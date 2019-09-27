«Всё правильно сделали»: в кафе рассказали, как ФСБ задерживала одного из руководителей завода

26 сентября в кафе на окраине Рыбинска задержали одного из руководителей местного завода за махинации по крупному оборонному контракту. Как стало известно изданию «Рыбинский дневник», предположительно, арестован заместитель директора Рыбинского завода приборостроения Игорь Смирнов. Источник 76.RU подтвердил эту информацию. Брали мужчину в кафе «Ривьера», которое находится неподалёку от окружной дороги.

Мы дозвонились до заведения, чтобы узнать, как всё произошло.

— Вошли мужчины в масках, сделали своё дело и уехали. Всё правильно сделали. Нас не предупреждали. Мы удивились, конечно, — ответил по телефону заведения мужской голос.