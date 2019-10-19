Пожар в Ростове: погибли семь человек, в том числе, дети. Что известно к этому часу

Сегодня, 19 октября, в Ростове Великом загорелся 8-квартирный дом на Ленинской улице. В пожаре погибли дети. Есть пострадавшие. Всю информацию о ЧП мы собираем в общем материале. Следите за нашей трансляцией!



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