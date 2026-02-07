А что, если они живы? Гипотеза о судьбе экс-мэра Самары, от которой холодеет кровь

Год я смотрю на это фото. И чем дольше смотрю, тем меньше верю в ту историю, которую нам рассказывают Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Наталья Артякова криминальный журналист ТГ-канал

Прошел год с тех пор, как Самара и вся страна узнали о предполагаемом зверском убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. За это время общественность приняла как аксиому версию следствия: корыстная внучка, отравление, расчленение, жидкий азот, мусорные контейнеры. Обвиняемая Екатерина Тархова признала вину. Казалось бы, дело можно закрывать. Но чем глубже я погружалась в материалы, тем больше возникало вопросов, ставящих под сомнение саму основу обвинения — факт убийства. А что, если Тарховы живы? Эта гипотеза кажется невероятной, но давайте разберем ее по косточкам, опираясь на известные факты, показания и экспертные мнения. Подробности — в материале 63.RU.

Факты: что мы знаем наверняка?

Из официальных данных Следственного комитета по Самарской области и судебных заседаний по продлению меры пресечения главной подозреваемой мы знаем следующее:

дата исчезновения: Виктор и Наталья Тарховы перестали выходить на связь с близкими в конце декабря 2024 года. Последние их телефонные звонки и сообщения были лаконичны и содержали отсылки к внучке Екатерине;

дата возбуждения дела: уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) было возбуждено 5 февраля 2025 года, после заявления друга семьи о пропаже Тарховых;

арест подозреваемой: Екатерина Тархова была задержана 4 февраля 2025 года, а затем арестована. В СИЗО она сначала месяц хранила молчание, а затем дала подробные признательные показания;

вещественные доказательства : Паспорта и телефоны Тарховых в съемной квартире Екатерины. Следы биологических тканей в квартире Тарховых на улице Вилоновской, выявленные с помощью тест-полосок в ванной комнате, на камине и на потолке. Экспертиза подтвердила, что они принадлежат пожилой паре. На обуви Екатерины также обнаружены следы крови Тарховых. Упаковочные материалы, большие пакеты и перчатки в съемной квартире Екатерины;

отсутствие тел: несмотря на масштабные поиски на мусорном полигоне «Преображенка» и в городе, тела или их значимые фрагменты (кости, зубы) до настоящего времени не найдены;

действия обвиняемой после исчезновения: Екатерина активно распродавала имущество Тарховых, в том числе коллекцию икон, автомобиль, снимала дивиденды с бизнеса деда по поддельным доверенностям.

На первый взгляд, картина очевидна. Но давайте присмотримся к деталям.

Картина, которая не сходится

Следствие утверждает, что в квартире Тарховых произошло зверское убийство с последующим расчленением. Однако картина, которую рисуют найденные улики, противоречит этому.

Экспертное мнение (на основе консультации с независимым судмедэкспертом): «Расчленить труп технически не так сложно. Среднестатистический студент-медик на первом вскрытии способен за час провести подробное исследование. Но проблема в другом — в следах. При расчленении в бытовых условиях, даже в ванной, возникает колоссальное количество биологического материала: кровь, частицы тканей, жир. Они разбрызгиваются, попадают в мельчайшие щели, под плинтусы, в стыки плитки. Вымыть это идеально практически невозможно. Современные химические пробы (например, люминол) обнаруживают следы крови даже после многократной уборки».

Что мы имеем в деле Тарховых? Следы были найдены лишь точечно: в сифонах, на камине, на потолке. Ни кровавых луж, ни характерных брызг на стенах, ни следов интенсивного мытья с использованием агрессивной химии в огромных количествах. По моему мнению, это больше похоже на инсценировку места преступления, где кто-то нанес немного биоматериала в ключевых точках, чтобы создать видимость расправы.

Вопрос 1: как можно расчленить двух человек в обычной квартире, не оставив при этом массированных, очевидных следов, которые были бы обнаружены при самом первом осмотре, а не только «под лупой» спустя недели?

Фантастика с исчезновением тел

По версии следствия, тела были заморожены жидким азотом, расчленены, а останки (якобы перемолотые с гречкой) разбросаны по мусоркам. Но давайте рассмотрим практичность.

Экспертное мнение: «Растворить тело полностью, особенно кости и зубы, в домашних условиях — задача титанической сложности. Для этого потребуются огромные объемы концентрированных кислот или щелочей (десятки, если не сотни литров). В процессе растворения реагент будет терять концентрацию, смешиваясь с биологическими жидкостями. Это вызовет бурную химическую реакцию с выделением огромного количества токсичных, зловонных паров. В квартирных условиях, со слабой вытяжкой, это самоубийство. Соседи однозначно почувствовали бы сильнейший запах. То же самое касается и использования жидкого азота в больших количествах — это не бытовой реагент, его сложно достать, транспортировать и использовать без спецоборудования».

Факт: ни один сосед по дому Тарховых в многочисленных журналистских публикациях не сообщал о странных запахах, шумах работ или визитах с подозрительными канистрами в период с декабря по февраль.

