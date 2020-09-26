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Огненный ад на 17 томов: дело ростовского поджигателя передали в суд

В Ярославской области начинается процесс по трагедии в доме, где погибли восемь человек

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Поджигателя задержали быстро

Поджигателя задержали быстро

Огненный ад на 17 томов: дело ростовского поджигателя передали в суд

В Ярославский областной суд поступило уголовное дело о поджоге дома в Ростове Великом. Как уточнили в суде, в деле — 17 томов.

История вышла жуткая. 38-летний Александр Комаров, решив отомстить за обиженного сына, поджёг дом, и в том пожаре погибли восемь человек.

Видео: Елена Вахрушева

— Осенью 2019 года между сыном Комарова и другим мальчиком произошел конфликт. Около 4 часов утра 19 октября 2019 года Комаров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал на такси к дому, в котором жила семья мальчика. Зашел в подъезд, поднялся на второй этаж и постучал в одну из дверей. Получив отказ в грубой форме на просьбу впустить его внутрь, мужчина вернулся в машину такси, взял из кармана своей куртки зажигалку, вновь зашел в подъезд и поджег на уровне первого этажа нижнюю часть деревянной лестницы и находящуюся на лестнице тряпку. Убедившись, что огонь начал распространяться, злоумышленник вышел из дома и скрылся с места преступления на том же такси, — рассказали в суде.

СЮЖЕТ

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Комаров фактически заблокировал людей в доме. Поэтому спастись смогли не все.

— Жители трех квартир (всего 17 человек, 9 из которых дети) не смогли покинуть горящий дом через подъезд. Из квартиры на первом этаже люди самостоятельно выбрались через окно, двух человек со второго этажа успели эвакуировать сотрудники экстренных служб. Один мужчина выбрался через окно второго этажа и, не удержавшись на фасаде, сорвался и упал на землю. Погибли в результате пожара восемь человек, среди них пятеро детей, — говорится в материалах дела.

Все данные, собранные следователями, переданы судье.

В своём поступке сам мужчина уже признался.

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