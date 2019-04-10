«Пошла вторая волна преступности»: жители Резинотехники требуют открыть отдел полиции

Сегодня на заседании муниципалитета Ярославля депутаты подняли вопрос преступности на Резинотехнике во время отчёта о работе УМВД за прошлый год. Жители микрорайона передали многочисленные жалобы о том, что они опасаются за свои жизни и имущество.

— Там постоянно воруют кабели, крышки колодцев, воруют всё, что можно своровать, — высказался один из депутатов. — Пошла вторая волна преступности — выходят те, кто сел несколько лет назад. Здесь нужен полноценный отдел полиции — до Резинотехники никто не доезжает!