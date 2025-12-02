Бывшая Гуфа и скандальная участница «Дома-2» отправится за решетку: она выманила у любовника десятки миллионов рублей

Целый год экс-участница ток-шоу «Дом-2» Яна Шевцова шантажировала своего женатого любовника Алексея и утверждала, что беременна от него. Обманом ей удалось выудить у мужчины более 23 миллионов рублей. Однако бизнесмен узнал о вранье и подал в суд на Шевцову. Рассказываем, что произошло.
Фейковая беременность и несуществующий ребенок
На протяжении года экс-участница «Дома-2» Яна Шевцова шантажировала женатого любовника Алексея, обвиняя его в том, что он бросил ее беременную. Девушка утверждала, что родила больную дочь и теперь вынуждена воспитывать ее одна. Так, жалостью и угрозами Шевцовой удалось выманить у бизнесмена более 23 миллионов рублей.
Яна даже отправляла любовнику фотографии малышки, однако они были скачаны из интернета. Также мужчина получал снимки ребенка из реанимационной палаты, пишет E1.RU.
В итоге выяснилось, что никакой дочери никогда не существовало, а девушка в течение года вымогала деньги у своего любовника просто так. Когда Алексей заподозрил неладное, то написал заявление на обманщицу. После того как девушку задержали, она подтвердила, что никакого ребенка нет, и заявила, что на самом деле Алексей угрожал ей и принуждал к сексу.
В итоге на Яну завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
«Девушка требовала от потерпевшего деньги, в том числе на оплату медицинских услуг, на улучшение жилищных условий», — отметили в прокуратуре Свердловской области.
Еще один любовник и еще одна «беременность»
Однако Алексей был не единственным в афере девушки. По словам другого ухажера Шевцовой Александра, она пыталась обмануть и развести на деньги и его, но тогда у нее ничего не вышло. Причем махинации она проводила в тот же момент, что и с Алексеем.
«Затянула свою песенку о том, что якобы беременна от меня. Ходила в клуб, моим друзьям в телефоне показывала какие-то снимки УЗИ. Я не мальчик, она сама мне рассказывала, как врет не краснея. Конечно, я не поверил ей», — цитирует мужчину E1.RU.
Кроме того, девушка устраивала Александру жуткие истерики, сцены ревности. Мужчина утверждает, что Шевцова могла прийти даже ночью и долбиться в двери.
«Я потом звонил охране, ругался, и ее вышвыривали за шкирку из ЖК с криками. Как-то раз она пришла и ползала у меня под дверью, стучала, несла какой-то бред, я по камерам в подъезде за этим наблюдал. Там дичь творилась адская. Она меня и матом на весь дом крыла, и орала, что сейчас эфэсбэшники приедут», — рассказал Александр.
По словам мужчины, с самого начала у них с Яной были доверительные отношения. Несмотря на истерики, она рассказывала ему, что ее содержит другой — состоятельный ухажер. Тогда речь как раз шла о пострадавшем в результате аферы Алексее.
«С меня она деньги не тянула, но я понимаю, что, будь я более доверчивым, мог бы оказаться также на месте Алексея, которого она развела на миллионы. И бог знает, сколько еще мужиков она обдирала. Она мне прям хвасталась, что ездит забирать наличные пачками, что ее любовник катается на Mercedes, видимо, впечатлить хотела», — добавил мужчина.
«Аборт» от Гуфа
Несколько лет назад экс-участница «Дома-2» утверждала, что встречалась с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым). Она уверяла, что была также беременна от артиста, но якобы тогда сделала аборт. И забыла про эти отношения.
«Я выпила таблетку более часа назад. Я находилась на раннем сроке беременности. Даже не успела ничего почувствовать и не успела ничего понять. Казалось, что я просто заболела и мне надо выпить лекарство, чтобы всё снова стало хорошо. В общем, стараюсь не думать об этом», — делилась девушка.
По словам девушки, она познакомилась с рэпером в 16 лет. Якобы она встречалась с ним в то время, когда у Долматова еще были отношения с солисткой группы «А'Студио» Кети Топурией.
E1.RU Шевцова рассказывала, что статус любовницы ее не смущал. Однако позже она решила раскрыть отношения, когда рэпер, по ее словам, начал плохо себя вести — проводить время с другими женщинами.
Музыкант долго не комментировал свои отношения с девушкой, но однажды все-таки решил высказаться.
«Яна, я знаю, что ты смотришь этот эфир. Задумайся, какая у тебя репутация и какая у меня. Я напишу трек про тебя и изложу все факты, он уже есть, „Опасный пассажир“ называется. В Екатеринбурге у меня тоже есть пара человек, которые смогли про тебя пробить», — заявил Гуф.
Артист утверждал, что настолько зол на девушку, что чуть не пошел на программу «Пусть говорят», но его вовремя остановили. Кстати, с Топурией тогда он расстался не из-за Яны.
«Ее тупо под меня подложили в Екатеринбурге, а Кети я буду любить до конца жизни», — признавался рэпер.
За решетку уедет не сразу
Вину Шевцовой в результате обмана бизнесмена из Екатеринбурга удалось доказать. Обвинение запросило для девушки пять лет колонии общего режима.
В итоге Яну действительно приговорили к этому сроку, но в колонию она отправится не сразу. Известно, что у бывшей участницы ток-шоу есть маленькая дочь от прошлого брака, поэтому наказание в местах лишения свободы она будет отбывать, когда малышке исполнится 14 лет.