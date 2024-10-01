«Делал музыку не за деньги». Коллеги и друзья Вячеслава Добрынина рассказали, каким он запомнился

Друзья и коллеги с теплотой вспоминают композитора Источник: Агентство «Москва»











Сегодня днем стало известно о смерти 78-летнего Вячеслава Добрынина. Об этом РБК сообщила его жена Ирина. Недавно композитор попал в больницу. По данным «Комсомольской правды», его госпитализировали в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт. Близкие и коллеги Вячеслава Добрынина рассказали в интервью MSK1.RU, каким был Вячеслав Добрынин.

Роксана Бабаян, для которой он написал песню «Витенька», отзывается о нем как о ярком и талантливом человеке.

— Он человек был очень органичный, яркий, — говорит она. — Мы были не близкими друзьями, но в хороших отношениях. Скорбим и вспоминаем его очень хорошим и теплым озарением.

К сожалению, сейчас время такое, когда яркие люди уходят. Царствие ему небесное. Роксана Бабаян певица и актриса, народная артистка России

Композитор, продюсер и режиссер Вячеслав Тюрин назвал Вячеслава Добрынина настоящим маэстро:

— Мастер поп-музыки, советской эстрадной музыки. Доброй, хорошей, красивой песни, которая будет жить вечно. Человека уже нет и не будет, а его песни останутся жить. Так всегда бывает с большими мастерами, которые принесли свой вклад в культуру. Их труд останется навечно.

Изюминкой творчества Добрынина Тюрин назвал советскую музыку, под которую можно танцевать на застольях.

— У него всегда было доброе творчество. Не было посыла «давайте бухать», у него был посыл «давайте веселиться», что-то застольное, даже семейное, — добавил Вячеслав Тюрин.

И современным композиторам есть, чему у него поучиться: красивым стихам и образам, тому, как делать музыку светлой. Вячеслав Тюрин композитор, продюсер, режиссер, клипмейкер

Для солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева Добрынин стал первым продюсером. В 80-х годах он вместе с Игорем Матвиенко пел в ансамбле «Шаровая молния», а затем музыкант перешел в ВИА «Здравствуй, песня».

— Он научил нас делать народную песню. Ну и, конечно, для всех нас Слава был очень жизнерадостным, веселым человеком с хорошим чувством юмора, добрым. Жаль, что мы в последнее время мало общались. Он болел, но я ему звонил, справлялся о его здоровье, — рассказал Мазаев.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что музыка Добрынина уже стала классикой:

— Царствие небесное, светлая память, его творчество останется в истории российской культуры, ибо все произведения, написанные им, стали классикой.

Личность Вячеслава Добрынина будет долго жить, особенно в мире культуры. Очень много песен, которые стали народными, востребованными. Иосиф Пригожин музыкальный продюсер

— Таких выдающихся людей, которые пишут музыку и кайфуют от нее, просто единицы, — добавил продюсер. — Поэтому мне очень жаль и грустно, что это случилось и он за последние годы как-то тихо существовал, не встроился в эту новую реальность, которая, собственно говоря, на мой взгляд, абсолютно нечистая, бесчестная. И конкуренция такая, исключительно коммерческая.

Ребята того поколения делали музыку не за деньги. Они ее делали, потому что им нравилось. Иосиф Пригожин музыкальный продюсер

Вокалистка ВИА «Самоцветы» Елена Преснякова сообщила, что с Добрыниным общался в основном их руководитель Юрий Маликов. Певцы с ним пересекались лишь иногда, во время выступлений.

— Он как-то нас пригласил на концерт. Такой хороший, веселый был, очень остроумный. Когда что-то говорил, всегда рифмовал, — вспоминает Преснякова.

Артистка отметила, что Добрынин написал огромное количество шлягеров. Не «пустышек, а хороших советских песен».

— Слава был очень легкий в общении и во всем. Где бы он ни был — в столовой, в ресторане, — он сразу начинал играть. Просто брал какой-то набор слов и играл, — добавила она.

Здоровье автора хитов «Не сыпь мне соль на рану» и «Всё, что в жизни есть у меня» начало сдавать в 2018 году. Тогда он перенес первый инсульт. После этого артист почти перестал выходить на сцену.