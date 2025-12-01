Набросился с кулаками: в Ярославле неадекват жестоко избил пенсионера, чтобы отобрать трость. Видео

В Ярославле неадекват жестоко избил пенсионера, чтобы отобрать его трость. О происшествии в Красноперекопском районе рассказали в полиции.

На Большой Федоровской улице 24-летний парень пробегал мимо 75-летнего дедушки. В какой-то момент он обратился к пенсионеру, с просьбой отдать ему трость. Тот не согласился, и парень убежал.

Однако вскоре он вернулся и напал на дедушку с кулаками. Агрессор отобрал трость у пенсионера, нанес мужчине несколько ударов, а затем сбежал. Произошедшее записали уличные камеры наблюдения. Судя по видео, нападавший отбежал лишь после того, как к дедушке на помощь бросились очевидцы.