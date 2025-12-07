Под прицелом оказались студенты: мошенники придумали новую схему обмана — как она работает

Злоумышленники угрожают уголовной ответственностью Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В России мошенники разработали новую схему обмана. Теперь они предлагают гражданам пройти обучающие курсы от имени IT-специалистов, а затем, угрожая уголовной ответственностью.

Сначала мошенники связываются с жертвой под видом IT-специалистов и предлагают пройти обучающие курсы. В ходе общения они выманивают код из СМС якобы для регистрации на платформе. После с человеком связываются лжесотрудники портала «Госуслуги», которые сообщают о взломе аккаунта.

Как пишет ТАСС, для большей убедительности жертве звонил якобы сотрудник банка и заявляет, что его деньги находятся под угрозой хищения. Через несколько минут с человеком связывается псевдосотрудник спецслужб и обвиняет его в финансировании запрещенных организаций и угрожает уголовной ответственностью.

Человек, поддавшись панике, начинает следовать полученным инструкциям и в итоге теряет свои деньги.