Даже внешне похож! История актера из глубинки, который стал российским голосом Мэттью Макконахи

Василий Дахненко — российский голос Мэттью Макконахи Источник: Елена Вахрушева / Городские порталы

Актера Василия Дахненко вы могли видеть в фильме «Штрафбат», но скорее узнаете его по тембру, чем в лицо. Сейчас на счету Дахненко более 800 озвученных персонажей — Бэтмен, Сэм Винчестер, Доктор Ватсон, молодой Альбус Дамблдор. Но чаще всего он озвучивал американского актера Мэттью Макконахи, известного по ролям в фильмах «Интерстеллар», «Волк с Уолл-стрит» и «Джентльмены».

Удивительную историю Василия Дахненко смотрите в коротком видео чуть выше.

Василий Дахненко родился в Ангарске. С седьмого класса посещал театральную студию. Туда его взяли в 12 лет просто за то, что был мальчиком, которых в любительском театре не хватает.

С первых занятий там Вася понял, что хочет быть актером. Родители — инженер и нормировщица на заводе — были не против. После школы пытался поступить в Щукинское училище, но опоздал — курс уже набрали. Пришлось перепоступать после армии.