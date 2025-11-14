Поменял номер телефона — остался без денег: почему это опасно

Россияне рискуют лишиться доступа к банковским счетам и онлайн‑сервисам, если потеряют контроль над своим мобильным номером. Об этом сообщил Сергей Золотухин, эксперт по кибербезопасности компании F6.
Ситуация выглядит так: если номер долго не используется, оператор вправе его изъять. Спустя несколько месяцев сим‑карта с этим номером может попасть к новому владельцу — и вместе с ней он потенциально получит доступ к аккаунтам прежнего абонента. Речь идёт не только о соцсетях и почте, но и о банковских приложениях, где номер служит ключом для входа и подтверждения операций, рассказал Золотухин в беседе с «Лентой.ру».
Как защититься
Составьте список сервисов, где привязан номер. Разделите их на группы по важности и последовательно обновите контактные данные.
Сразу уведомите банк. Это критически важно: если не сообщить о смене номера, СМС‑уведомления о транзакциях и одноразовые пароли продолжат приходить на старый номер. Злоумышленники могут воспользоваться этим, чтобы перевести деньги со счёта или оформить кредит без ведома владельца.
Обновите номер на «Госуслугах». Это можно сделать через приложение онлайн‑банкинга или при личном визите в МФЦ.
Займитесь остальными сервисами. После «Госуслуг» стоит обновить номер в электронной почте и других приложениях, двигаясь от наиболее важных к второстепенным.