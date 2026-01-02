Воскрес? Главу «Русского добровольческого корпуса»* вновь объявили в розыск

Капустина** ждет суровый приговор в России Источник: Thomas Peter / Reuters

Основателя и командира «Русского добровольческого корпуса»* (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ) Дениса Капустина** (внесен в перечень террористов и экстремистов) вновь объявили в розыск по уголовной статье. Об этом свидетельствуют данные из базы МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Установочные данные: пол — мужской, национальность — русский, дата рождения — 6.3.1984, место рождения — РФ, город Москва… Переобъявлен», — говорится в карточке.

Новое объявление в розыск следует за чередой противоречивых сообщений о судьбе Дениса Капустина** в конце декабря 2025 — начале января 2026 года:

27 декабря сам «Русский добровольческий корпус»* заявил о гибели своего командира «во время выполнения боевой задачи на Запорожском направлении». Сообщалось, что он погиб в результате удара российского FPV-дрона.

1 января Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины опровергло эту информацию, заявив, что сообщение о смерти было частью специальной операции по защите Капустина**, которая длилась более месяца. Глава украинской разведки Кирилл Буданов на опубликованном видео обратился к Капустину: «Поздравляю вас с возвращением к жизни».

В России Капустина** заочно приговорили к пожизненному заключению. Его признали виновным по нескольким статьям, включая госизмену, создание террористического сообщества и подготовку к терактам.

По данным следствия, он участвовал в организации вторжения в Брянскую область в марте 2023 года, а также в подготовке покушения на бизнесмена Константина Малофеева и теракта на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области.

* Русский добровольческий корпус (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ).