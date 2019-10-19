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Пожар в Ростове
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Пожар в Ростове: погибли семь человек, в том числе, дети. Что известно к этому часу

Все подробности трагедии в Ярославлской области — в нашей хронике

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Дом загорелся около четырех утра

Дом загорелся около четырех утра

Сегодня, 19 октября, в Ростове Великом загорелся 8-квартирный дом на Ленинской улице. В пожаре погибли дети. Есть пострадавшие. Всю информацию о ЧП мы собираем в общем материале. Следите за нашей трансляцией!

Если вы стали свидетелем пожара, свяжитесь с редакцией! Нам можно написать на почту 76@rugion.ru, в личку во «ВКонтакте» или в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber: 89106621773).

Ольга Прохорова

Погибли 7 человек

Во «ВКонтакте» написал глава Ростова Сергей Щокин:

— В результате пожара многоквартирного дома по улице Ленинской, 13 в городе Ростове погибли семь человек, из них пятеро детей, еще три человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На месте развернут оперативный штаб. Ситуация находится на личном контроле губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

На место происшествия выехали глава регионального МЧС Олег Бочаров и заместитель губернатора Илья Баланин, там же находятся руководители района и города, подразделения МЧС, полиции, скорой помощи. По состоянию на настоящий момент пожар локализован, идет проливка и разборка конструкций. На базе театра Ростова Великого развернут пункт временного размещения пострадавших. В оперативном порядке на месте проведут КЧС, где решат вопросы по расселению и оказанию помощи пострадавшим и дальнейшую судьбу здания.

Ольга Прохорова

Местные жители говорят: мама пострадавших детей сама в реанимации. Сейчас идут разговоры, что дети были дома одни, без присмотра, но соседи этого не подтверждают.

Ольга Прохорова

Следственный комитет:

— Сегодня ночью в многоквартирном доме в городе Ростове произошло возгорание. В результате пожара погибли шесть человек. Из них, предварительно, пятеро детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, будут назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Устанавливаются причины возгорания.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ольга Прохорова

Сообщают о 6 погибших

В МЧС сообщают: погибли 6 человек.

Ольга Прохорова

Так всё выглядит сейчас — дом ещё дымится.

Ольга Прохорова

На месте ЧП развернут штаб.

Ольга Прохорова

Дом почти весь выгорел.

Ольга Прохорова

Официальная информация о пострадавших:

— Три человека госпитализированы в Ростовскую районную больницу. Двое в реанимации, один в отделении травматологии, — рассказали в областном департаменте здравоохранения.

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Ростовпожардети

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Зимняя вишня
    19 окт 2019 в 09:55

    Соболезнования родственникам погибших. Не должны люди жить в таких бараках. Это всё от нищеты, от бездарей и коррупционеров что стоят у руля в стране.