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Культура Даже внешне похож! История актера из глубинки, который стал российским голосом Мэттью Макконахи

Даже внешне похож! История актера из глубинки, который стал российским голосом Мэттью Макконахи

Голосом Василия Дахненко говорят более 800 киноперсонажей

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Василий Дахненко — российский голос Мэттью Макконахи

Актера Василия Дахненко вы могли видеть в фильме «Штрафбат», но скорее узнаете его по тембру, чем в лицо. Сейчас на счету Дахненко более 800 озвученных персонажей — Бэтмен, Сэм Винчестер, Доктор Ватсон, молодой Альбус Дамблдор. Но чаще всего он озвучивал американского актера Мэттью Макконахи, известного по ролям в фильмах «Интерстеллар», «Волк с Уолл-стрит» и «Джентльмены».

Удивительную историю Василия Дахненко смотрите в коротком видео чуть выше.

Василий Дахненко родился в Ангарске. С седьмого класса посещал театральную студию. Туда его взяли в 12 лет просто за то, что был мальчиком, которых в любительском театре не хватает.

С первых занятий там Вася понял, что хочет быть актером. Родители — инженер и нормировщица на заводе — были не против. После школы пытался поступить в Щукинское училище, но опоздал — курс уже набрали. Пришлось перепоступать после армии.

Коллеги отмечают, что Василий Дахненко и Мэттью Макконахи даже внешне чем-то похожи. Особенно в сериале «Настоящий детектив».

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