Под прицелом оказались студенты: мошенники придумали новую схему обмана — как она работает

В России мошенники разработали новую схему обмана. Теперь они предлагают гражданам пройти обучающие курсы от имени IT-специалистов, а затем, угрожая уголовной ответственностью.
Сначала мошенники связываются с жертвой под видом IT-специалистов и предлагают пройти обучающие курсы. В ходе общения они выманивают код из СМС якобы для регистрации на платформе. После с человеком связываются лжесотрудники портала «Госуслуги», которые сообщают о взломе аккаунта.
Как пишет ТАСС, для большей убедительности жертве звонил якобы сотрудник банка и заявляет, что его деньги находятся под угрозой хищения. Через несколько минут с человеком связывается псевдосотрудник спецслужб и обвиняет его в финансировании запрещенных организаций и угрожает уголовной ответственностью.
Человек, поддавшись панике, начинает следовать полученным инструкциям и в итоге теряет свои деньги.
Существуют шесть распространенных ошибок, из-за которых можно стать жертвой мошенников. К потере средств может привести скачанное из непроверенного источника приложение или разглашение личных данных. Подробнее о этом рассказали в отдельном материале. Злоумышленники часто используют определенные фразы, чтобы втереться в доверие или запугать свою жертву. С полным списком таких слов можно ознакомиться по ссылке.