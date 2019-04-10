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Криминал

«Пошла вторая волна преступности»: жители Резинотехники требуют открыть отдел полиции

Ярославцы обратились к депутатам за помощью

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Жители района Резинотехника опасаются за своё имущество 

Фото: Александра Савельева 

Сегодня на заседании муниципалитета Ярославля депутаты подняли вопрос преступности на Резинотехнике во время отчёта о работе УМВД за прошлый год. Жители микрорайона передали многочисленные жалобы о том, что они опасаются за свои жизни и имущество. 

— Там постоянно воруют кабели, крышки колодцев, воруют всё, что можно своровать, — высказался один из депутатов. — Пошла вторая волна преступности — выходят те, кто сел несколько лет назад. Здесь нужен полноценный отдел полиции — до Резинотехники никто не доезжает! 

Однако в УМВД другие данные по этому району.

— Статистика говорит, что уровень преступности снизился в пять раз. Вносите законодательную инициативу, иначе пункт полиции в районе с населением меньше 10 тысяч человек не предусмотрен, — ответили в УМВД по Ярославской области. 

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ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

полицияпреступность

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КОММЕНТАРИИ (1)

пессимист
10 апр 2019 в 18:31

Значит в районе с населением меньше 10 тысяч человек лучше вообще не проживать,- ни полиции, ни больницы.