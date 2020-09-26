Огненный ад на 17 томов: дело ростовского поджигателя передали в суд
В Ярославский областной суд поступило уголовное дело о поджоге дома в Ростове Великом. Как уточнили в суде, в деле — 17 томов.
История вышла жуткая.
Видео: Елена Вахрушева
— Осенью 2019 года между сыном Комарова и другим мальчиком произошел конфликт. Около
Комаров фактически заблокировал людей в доме. Поэтому спастись смогли не все.
— Жители трех квартир (всего 17 человек, 9 из которых дети) не смогли покинуть горящий дом через подъезд. Из квартиры на первом этаже люди самостоятельно выбрались через окно, двух человек со второго этажа успели эвакуировать сотрудники экстренных служб. Один мужчина выбрался через окно второго этажа и, не удержавшись на фасаде, сорвался и упал на землю. Погибли в результате пожара восемь человек, среди них пятеро детей, — говорится в материалах дела.
Все данные, собранные следователями, переданы судье.
В своём поступке сам мужчина уже признался.