Вопрос 2: если же все-таки тела не растворили в химии, то куда делись кости и зубы — самые устойчивые к разрушению части тела? Их выбросили в мусор? Но тогда почему их не нашли при тщательном прочесывании полигона, куда свозился мусор из их района? Версия о разбрасывании по контейнерам также не объясняет, почему не был найден ни один опознаваемый фрагмент.

Мотивационная загадка: кто бенефициар?

Мотивом Екатерины Тарховой следствие называет корысть. Но давайте посмотрим на наследственное право.

По закону наследниками первой очереди являются дети и супруг. Единственная дочь Тарховых — Людмила (мать Екатерины);

внуки наследуют по праву представления только в случае смерти своего родителя (до открытия наследства).

Людмила Тархова сейчас отбывает наказание за вымогательство Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Людмила Тархова жива, хоть и находится в колонии. Следовательно, даже в случае гибели деда и бабушки всё многомиллионное состояние перешло бы к ней, а не к Екатерине. Для внучки убийство родственников в такой ситуации финансово бессмысленно. Она могла рассчитывать лишь на сиюминутную наживу от продажи движимого имущества, что, в принципе, и делала. Но это уже мотив кражи и мошенничества, а не убийства.

Вопрос 3: зачем идти на такое рисковое и жестокое преступление, как двойное убийство, если основная финансовая выгода (недвижимость, доли в бизнесе) тебе всё равно не достанется?

Альтернативная гипотеза выгоды

Предположим, Тарховы были живы и решили инсценировать свою смерть. Например, из-за старых долгов, опасностей из 90-х или иных причин. Им нужно было «исчезнуть». Для этого требуется «виновный», на которого спишут исчезновение. Идеальный кандидат — проблемная внучка с долгами, сложными отношениями в семье и доступом к их имуществу.

Возможно, они сами предложили ей схему: «Мы исчезаем, ты продаешь наше имущество, часть денег твоя, а всем говоришь, что мы умерли». А когда схема раскрылась, Екатерина, чтобы не признаваться в мошенничестве и сокрытии, была вынуждена додумать историю до убийства, взяв на себя роль невольной исполнительницы под влиянием «грузинских аферистов». Последние же (Светлана и Дмитрий Метревели) могли быть как реальными посредниками в организации исчезновения, так и удобными «козлами отпущения», выдуманными самой Екатериной.

Бред? Возможно. Но в этой истории и без того всё как в дурном сне.

Фотографии Светланы и Дмитрия Метревели следователи опубликовали в мае 2025 года Источник: «Следком» / T.me

Показания Екатерины: заученный сценарий?

Также бросается в глаза и признание Екатерины, которое поражает своей детализацией в части жестокости (азот, расчленение, гречка), но всё же содержит некоторые логические провалы. Она описывает себя как марионетку, которой грузинские сообщники диктовали каждый шаг по телефону. Однако ее собственное поведение после исчезновения родственников, а именно спокойная, расчетливая распродажа имущества, не похоже на поведение загнанной в угол, запуганной жертвы.

В своих телевизионных интервью она демонстрировала леденящее спокойствие, которое отмечали все эксперты-психологи. Где истерика? Где ужас? Ее эмоции прорывались, лишь когда речь заходила о ее собственном положении в СИЗО.

Вопрос 4: может ли такое подробное, но эмоционально плоское описание зверств быть заученной легендой, которую ей дали для следствия и суда? Легендой, призванной закрыть вопрос об отсутствии тел чудовищностью способа их уничтожения?

Где всё это время был сын?

Мало кто задается вопросом, но где находился шестилетний сын Екатерины в те критические дни конца декабря — начала января, когда, по версии обвинения, в квартире его прадеда происходило убийство и расчленение? Был ли он с матерью? Видел ли что-то? В материалах дела и публикациях об этом — тишина. Если бы ребенок был свидетелем хоть чего-то, это стало бы ключевым моментом. Его отсутствие в контексте «дней преступления» тоже о многом говорит.

Что более невероятно, что их так убили или что они до сих пор живы?

Да, гипотеза о том, что Тарховы живы, кажется на грани фантастики. Но задайте себе вопрос: что в этой истории более невероятно? Когда два пожилых человека были бесследно, без единой найденной кости или зуба, уничтожены в центре города любительскими методами (жидкий азот, мясорубка) их же внучкой, не имеющей ни специальных знаний, ни хладнокровной расчетливости маньяка, при этом основную выгоду от их смерти она получить не могла. И всё это оставило лишь несколько капель биоматериала в их же квартире?

Или же пожилая пара, имеющая опыт в сложных жизненных и бизнес-ситуациях, по веским для них причинам инсценировала собственную смерть при помощи (или же без помощи) внучки, которая стала «подставным» виновником, а сами супруги скрылись в неизвестном направлении? Следы в квартире были подброшены, а невероятная история с азотом и расчленением призвана объяснить отсутствие тел и парализовать поиски.

Оба варианта фантастичны, согласитесь? Но в уголовном деле нет главной улики — тел. Поэтому версия, ставящая под сомнение сам факт убийства, имеет всё же право на существование. Пока тела Тарховых не найдены, пока не объяснены все технические нестыковки, пока мотив Екатерины выглядит финансово неполноценным для убийства, «дело Тарховых» остается нераскрытой книгой, последнюю главу которой, возможно, еще не написали. Или не написали правильно.

