Бывшая Гуфа и скандальная участница «Дома-2» отправится за решетку: она выманила у любовника десятки миллионов рублей

Яна Шевцова говорила сразу двум любовникам, что ждет от них детей Источник: yana_mkr / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Целый год экс-участница ток-шоу «Дом-2» Яна Шевцова шантажировала своего женатого любовника Алексея и утверждала, что беременна от него. Обманом ей удалось выудить у мужчины более 23 миллионов рублей. Однако бизнесмен узнал о вранье и подал в суд на Шевцову. Рассказываем, что произошло. Фейковая беременность и несуществующий ребенок На протяжении года экс-участница «Дома-2» Яна Шевцова шантажировала женатого любовника Алексея, обвиняя его в том, что он бросил ее беременную. Девушка утверждала, что родила больную дочь и теперь вынуждена воспитывать ее одна. Так, жалостью и угрозами Шевцовой удалось выманить у бизнесмена более 23 миллионов рублей. Яна даже отправляла любовнику фотографии малышки, однако они были скачаны из интернета. Также мужчина получал снимки ребенка из реанимационной палаты, пишет E1.RU.

Свидетельство о рождении ребенка, которое Шевцова всем показывала, оказалось искусной подделкой Источник: Яна Шевцова / Vk.com

В итоге выяснилось, что никакой дочери никогда не существовало, а девушка в течение года вымогала деньги у своего любовника просто так. Когда Алексей заподозрил неладное, то написал заявление на обманщицу. После того как девушку задержали, она подтвердила, что никакого ребенка нет, и заявила, что на самом деле Алексей угрожал ей и принуждал к сексу. В итоге на Яну завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. «Девушка требовала от потерпевшего деньги, в том числе на оплату медицинских услуг, на улучшение жилищных условий», — отметили в прокуратуре Свердловской области.

У Яны и Алексея разница в возрасте 25 лет Источник: Яна Шевцова / Vk.com

Еще один любовник и еще одна «беременность» Однако Алексей был не единственным в афере девушки. По словам другого ухажера Шевцовой Александра, она пыталась обмануть и развести на деньги и его, но тогда у нее ничего не вышло. Причем махинации она проводила в тот же момент, что и с Алексеем. «Затянула свою песенку о том, что якобы беременна от меня. Ходила в клуб, моим друзьям в телефоне показывала какие-то снимки УЗИ. Я не мальчик, она сама мне рассказывала, как врет не краснея. Конечно, я не поверил ей», — цитирует мужчину E1.RU. Кроме того, девушка устраивала Александру жуткие истерики, сцены ревности. Мужчина утверждает, что Шевцова могла прийти даже ночью и долбиться в двери. «Я потом звонил охране, ругался, и ее вышвыривали за шкирку из ЖК с криками. Как-то раз она пришла и ползала у меня под дверью, стучала, несла какой-то бред, я по камерам в подъезде за этим наблюдал. Там дичь творилась адская. Она меня и матом на весь дом крыла, и орала, что сейчас эфэсбэшники приедут», — рассказал Александр. По словам мужчины, с самого начала у них с Яной были доверительные отношения. Несмотря на истерики, она рассказывала ему, что ее содержит другой — состоятельный ухажер. Тогда речь как раз шла о пострадавшем в результате аферы Алексее. «С меня она деньги не тянула, но я понимаю, что, будь я более доверчивым, мог бы оказаться также на месте Алексея, которого она развела на миллионы. И бог знает, сколько еще мужиков она обдирала. Она мне прям хвасталась, что ездит забирать наличные пачками, что ее любовник катается на Mercedes, видимо, впечатлить хотела», — добавил мужчина. «Аборт» от Гуфа Несколько лет назад экс-участница «Дома-2» утверждала, что встречалась с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым). Она уверяла, что была также беременна от артиста, но якобы тогда сделала аборт. И забыла про эти отношения. «Я выпила таблетку более часа назад. Я находилась на раннем сроке беременности. Даже не успела ничего почувствовать и не успела ничего понять. Казалось, что я просто заболела и мне надо выпить лекарство, чтобы всё снова стало хорошо. В общем, стараюсь не думать об этом», — делилась девушка. По словам девушки, она познакомилась с рэпером в 16 лет. Якобы она встречалась с ним в то время, когда у Долматова еще были отношения с солисткой группы «А'Студио» Кети Топурией.

Источник: Яна Шевцова / Vk.com