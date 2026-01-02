НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Ярославле
Погода-13°

пасмурно, без осадков

ощущается как -17

2 м/c,

южн.

 748мм 85%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Ярославцы собрались на набережной. Что происходит
«Умные решения»
Погода на первые дни января
Кто ездит в Переславль на выходные
Отражена атака БПЛА
Чек-лист важных обследований
График работы ТЦ
Урлашов вышел из колонии: онлайн
Криминал Воскрес? Главу «Русского добровольческого корпуса»* вновь объявили в розыск

Воскрес? Главу «Русского добровольческого корпуса»* вновь объявили в розыск

Его считали мертвым почти неделю

323
Капустина** ждет суровый приговор в России | Источник: Thomas Peter / ReutersКапустина** ждет суровый приговор в России | Источник: Thomas Peter / Reuters

Капустина** ждет суровый приговор в России

Источник:

Thomas Peter / Reuters

Основателя и командира «Русского добровольческого корпуса»* (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ) Дениса Капустина** (внесен в перечень террористов и экстремистов) вновь объявили в розыск по уголовной статье. Об этом свидетельствуют данные из базы МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Установочные данные: пол — мужской, национальность — русский, дата рождения — 6.3.1984, место рождения — РФ, город Москва… Переобъявлен», — говорится в карточке.

Новое объявление в розыск следует за чередой противоречивых сообщений о судьбе Дениса Капустина** в конце декабря 2025 — начале января 2026 года:

  • 27 декабря сам «Русский добровольческий корпус»* заявил о гибели своего командира «во время выполнения боевой задачи на Запорожском направлении». Сообщалось, что он погиб в результате удара российского FPV-дрона.

  • 1 января Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины опровергло эту информацию, заявив, что сообщение о смерти было частью специальной операции по защите Капустина**, которая длилась более месяца. Глава украинской разведки Кирилл Буданов на опубликованном видео обратился к Капустину: «Поздравляю вас с возвращением к жизни».

В России Капустина** заочно приговорили к пожизненному заключению. Его признали виновным по нескольким статьям, включая госизмену, создание террористического сообщества и подготовку к терактам.

По данным следствия, он участвовал в организации вторжения в Брянскую область в марте 2023 года, а также в подготовке покушения на бизнесмена Константина Малофеева и теракта на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области.

* Русский добровольческий корпус (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ).

** Денис Капустин внесен в перечень террористов и экстремистов.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Розыск Русский добровольческий корпус Теракт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
34
Гость
1 час
Главное деньги уже распилили
Гость
56 минут
Опять насмешили говоруны с экрана. Грош цена вашим словам.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
«Здоровые люди такое кино не снимают»: честный отзыв о «Невероятных приключениях Шурика»
Мария Филиппова
Мнение
«Не выдерживают период выживания»: преподаватель будущих педагогов — о том, кто учит ваших детей в школах и почему они уходят из профессии
Татьяна Рудак
Преподаватель колледжа цифровых и педагогических технологий
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Рекомендуем