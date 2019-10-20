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Пожар в Ростове

«Взял зажигалку и пошёл»: предполагаемый убийца 7 человек признался в поджоге дома в Ростове. Видео

Задержанный по громкому делу в Ярославской области мужчина рассказал следователям, что натворил

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Подозреваемого в поджоге жилого дома в Ростове задержали силовики

Подозреваемого в поджоге жилого дома в Ростове задержали силовики

Задержанный по подозрению в поджоге многоквартирного дома в Ростове Великом мужчина признался следователям в совершении преступления. И рассказал, как он это сделал.

— Спустился по лестнице вниз, подошёл к машине, взял в куртке зажигалку и, видать, пошёл, — рассказал следователям СУ СКР по Ярославской области задержанный. — Был пьяный.

На 37-летнего мужчину вышли следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД по Ярославской области. Там на пожаре погибли пятеро детей и двое взрослых.

Задержанный мужчина признался в совершении преступления

— В ходе расследования уголовного дела было установлено, что причиной возгорания стал поджог, в связи с чем уголовное дело переквалифицировано на «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом», — говорится в материалах СУ СУР по Ярославской области.

Сейчас с задержанным продолжаются следственные действия. Следователи выясняют все подробности трагедии.

Во время пожара в доме погибли семь человек, из них пятеро — дети

Во время пожара в доме погибли семь человек, из них пятеро — дети

Пожар произошёл вчера в старом доме на Ленинской улице около четырех часов утра. Семь человек, включая пятерых детей, погибли, более 20 — пострадали. Все подробности трагедии мы собрали в хронике происшествия.

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    КОММЕНТАРИИ (18)

    гость
    20 окт 2019 в 13:32

    Складно поешь дорогуша ..
    Но мне как психологу сразу видна заученность фраз. характерные кивания головой и некоторые эмоциональные проколы.
    Похоже что его раскаяния в пьяном поджоге это лишь игра на публику .. Что то недоговаривает этот человечек .
    Похоже что он просто "торпеда " обыкновенная .

    Гость
    20 окт 2019 в 14:37

    Дождались,что люди уже гибнут.Губернатор Миронов никаких мер не принимает ,когда специально поджигают дома из-за участков под застройку.Власти в сговоре с застройщиками! Путин,увольняй уже этого Миронова!

    Гость
    20 окт 2019 в 14:15

    Стране нужна смертная казнь. Хотя бы для террористов и убийц маленьких детей. Так же всех кто выпивает и наркоманов нужно отправлять в спец лагеря на принудительное лечение физическим трудом. Давать срок от года до трёх лет, этим мы спасём им жизнь и оградим здоровое общество от заразы.