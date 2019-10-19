Пожар в Ростове: погибли семь человек, в том числе, дети. Что известно к этому часу

Погибли 7 человек
Во «ВКонтакте» написал глава Ростова Сергей Щокин:
— В результате пожара многоквартирного дома по улице Ленинской, 13 в городе Ростове погибли семь человек, из них пятеро детей, еще три человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
На месте развернут оперативный штаб. Ситуация находится на личном контроле губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.
На место происшествия выехали глава регионального МЧС Олег Бочаров и заместитель губернатора Илья Баланин, там же находятся руководители района и города, подразделения МЧС, полиции, скорой помощи. По состоянию на настоящий момент пожар локализован, идет проливка и разборка конструкций. На базе театра Ростова Великого развернут пункт временного размещения пострадавших. В оперативном порядке на месте проведут КЧС, где решат вопросы по расселению и оказанию помощи пострадавшим и дальнейшую судьбу здания.
Местные жители говорят: мама пострадавших детей сама в реанимации. Сейчас идут разговоры, что дети были дома одни, без присмотра, но соседи этого не подтверждают.
Следственный комитет:
— Сегодня ночью в многоквартирном доме в городе Ростове произошло возгорание. В результате пожара погибли шесть человек. Из них, предварительно, пятеро детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, будут назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Устанавливаются причины возгорания.
Расследование уголовного дела продолжается.
Сообщают о 6 погибших
В МЧС сообщают: погибли 6 человек.
Так всё выглядит сейчас — дом ещё дымится.
На месте ЧП развернут штаб.
Дом почти весь выгорел.
Официальная информация о пострадавших:
— Три человека госпитализированы в Ростовскую районную больницу. Двое в реанимации, один в отделении травматологии, — рассказали в областном департаменте здравоохранения.