«Взял зажигалку и пошёл»: предполагаемый убийца 7 человек признался в поджоге дома в Ростове. Видео

Задержанный по подозрению в поджоге многоквартирного дома в Ростове Великом мужчина признался следователям в совершении преступления. И рассказал, как он это сделал.



— Спустился по лестнице вниз, подошёл к машине, взял в куртке зажигалку и, видать, пошёл, — рассказал следователям СУ СКР по Ярославской области задержанный. — Был пьяный.



На 37-летнего мужчину вышли следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД по Ярославской области. Там на пожаре погибли пятеро детей и двое взрослых.

