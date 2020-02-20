Построил мост и дорогу только на бумаге: в Ярославле за мошенничество судят экс-депутата

— Речь идёт о выполнении фирмой Пучкова контракта на строительство мостового перехода через реку Улейму на автомобильной дороге Печкино — Потопчино в Угличском районе Ярославской области, заключенного в 2015 году с государственным казённым учреждением «Ярдорслужба» на общую сумму более 56 миллионов рублей, из которых более 11 миллионов рублей выделялось на возведение временной переправы на период строительства основного моста, — сообщил источник в правоохранительных органах.

В Кировском районном суде Ярославля рассматривается уголовное дело в отношении экс-депутата Ярославской областной думы, директора ООО «УМПРЭО» Юрия Пучкова. Как стало известно 76.RU, его обвиняют в хищении крупной суммы денег при выполнении госконтракта.

В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по материалам регионального управления ФСБ, были собраны многочисленные доказательств того, что построенные временные дорога и мост были только на бумаге, а деньги на их строительство подрядчик получил в полном объеме.



Обвинение Юрию Пучкову предъявлено за мошенничество в особо крупном размере. Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.



Это не первый скандал, связанный со строительством этого объекта. Прежний мост, который соединял деревни Печкино и Потопчино Угличского района, смыло при половодье. Вместо него власти решили возвести новую прочную конструкцию за 56 миллионов. Но многих возмутило, что столько денег тратят на мост, который ведет в малонаселенную деревню. Правда, власти тогда ответили, что делают все по нормативам — чтобы реку в случае чего могли спокойно переехать и скорая, и пожарная. А за качество, мол, надо платить.

