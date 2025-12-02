НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Бывшая Гуфа и скандальная участница «Дома-2» отправится за решетку: она выманила у любовника десятки миллионов рублей

В ее афере был не один бизнесмен

Бывшая Гуфа и скандальная участница «Дома-2» отправится за решетку: она выманила у любовника десятки миллионов рублей

В ее афере был не один бизнесмен

414
Яна Шевцова говорила сразу двум любовникам, что ждет от них детей | Источник: yana_mkr / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Яна Шевцова говорила сразу двум любовникам, что ждет от них детей | Источник: yana_mkr / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Яна Шевцова говорила сразу двум любовникам, что ждет от них детей

Источник:

yana_mkr / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Целый год экс-участница ток-шоу «Дом-2» Яна Шевцова шантажировала своего женатого любовника Алексея и утверждала, что беременна от него. Обманом ей удалось выудить у мужчины более 23 миллионов рублей. Однако бизнесмен узнал о вранье и подал в суд на Шевцову. Рассказываем, что произошло.

Фейковая беременность и несуществующий ребенок

На протяжении года экс-участница «Дома-2» Яна Шевцова шантажировала женатого любовника Алексея, обвиняя его в том, что он бросил ее беременную. Девушка утверждала, что родила больную дочь и теперь вынуждена воспитывать ее одна. Так, жалостью и угрозами Шевцовой удалось выманить у бизнесмена более 23 миллионов рублей.

Яна даже отправляла любовнику фотографии малышки, однако они были скачаны из интернета. Также мужчина получал снимки ребенка из реанимационной палаты, пишет E1.RU.

Свидетельство о рождении ребенка, которое Шевцова всем показывала, оказалось искусной подделкой | Источник: Яна Шевцова / Vk.comСвидетельство о рождении ребенка, которое Шевцова всем показывала, оказалось искусной подделкой | Источник: Яна Шевцова / Vk.com

Свидетельство о рождении ребенка, которое Шевцова всем показывала, оказалось искусной подделкой

Источник:

Яна Шевцова / Vk.com

В итоге выяснилось, что никакой дочери никогда не существовало, а девушка в течение года вымогала деньги у своего любовника просто так. Когда Алексей заподозрил неладное, то написал заявление на обманщицу. После того как девушку задержали, она подтвердила, что никакого ребенка нет, и заявила, что на самом деле Алексей угрожал ей и принуждал к сексу.

В итоге на Яну завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

«Девушка требовала от потерпевшего деньги, в том числе на оплату медицинских услуг, на улучшение жилищных условий», — отметили в прокуратуре Свердловской области.

У Яны и Алексея разница в возрасте 25 лет | Источник: Яна Шевцова / Vk.comУ Яны и Алексея разница в возрасте 25 лет | Источник: Яна Шевцова / Vk.com
У Яны и Алексея разница в возрасте 25 лет
Источник:

Яна Шевцова / Vk.com

Еще один любовник и еще одна «беременность»

Однако Алексей был не единственным в афере девушки. По словам другого ухажера Шевцовой Александра, она пыталась обмануть и развести на деньги и его, но тогда у нее ничего не вышло. Причем махинации она проводила в тот же момент, что и с Алексеем.

«Затянула свою песенку о том, что якобы беременна от меня. Ходила в клуб, моим друзьям в телефоне показывала какие-то снимки УЗИ. Я не мальчик, она сама мне рассказывала, как врет не краснея. Конечно, я не поверил ей», — цитирует мужчину E1.RU.

Кроме того, девушка устраивала Александру жуткие истерики, сцены ревности. Мужчина утверждает, что Шевцова могла прийти даже ночью и долбиться в двери.

«Я потом звонил охране, ругался, и ее вышвыривали за шкирку из ЖК с криками. Как-то раз она пришла и ползала у меня под дверью, стучала, несла какой-то бред, я по камерам в подъезде за этим наблюдал. Там дичь творилась адская. Она меня и матом на весь дом крыла, и орала, что сейчас эфэсбэшники приедут», — рассказал Александр.

По словам мужчины, с самого начала у них с Яной были доверительные отношения. Несмотря на истерики, она рассказывала ему, что ее содержит другой — состоятельный ухажер. Тогда речь как раз шла о пострадавшем в результате аферы Алексее.

«С меня она деньги не тянула, но я понимаю, что, будь я более доверчивым, мог бы оказаться также на месте Алексея, которого она развела на миллионы. И бог знает, сколько еще мужиков она обдирала. Она мне прям хвасталась, что ездит забирать наличные пачками, что ее любовник катается на Mercedes, видимо, впечатлить хотела», — добавил мужчина.

«Аборт» от Гуфа

Несколько лет назад экс-участница «Дома-2» утверждала, что встречалась с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым). Она уверяла, что была также беременна от артиста, но якобы тогда сделала аборт. И забыла про эти отношения.

«Я выпила таблетку более часа назад. Я находилась на раннем сроке беременности. Даже не успела ничего почувствовать и не успела ничего понять. Казалось, что я просто заболела и мне надо выпить лекарство, чтобы всё снова стало хорошо. В общем, стараюсь не думать об этом», — делилась девушка.

По словам девушки, она познакомилась с рэпером в 16 лет. Якобы она встречалась с ним в то время, когда у Долматова еще были отношения с солисткой группы «А'Студио» Кети Топурией.

Источник: Яна Шевцова / Vk.comИсточник: Яна Шевцова / Vk.com
Источник:

Яна Шевцова / Vk.com

E1.RU Шевцова рассказывала, что статус любовницы ее не смущал. Однако позже она решила раскрыть отношения, когда рэпер, по ее словам, начал плохо себя вести — проводить время с другими женщинами.

Музыкант долго не комментировал свои отношения с девушкой, но однажды все-таки решил высказаться.

«Яна, я знаю, что ты смотришь этот эфир. Задумайся, какая у тебя репутация и какая у меня. Я напишу трек про тебя и изложу все факты, он уже есть, „Опасный пассажир“ называется. В Екатеринбурге у меня тоже есть пара человек, которые смогли про тебя пробить», — заявил Гуф.

Артист утверждал, что настолько зол на девушку, что чуть не пошел на программу «Пусть говорят», но его вовремя остановили. Кстати, с Топурией тогда он расстался не из-за Яны.

«Ее тупо под меня подложили в Екатеринбурге, а Кети я буду любить до конца жизни», — признавался рэпер.

За решетку уедет не сразу

Вину Шевцовой в результате обмана бизнесмена из Екатеринбурга удалось доказать. Обвинение запросило для девушки пять лет колонии общего режима.

В итоге Яну действительно приговорили к этому сроку, но в колонию она отправится не сразу. Известно, что у бывшей участницы ток-шоу есть маленькая дочь от прошлого брака, поэтому наказание в местах лишения свободы она будет отбывать, когда малышке исполнится 14 лет.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Обман Скандал Мошенничество Беременность Ребенок Уголовное дело Суд Тюрьма Яна Шевцова Гуф
Гость
1 час
Вот кто так пишет "Бывшая Гуфа"? Так сразу и не поймешь, что Гуфа мужик.
