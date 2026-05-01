«Сломали жизнь»: истории участников наркосети, которой помогал подполковник МВД, — им еще и заплатили за «моральные страдания»

Как в 2000-х создали одну из крупнейших наркосетей Башкирии Источник: Городские медиа

Пять лет назад в одном из уфимских ЖЭУ оплакивали смерть любимого начальника. Сотрудники говорили, что им никогда не доводилось работать со столь грамотным шефом, который личным примером — «с лопатой в руках» — показывал, как надо заботиться о вверенном участке.

Никто не подозревал, что в 2000-х этот легендарный начальник фигурировал в громком деле одной из крупнейших наркосетей республики. В ее создании обвиняли бизнесмена из Нефтекамска, а помогал ему высокопоставленный сотрудник милиции. Под суд пошли 29 человек, и среди них, как выяснил UFA1.RU, был тот самый руководитель ЖЭУ. Истории этих людей — в материале.

О поимке наркодилеров, которые занимались транспортировкой и сбытом героина в особо крупных размерах, следком Башкирии объявил в 2009 году. Те, по данным следствия, торговали около трех лет, используя сеть тайников и соблюдая строгую конспирацию. В деле оказался замешан 48-летний подполковник милиции Игорь Л.

«Длительному существованию этого сообщества немало способствовало то, что в его состав входил высокопоставленный сотрудник милиции, который за вознаграждение оказывал содействие деятельности преступников и препятствовал их разоблачению», — отмечали следователи.

Лидером группировки называли Виктора С. — владельца нефтекамской компании по торговле автодеталями. Расследование длилось три года, правоохранители рассказывали, что обвиняемые пытались затянуть изучение дела и помешать установлению истины. Виктора приговорили к 20 годам лишения свободы.

Главарь получил самый большой срок Источник: Виктор С. / Vk.com

Вместе с ним остальные фигуранты получили в общей сложности 187 лет заключения, многие — в колониях строгого режима. Игорю Л. назначили 4 года и 4 месяца в колонии-поселении. Дело в том, что от важной части обвинения милиционер смог отбиться и даже получить компенсацию.

В МВД он служил на должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления борьбы с организованной преступностью и даже получал ежемесячные выплаты за участие в боевых действиях на Северном Кавказе. После суда он подал жалобу из-за ареста счета, на который ему перечисляли пособие.

В ней Игорь Л. называл блокировку необоснованной, поскольку на этом счету не было полученных от наркодельцов денег. Кроме того, тем же приговором, которым наказали бывшего милиционера, он был оправдан по ряду других вменяемых ему в вину эпизодах, в том числе по 210-й статье «Об участии в преступном сообществе», собственно, с которыми он должен был бороться.

Компенсация за страдания

Всего по итогу расследования дела наркосети правоохранители заявляли о более полутысячи эпизодов, но доказать в суде удалось, как писал следком Башкирии, лишь «большинство». Осудить всех конкретно по 210-й статье Уголовного кодекса не получилось, и многие были оправданы.

Потом фигуранты, которых признали виновными по одним эпизодам, требовали возмещения ущерба за другие опровергнутые. Так, один заявлял, что ему «нанесен тяжелейший моральный вред». Примечательно, что по доказанным эпизодам его всё-таки осудили на 4,5 года.

Как указано в жалобе, «в один день, незаконно и необоснованно обвинив истца в преступлениях, органы дознания и предварительного следствия сломали всю его жизнь». В 2015 году он оценивал свои «страдания» в 3,9 миллиона рублей. В итоге ему присудили по 10 тысяч рублей за каждый недоказанный эпизод — всего 170 тысяч.

«По сей день клеймо „тюремщика“ отражается на нем и его семье, даже после освобождения он не может спокойно жить и работать, так как информация по всем некогда вменяемым ему статьям находится в открытом доступе интернета. Имея среднее техническое образование, истец не может устроиться на постоянную работу, испытывает сильнейшие нравственные страдания — стыд, унижение, страх, — связанные с невозможностью вести привычный образ жизни в связи с пережитым эмоциональном потрясением», — отмечено в материалах суда.

Другой просил 4 миллиона рублей за «нравственные, физические страдания» и болезнь желудка, которая обострилась у него из-за «нервного напряжения» в ходе расследования, а также — за «переживания со стороны родственников». По доказанным эпизодам его приговорили к 9 годам заключения, а за недоказанные присудили 10 тысяч рублей.

