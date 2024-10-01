«Делал музыку не за деньги». Коллеги и друзья Вячеслава Добрынина рассказали, каким он запомнился

Сегодня днем стало известно о смерти 78-летнего Вячеслава Добрынина. Об этом РБК сообщила его жена Ирина. Недавно композитор попал в больницу. По данным «Комсомольской правды», его госпитализировали в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт. Близкие и коллеги Вячеслава Добрынина рассказали в интервью MSK1.RU, каким был Вячеслав Добрынин.
Роксана Бабаян, для которой он написал песню «Витенька», отзывается о нем как о ярком и талантливом человеке.
— Он человек был очень органичный, яркий, — говорит она. — Мы были не близкими друзьями, но в хороших отношениях. Скорбим и вспоминаем его очень хорошим и теплым озарением.
К сожалению, сейчас время такое, когда яркие люди уходят. Царствие ему небесное.
Композитор, продюсер и режиссер Вячеслав Тюрин назвал Вячеслава Добрынина настоящим маэстро:
— Мастер поп-музыки, советской эстрадной музыки. Доброй, хорошей, красивой песни, которая будет жить вечно. Человека уже нет и не будет, а его песни останутся жить. Так всегда бывает с большими мастерами, которые принесли свой вклад в культуру. Их труд останется навечно.
Изюминкой творчества Добрынина Тюрин назвал советскую музыку, под которую можно танцевать на застольях.
— У него всегда было доброе творчество. Не было посыла «давайте бухать», у него был посыл «давайте веселиться», что-то застольное, даже семейное, — добавил Вячеслав Тюрин.
И современным композиторам есть, чему у него поучиться: красивым стихам и образам, тому, как делать музыку светлой.
Для солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева Добрынин стал первым продюсером. В 80-х годах он вместе с Игорем Матвиенко пел в ансамбле «Шаровая молния», а затем музыкант перешел в ВИА «Здравствуй, песня».
— Он научил нас делать народную песню. Ну и, конечно, для всех нас Слава был очень жизнерадостным, веселым человеком с хорошим чувством юмора, добрым. Жаль, что мы в последнее время мало общались. Он болел, но я ему звонил, справлялся о его здоровье, — рассказал Мазаев.
Продюсер Иосиф Пригожин считает, что музыка Добрынина уже стала классикой:
— Царствие небесное, светлая память, его творчество останется в истории российской культуры, ибо все произведения, написанные им, стали классикой.
Личность Вячеслава Добрынина будет долго жить, особенно в мире культуры. Очень много песен, которые стали народными, востребованными.
— Таких выдающихся людей, которые пишут музыку и кайфуют от нее, просто единицы, — добавил продюсер. — Поэтому мне очень жаль и грустно, что это случилось и он за последние годы как-то тихо существовал, не встроился в эту новую реальность, которая, собственно говоря, на мой взгляд, абсолютно нечистая, бесчестная. И конкуренция такая, исключительно коммерческая.
Ребята того поколения делали музыку не за деньги. Они ее делали, потому что им нравилось.
Вокалистка ВИА «Самоцветы» Елена Преснякова сообщила, что с Добрыниным общался в основном их руководитель Юрий Маликов. Певцы с ним пересекались лишь иногда, во время выступлений.
— Он как-то нас пригласил на концерт. Такой хороший, веселый был, очень остроумный. Когда что-то говорил, всегда рифмовал, — вспоминает Преснякова.
Артистка отметила, что Добрынин написал огромное количество шлягеров. Не «пустышек, а хороших советских песен».
— Слава был очень легкий в общении и во всем. Где бы он ни был — в столовой, в ресторане, — он сразу начинал играть. Просто брал какой-то набор слов и играл, — добавила она.
Здоровье автора хитов «Не сыпь мне соль на рану» и «Всё, что в жизни есть у меня» начало сдавать в 2018 году. Тогда он перенес первый инсульт. После этого артист почти перестал выходить на сцену.
Весной 2024 года ему присвоили инвалидную группу, однако сам композитор инвалидом себя не считал. Почитайте, что было известно о здоровье Вячеслава Добрынина.