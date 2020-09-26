Огненный ад на 17 томов: дело ростовского поджигателя передали в суд

В Ярославский областной суд поступило уголовное дело о поджоге дома в Ростове Великом. Как уточнили в суде, в деле — 17 томов.

История вышла жуткая. 38-летний Александр Комаров, решив отомстить за обиженного сына, поджёг дом, и в том пожаре погибли восемь человек.