Мама не горюй

Еще одна преступница пожаловалась, что из-за заключения под стражу на время следствия «как женщина была лишена возможности создания семьи и рождения детей». Ей тогда было чуть больше 30 лет. После неоднократного продления ареста ее выпустили под подписку о невыезде, но, как отмечено в иске, это тоже являлось мерой принуждения.

«На момент заключения под стражу она находилась в наилучшем детородном возрасте, а на момент освобождения деторождение будет для нее практически невозможным по возрастным ограничениям и ухудшению состоянию здоровья. Осознание этой невыносимой потери причинило ей огромное моральное страдание», — указано в жалобе.

Жалобу рассматривали, когда она, уже 40-летняя, отбывала наказание по доказанным эпизодам. Требовала несостоявшаяся мать полмиллиона рублей, а присудили ей 150 тысяч. После выхода на волю в своих соцсетях она выложила видео с возлюбленным, но смогла ли всё-таки родить, неизвестно — фото или упоминания детей на ее странице нет.

Сейчас ей уже 50 лет Источник: Vk.com

За комментарием UFA1.RU обратился к адвокату Роману Петрову. Он объяснил, что за применение меры пресечения — в том числе даже подписки о невыезде — по обвинению, которое в последующем было отвергнуто, граждане действительно могут рассчитывать на компенсацию.

«Если он был осужден за одно преступление, но в то же время оправдан по другому, более тяжкому, то уголовное преследование по второму признается незаконным, а значит, за примененные к нему меры вправе требовать компенсации», — сказал юрист Роман Петров.

Отступник

Даже Виктор С. нашел основания для получения компенсации. Но его требования в более 3 миллионов рублей удовлетворили лишь частично — в 11 тысяч. Зато в 2021 году он добился условно-досрочного освобождения. Его знакомому экс-милиционеру Игорю Л. присудили 200 тысяч рублей.

В решении Верховного суда России, который признал жалобу об изъятии со счетов для пособия за службу на Кавказе, в то же время раскрыты установленные факты его сотрудничества с наркодельцом. В 2005 году Игорь согласился за деньги помогать бизнесмену и предоставлять сведения о лицах, которым можно сбывать наркотики.

К примеру, в 2006-м правоохранитель прекратил оперативно-розыскные мероприятия в отношении одного подозреваемого — якобы в связи с отказом того от преступной деятельности. Этого «уже не подозреваемого» и привлек к своим делам Виктор С., а заодно подключил его сожительницу. Так под вербовку попали и многие другие.

Одной из таких парочек стали будущий инженер, о котором мы рассказали в начале статьи, и его тогдашняя подруга. Оба стали фигурантами громкого расследования, но тоже были оправданы по эпизодам непосредственного участия в преступном сообществе. Впрочем, по наркостатьям их признали виновными.

«[Игорь Л.] предоставил [Виктору С.] информацию о склонности [подозреваемого] к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, после чего [Виктор] вовлек его, а затем его сожительницу, и в результате они приобретали наркотические средства у [Виктора]», — указано в картотеке Верховного суда России.

Подругу нашего героя приговорили к условке, а позже срок скостили и даже выплатили компенсацию в 65 тысяч рублей (просила она 2,6 миллиона рублей). Дело его самого в судебной картотеке раздобыть не удалось, зато мы нашли упоминание о нем в информационных справках одного из жилищных управлений Уфы.

От героина — до лопаты

В 2016 году, спустя пять лет после приговора, он числился главным инженером в ЖЭУ № 19. Позже даже возглавил управление на другом участке. Им он руководил до 2021 года, пока не скончался в 47 лет. Умер он 8 мая, чуть больше месяца не дожив до очередного дня рождения.

В ЖЭУ он работал до 2021 года Источник: Vk.com

Похоронили его на Южном кладбище Уфы. Жильцы дома на его участке до сих пор вспоминают о нем с уважением и теплотой. По их словам, он был лучшим директором ЖЭУ и «фанатом своего дела», который и сам горел инициативами, и идеи остальных старался всегда поддерживать.

