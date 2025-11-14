Сим-карты временно блокируют после возвращения из-за границы: как этим пользуются мошенники, чтобы украсть деньги

Следует быть внимательнее при разговоре с посторонними людьми по телефону Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

С 10 ноября в России вступил в силу так называемый «период охлаждения» для SIM‑карт. Суть нововведения в том, что в течение 24 часов после активации или восстановления карты будут недоступны мобильный интернет и SMS‑сервисы.

В Минцифры пояснили: мера направлена на защиту от использования дронов. Однако эксперты предупреждают — у новшества есть и обратная сторона. Специалисты компании «Информзащита» рассказали, что злоумышленники могут воспользоваться «периодом охлаждения», чтобы обманывать людей, вернувшихся из‑за рубежа.

Какие схемы могут применить мошенники:

Подмена сообщений. Аферисты попытаются перехватить SMS, чтобы получить доступ к учетным записям на «Госуслугах» или в банковских приложениях. Ложные звонки от «операторов» или «правоохранителей». Злоумышленники будут представляться сотрудниками сотовой связи или правоохранительных органов. Их цель — выманить у человека код из SMS, запугивая полной блокировкой номера. Взлом баз данных. Преступники могут атаковать информационные системы туроператоров и авиакомпаний, чтобы получить контакты людей, недавно вернувшихся из поездок.