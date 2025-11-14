Поменял номер телефона — остался без денег: почему это опасно

Ситуация выглядит так: если номер долго не используется, оператор вправе его изъять. Спустя несколько месяцев сим‑карта с этим номером может попасть к новому владельцу — и вместе с ней он потенциально получит доступ к аккаунтам прежнего абонента. Речь идёт не только о соцсетях и почте, но и о банковских приложениях, где номер служит ключом для входа и подтверждения операций, рассказал Золотухин в беседе с «Лентой.ру».