«Для председателей он останется в памяти как человек взвешенный, мудрый, умный, — объясняла одна из местных жительниц. — Наш дом выигрывал с ним конкурсы — кто проходил через это, поймет, сколько самоотдачи вложено. [Он] готов был обсудить самый безумный план действий и акт осмотра, двери его кабинета были открыты, на субботниках с лопатой личным примером показывал, что [значит] для него его участок».

«Он был замечательный человек с большой буквы. Самый лучший директор. Я была 9 мая [на похоронах], проводила его в последний путь, народу было немного, [но] плакали все — и мужчины, и женщины», — отмечала старшая под дому.

В разговоре с UFA1.RU она сказала, что ни до, ни после настолько инициативных руководителей жилищных управлений не встречала. По ее словам, представить, что их любимый директор когда-то мог быть хоть как-то связан с криминалом, невозможно. Но подтвердила это вдова директора ЖЭУ. С женой он познакомился уже после приговора.

Мы также нашли заявление в Европейский суд по правам человека. Супруга покойного рассказала, что тот добивался возмещения ущерба за уголовное преследование по обвинению в участии в наркобанде. По ее словам, при жизни муж успел получить денежную компенсацию, которой хватило на покупку автомобиля.

«Он не скрывал, что до нашей встречи у него были проблемы с законом, но потом мы о них даже не вспоминали. То дело было давно, и он всё оставил в прошлом. Он был хорошим мужем и действительно очень ответственно относился к работе. Сейчас у него растет замечательный сын», — рассказала UFA1.RU супруга покойного.

Помог себе — помоги другому

Не менее интересный поворот случился в судьбе еще одного фигуранта дела. Уже после всех судебных разбирательств, в 2012 году, он снова купил наркотики и попался полицейским. Вину он признал полностью и на девять месяцев отправился в колонию строгого режима.

В 2017 году он посетил одну из самых суровых исправительных колоний России — «Черный дельфин», но, видимо, уже в качестве туриста Источник: Vk.com

Однако в 2016 году он получил диплом психолога. В Башкирском институте развития образования бывший арестант защитил работу на тему «Развитие личностного потенциала наркозависимых как условие успешной реабилитации». После он стал помогать другим людям, страдающим зависимостью.

Но в рехабе, с которым сотрудничал специалист, сообщили, что он у них давно не работает. UFA1.RU связался по телефону с самим психологом, но тот после первого же вопроса журналиста отключился и перестал отвечать на звонки. Корреспондент написал ему сообщение с просьбой прояснить ситуацию, но и оно осталось без ответа.

Если он всё-таки захочет подробно рассказать, как сложилась его судьба, мы опубликуем его историю. Зато мы смогли найти Виктора С. Наказание он отбывал в исправительной колонии № 16 в Салавате и в 2021 году добился досрочного освобождения. По словам Виктора, с тех пор он ведет законопослушную жизнь.

«Многих людей я подвел»

«Я больше ни с каким криминалом связываться не собираюсь, мне хватило, — заверил UFA1.RU бывший бизнесмен.

Он рассказал, что после выхода на волю воссоединился с семьей, подрабатывает водителем и старается помочь деньгами детям, которые повзрослели, пока отец находился за решеткой. Кроме срока, ему назначили денежный штраф — по данным ФССП, Виктору осталось выплатить 264 тысячи рублей.

«Обиды держать мне не на кого, кроме себя. Многих людей я подвел. У меня же был [законный] бизнес, работникам этой компании тоже досталось из-за меня — их на допросы таскали, приятного мало. Жена в шоке была, потом оклемалась, понимала, что надо приходить в себя, чтобы детей поднимать», — рассказал UFA1.RU Виктор.

UFA1.RU спросил, какой вывод он сделал после своего громкого криминального прошлого. Отметим, что в момент Виктору было 37 лет, а сейчас 57. По его словам, о жизни в исправительной колонии ничего особенного не расскажешь — «сравнивать не с чем». Но он заявил, что ему жаль проведенных за решеткой лет.

«Мораль у моей истории простая: то, что я делал, плохо. Навредил людям, подвел своих, потратил столько лет. Не должен был я в это ввязываться, а теперь ничего не вернешь. Если честно, не хочется, чтобы вспоминали эту историю. Все давно позади, но я не хочу, чтобы это как-то навредило моим детям или жене, они и так натерпелись», — сказал Виктор.