MSK1.RU его жена Елена это опровергла, заявив, что певец каждый день много работает. О том, что с Буйновым всё в порядке, рассказала и Ирина Нельсон.

— У него замечательный возраст! Человек должен прожить минимум 108 лет, потому что за это время он проживает три цикла ума и физиологии. Третий цикл — мудрость. Самый интересный и восхитительный период жизни, — сказала солистка группы REFLEX на фестивале «Легенды Ретро FM» .

Источники: Игорь Крутой / YouTube.com, Дарья Шутова / MSK1.RU

Кай Метов

Кая Метова знают по песням Position № 2, «А ты меня не поняла», «Дороги, дороги», но немногие помнят, что у него академическое образование. Свой творческий путь он начинал мультиинструменталистом в филармониях.

В годы распада Советского Союза, когда шоу-бизнес претерпевал серьезные изменения, на небосклоне взошла еще одна звезда. Первый альбом Метова, Position № 2, сразу полюбился слушателям и на долгие годы стал его визитной карточкой.

— Я всегда пытался сделать что-то свое. Может быть, поначалу угловатое, может, смешное, может, не в общем тренде, но самодостаточное и со своей личной изюминкой. И вот, мне кажется, те песни, которые ворвались в музыкальное пространство в 1992–1993 годах — это как раз результат подобного отношения к самому себе, — говорил ТАСС Кай Метов.

После Position № 2 певец написал еще не один хит, в том числе для своих коллег по цеху. В 2003 году Маша Распутина и Филипп Киркоров выпустили песню «Роза чайная», музыку к которой написал Кай Метов. Позже он записывал музыку к разным фильмам и сериалам.

Сейчас Кай Метов продолжает выпускать новые треки и выступать. В марте 2025 года у артиста состоится юбилейный концерт в честь 60-летия, которое он отпраздновал в сентябре 2024 года. Кай Метов принимает участие в телепроектах и снимается в фильмах. Одна из его последних киноработ — сериал «Ресторан по понятиям» (18+), где певец сыграл артиста не у дел, сбитого летчика. К роли Метов отнесся с самоиронией.

Источники: Кай Метов / YouTube.com, Дарья Шутова / MSK1.RU

Марина Хлебникова

Марина Хлебникова могла бы стать спортсменкой или металлургом, но музыка оказалась сильнее остальных хобби. Артистка окончила музыкальное училище Гнесиных, где училась у Иосифа Кобзона, Льва Лещенко и Александра Градского. Хлебникова признается, что их советы и напутствия она помнит до сих пор.

В 1989 году Марина познакомилась с продюсером Бари Алибасовым. Тот пригласил ее в «Интеграл», а позже — в группу «На-На». Как и многие участники музыкальных коллективов, в какой-то момент Марина решила попробовать свои силы в сольной карьере. Успех не заставил себя долго ждать. Слушатели тепло восприняли песни «Рай в шалаше», «Случайная любовь», «Какао-какао». Правда, сама артистка к некоторым своим хитам относилась с осторожностью.

— Я человек с высшим музыкальным образованием, академическая пианистка — и тут такая легковесная история (речь о песне «Чашка кофею». — Прим. ред.). Думала, что данная композиция погубит мою карьеру. <…> Неожиданно для меня песня продержалась в топе полгода, а это показатель того, что публика ее приняла. Трек стал невероятно популярен, зазвучал буквально из каждого утюга, ушел в народ, — рассказала Хлебникова в интервью МВД Медиа.

Одно время артистка не появлялась на публике и переживала непростой период. Она пережила смерть отца и самоубийство первого мужа. В 2021-м в ее квартире произошел пожар, в котором артистка серьезно пострадала. Сейчас, как говорит певица, ее творческая жизнь продолжается: «Звонки, встречи, съемки, концерты». Она также пишет книги.

Источники: Марина Хлебникова / YouTube.com, Дарья Шутова / MSK1.RU