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Культура «Нельзя артистам ложиться в гроб». Звезда российского кино Ирина Пегова — о смерти Романа Мадянова

«Нельзя артистам ложиться в гроб». Звезда российского кино Ирина Пегова — о смерти Романа Мадянова

Актриса снималась вместе с ним в нескольких картинах

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1 комментарий

Роман Мадянов сыграл Кузьмича в фильме «Битва пап»

Месяц назад, 25 сентября не стало актера театра и кино Романа Мадянова. Ему было 62 года. В последние несколько лет артист боролся с онкологическим заболеванием. Недавно вышел фильм «Битва пап» (12+), где он сыграл Кузьмича. Народная артистка России Ирина Пегова и продюсер Александр Златопольский поделились с E1.RU воспоминаниями о Романе Мадянове.

— Я с ним неоднократно снималась. Много раз. Повезло, что мы очень дружили, — говорит Ирина Пегова.

По ее словам, у актера был свой знаменитый напиток — красная настойка, которая называлась мадяновка.

— Придешь в гримерочку — а у тебя стоит мадяновка. Как правило, это был пузыречек из-под шампуня или одеколона. Эту настойку он сам готовил. Я, естественно, ее не пила, не употребляю крепкие напитки. Но сейчас крайне об этом жалею. Обычно я кому-то эту настойку дарила и теперь жалею, что не осталось ни одной мадяновки.

<p>Ирина Пегова </p><p>Ирина Пегова </p>

Добрейшей души человек. Таланта у него было безмерно.

И это [смерть актера] подтверждает, что нельзя артистам ложиться в гроб. На нашем проекте он лез туда. Нельзя этого делать. Конечно, я не верю в такие приметы. Но жалко, большая потеря, — говорит актриса.

Продюсер Александр Златопольский тоже с теплом вспоминает, как работал с Романом Мадяновым:

— Великолепный актер, волшебный. У них такое взаимодействие с Людмилой Артемьевой! Они давали сумасшедшую энергетику, колоссальное влияние на атмосферу. И я еще раз подчеркиваю двумя чертами: юмор колоссальный, который выдает и тот, и другая.

<p>Александр Златопольский</p><p>Александр Златопольский</p>

Про Романа Мадянова, конечно, долго можно рассказывать. Такие актеры остаются жить в ролях.

Я благодарен судьбе, что успел снять его в своей картине как продюсер. Естественно, получал невероятное удовольствие от игры, потому что я тоже взаимодействовал с ним в кадре, у нас было много совместных сцен, — отмечает наш собеседник.

Ранее о работе, о том, каким был Роман Мадянов, рассказывали другие его друзья и коллеги. В большом материале мы писали, как жил и чем запомнился заслуженный артист России.

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Роман Мадянов Ирина Пегова Народная артистка России Заслуженный артист России Актер Актриса Воспоминания
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Комментарии
1
Гость
1 час
А ,как же Варлей,в гробу летала Жива и здравствует , здоровья ей!
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