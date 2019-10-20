«Взял зажигалку и пошёл»: предполагаемый убийца 7 человек признался в поджоге дома в Ростове. Видео

Задержанный по подозрению в поджоге многоквартирного дома в Ростове Великом мужчина признался следователям в совершении преступления. И рассказал, как он это сделал.
— Спустился по лестнице вниз, подошёл к машине, взял в куртке зажигалку и, видать, пошёл, — рассказал следователям СУ СКР по Ярославской области задержанный. — Был пьяный.
На 37-летнего мужчину вышли следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД по Ярославской области. Там на пожаре погибли пятеро детей и двое взрослых.
— В ходе расследования уголовного дела было установлено, что причиной возгорания стал поджог, в связи с чем уголовное дело переквалифицировано на «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом», — говорится в материалах СУ СУР по Ярославской области.
Сейчас с задержанным продолжаются следственные действия. Следователи выясняют все подробности трагедии.
Пожар произошёл вчера в старом доме на Ленинской улице около четырех часов утра. Семь человек, включая пятерых детей, погибли, более 20 — пострадали. Все подробности трагедии мы собрали в хронике происшествия.