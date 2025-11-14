НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

8 м/c,

ю-з.

 742мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,60
EUR 93,70
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Поднимут тарифы на проезд
«Умные решения»
Проблемы с питанием в детсадах
Теплоход-пансионат заметили в Ярославской области
Депутат — о платных парковках
Толпа в центре
Почему возникают проблемы с интернетом
Где хоронить домашних животных
Криминал Поменял номер телефона — остался без денег: почему это опасно

Поменял номер телефона — остался без денег: почему это опасно

Утрата мобильного номера может обернуться серьёзными проблемами

602
Номер телефона&nbsp;— это один из ключей доступа к нашим денежным средствам | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUНомер телефона&nbsp;— это один из ключей доступа к нашим денежным средствам | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Номер телефона — это один из ключей доступа к нашим денежным средствам

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Россияне рискуют лишиться доступа к банковским счетам и онлайн‑сервисам, если потеряют контроль над своим мобильным номером. Об этом сообщил Сергей Золотухин, эксперт по кибербезопасности компании F6.

Ситуация выглядит так: если номер долго не используется, оператор вправе его изъять. Спустя несколько месяцев сим‑карта с этим номером может попасть к новому владельцу — и вместе с ней он потенциально получит доступ к аккаунтам прежнего абонента. Речь идёт не только о соцсетях и почте, но и о банковских приложениях, где номер служит ключом для входа и подтверждения операций, рассказал Золотухин в беседе с «Лентой.ру».

Как защититься

  1. Составьте список сервисов, где привязан номер. Разделите их на группы по важности и последовательно обновите контактные данные.

  2. Сразу уведомите банк. Это критически важно: если не сообщить о смене номера, СМС‑уведомления о транзакциях и одноразовые пароли продолжат приходить на старый номер. Злоумышленники могут воспользоваться этим, чтобы перевести деньги со счёта или оформить кредит без ведома владельца.

  1. Обновите номер на «Госуслугах». Это можно сделать через приложение онлайн‑банкинга или при личном визите в МФЦ.

  1. Займитесь остальными сервисами. После «Госуслуг» стоит обновить номер в электронной почте и других приложениях, двигаясь от наиболее важных к второстепенным.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Деньги Мошенник Банковская карта
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
4 часа
Вышел на улицу получи штраф, остался дома птичка прилетела - романтика
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Каждого в шутку спрашивала: кто такой мистер Дарси? Как проходят быстрые свидания «для умных» — личный опыт
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление