Сим-карты временно блокируют после возвращения из-за границы: как этим пользуются мошенники, чтобы украсть деньги

С 10 ноября в России вступил в силу так называемый «период охлаждения» для SIM‑карт. Суть нововведения в том, что в течение 24 часов после активации или восстановления карты будут недоступны мобильный интернет и SMS‑сервисы.

В Минцифры пояснили: мера направлена на защиту от использования дронов. Однако эксперты предупреждают — у новшества есть и обратная сторона. Специалисты компании «Информзащита» рассказали, что злоумышленники могут воспользоваться «периодом охлаждения», чтобы обманывать людей, вернувшихся из‑за рубежа.

Какие схемы могут применить мошенники:

  1. Подмена сообщений. Аферисты попытаются перехватить SMS, чтобы получить доступ к учетным записям на «Госуслугах» или в банковских приложениях.

  2. Ложные звонки от «операторов» или «правоохранителей». Злоумышленники будут представляться сотрудниками сотовой связи или правоохранительных органов. Их цель — выманить у человека код из SMS, запугивая полной блокировкой номера.

  3. Взлом баз данных. Преступники могут атаковать информационные системы туроператоров и авиакомпаний, чтобы получить контакты людей, недавно вернувшихся из поездок.

Эксперты призывают быть бдительными: если вам звонят с подозрительными просьбами, лучше перепроверять информацию через официальные каналы связи с оператором или банком.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Гость
4 часа
Какие понятия и технологии еще не были использовано для обмана в этой стране? нет таких
