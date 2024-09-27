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Культура Пришли Щербаков и Гармаш. Как в Подмосковье прощаются с актером Романом Мадяновым: онлайн

Пришли Щербаков и Гармаш. Как в Подмосковье прощаются с актером Романом Мадяновым: онлайн

Звезде сериала «Солдаты» было 62 года

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Сегодня в подмосковных Бронницах проходит прощание со звездой сериала «Солдаты», актером Романом Мадяновым. Ему было 62 года, артист долгое время страдал от онкологии. Весной стало известно, что болезнь прогрессирует.

О том, как проходит прощание, MSK1.RU рассказывает в режиме онлайн.

К храму с букетом красных роз приехал актер Марат Башаров. Рядом с ним — его новая возлюбленная Анастасия Борисова.

У входа в храм Архангела Михаила собралась длинная очередь. Многие пришли с цветами. Среди желающих проститься — друзья и знакомые артиста, а также поклонники.

Актер театра на Таганке Александр Баринов рассказал MSK1.RU, что Мадянов никогда не жаловался на свое здоровья.

— Даже когда мы встречались в конце марта, он мне говорит: «Саня, прости, у меня тут ужин», так он шутил по поводу таблеток. Их нужно было принимать по расписанию, — вспомнил Баринов.

Прощание с Романом Мадяновым проходит в городе Бронницы Московской области, в храме Архангела Михаила. А похороны артиста пройдут в селе Малахово Раменского городского округа.

Проститься с Мадяновым приехали актеры Борис Щербаков и Сергей Гармаш.

Друзья и коллеги Романа Мадянова вспомнили в разговоре с MSK1.RU о последних днях жизни артиста, совместной работе и рассказали, каким человеком он был.

Михаил Горевой благодарен Роману Мадянову за игру в его спектакле.

— Как режиссер я родился в том числе и благодаря ему, он в меня поверил, — признался Горевой. — И спектакль наш «Люди и мыши» — 25 лет мы его играли! Это был один из первых антрепризных проектов. За что, конечно, я ему благодарен и буду благодарен. Этот человек — светлый портал в моей жизни.

Актриса театра и кино Светлана Немоляева вспомнила, что его уход из драматического театра им. Маяковского стал большой потерей.

— Было очень грустно, когда он ушел из нашего театра Маяковского. Но я не знаю, что заставило уйти. Может быть, он стал очень много сниматься, ему нужно было время, — рассказала MSK1.RU артистка. — И я помню, что в театре переживали его уход. Он был очень хороший актер, ответственный, очень любил играть. Никогда ни от чего не отказывался. Ему было всё интересно, всё ему было по душе — активный, энергичный, остроумный. Как на сцене, так и в жизни.

Я знаю, что он больной был, болячки его одолевали. Такое событие — это гром среди ясного неба.

О смерти Мадянова стало известно 25 сентября. Последние годы актер боролся с раком легких, сообщила актриса Екатерина Стриженова.

— Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили и ты всегда побеждал, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием! <…> Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе, небесного! — написала она в своем Telegram-канале.

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