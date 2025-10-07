НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Криминал Эксклюзив «Отец не выдержал». Ученый скончался после того, как отдал мошенникам миллионы сбережений

«Отец не выдержал». Ученый скончался после того, как отдал мошенникам миллионы сбережений

След аферистов привел в Иркутск

371
Пенсионер в конце жизни хотел разбогатеть, но в результате разорился | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаПенсионер в конце жизни хотел разбогатеть, но в результате разорился | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Пенсионер в конце жизни хотел разбогатеть, но в результате разорился

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

76-летний новосибирский ученый-физик на заслуженном отдыхе стал жертвой телефонного мошенничества: отдал аферистам больше 5 миллионов рублей и чуть не продал свою квартиру. Родственникам удалось остановить пенсионера буквально перед сделкой, по которой жилье ушло бы по цене значительно ниже рыночной. След мошенников привел полицейских в Иркутск: деньги поступали на счет местной жительницы. Пенсионер не дождался результатов расследования и скончался от тяжелой болезни, развившейся у него на нервной почве. Наш коллега, криминальный корреспондент NGS.RU Павел Тиунов выяснил детали, казалось бы, типичной современной истории и встретил давно знакомые имена.

Ненасытная биржа

Жительница Новосибирска Анна (имя изменено по ее просьбе) узнала, что ее пожилой отец стал жертвой мошенничества в тот момент, когда он уже пару месяцев общался с аферистами. Владимиру Александровичу (имя изменено) было 76 лет, в Новосибирске его знают как ученого-физика. Всю жизнь посвятив науке, тайну человеческой души он, похоже, так и не постиг: в сентябре 2024 года поверил в обещания дополнительного дохода.

«(Он) изучал объявления о способе заработка, позвонил по номеру телефона, который не помнит, ему ответили и сообщили, что заработок денежных средств заключается в торговле на бирже», — говорится в материалах дела.

Владимир Александрович по совету собеседника скачал приложение «Маркет» и начал переводить сбережения на указанные в нем счета. За две с половиной недели пенсионер отправил мошенникам 5,2 миллиона рублей.

«Отец от нас всё скрывал. Они на него сильно давили, чтобы он ничего никому не говорил», — заявила Анна в разговоре с корреспондентом NGS.RU.

Мошенники провели двухнедельную аферу по телефону | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUМошенники провели двухнедельную аферу по телефону | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники провели двухнедельную аферу по телефону

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В какой-то момент ученый начал подозревать неладное: обещанной выгоды от вложений не предвиделось. Тогда в игру включился другой аферист, который пообещал «выручить» попавшего в трудную ситуацию пенсионера. Голос в телефоне постепенно подвел пожилого мужчину к мысли о продаже квартиры: деньги должны были пойти в оборот и вернуться с лихвой и возможностью выкупить жилье обратно, покрыв все предыдущие траты. Владимир Александрович согласился.

«Мы узнали про ситуацию в ноябре, когда отец нам заявил, что собирается продавать свою двухкомнатную квартиру. Уже был готов предварительный договор купли-продажи по цене значительно ниже рыночной, оставалось только получить справку у психиатра о вменяемости. Мы успели предотвратить сделку», — рассказала женщина.

Владимир Александрович в сопровождении родственников обратился в полицию. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Установить подозреваемых, разумеется, не удалось. Зато выяснилось, куда уходили деньги пенсионера.

Екатерина — дроппер?

Сбережения пенсионера, которые он перечислял в надежде разбогатеть, падали на один и тот же счет. Он оформлен на 27-летнюю жительницу Иркутска Екатерину Стукову. Женщина активно ведет соцсети, выкладывая фотографии, а главными чертами в людях называет «доброту и честность». Смыслом своей жизни Екатерина видит «совершенствование мира», но, каким образом она собирается его достигнуть, неизвестно.

Екатерину Стукову дважды вызывали в суд, но она так и не появилась | Источник: vk.ru / Даниил Конин / IRCITY.RUЕкатерину Стукову дважды вызывали в суд, но она так и не появилась | Источник: vk.ru / Даниил Конин / IRCITY.RU

Екатерину Стукову дважды вызывали в суд, но она так и не появилась

Источник:

vk.ru / Даниил Конин / IRCITY.RU

Екатерина не упоминает место работы, хотя сфера ее деятельности призрачно вырисовывается по обрывочным данным в открытых источниках интернета. Так, на одном из сайтов по размещению вакансий до сих пор висит ее резюме, где она ищет работу мойщицей посуды.

Известно, что в 2024 году она несколько раз обращалась в разные микрофинансовые организации за займами. По всем признакам Екатерина — классический дроппер: человек, через которого мошенники обналичивают похищенные средства. Выяснить у нее детали сотрудничества с возможными аферистами не удалось: при звонках постоянно срабатывает автоответчик, а сообщение в мессенджере проигнорировала, хотя и прочитала его.

Зная человека, которому ушли деньги пенсионера, новосибирские правоохранители попытались вернуть украденное. Прокурор Новосибирского района подал гражданский иск в Иркутский районный суд с требованием к Екатерине Стуковой вернуть похищенные деньги (как необоснованное обогащение) и проценты за пользование ими. Всего получилось 5,6 миллиона рублей.

Суд принял иск в производство, попытался провести два заседания, на которые никто из сторон не явился. 2 сентября 2025 года гражданское дело было закрыто. Владимир Александрович к тому моменту уже скончался. Родственники уверены, что тяжелое онкологическое заболевание у ученого развилось на фоне перенесенного стресса.

Всё те же на манеже

«Обратите внимание на тех, кто пытался купить квартиру отца. Эти люди уже фигурировали в одной из ваших статей», — отметила дочь ученого-физика.

Анна подчеркнула, что голос в телефоне, который убеждал Владимира Александровича продать квартиру, говорил, что нашел человека, способного реализовать жилье. После этого с пенсионером связался сотрудник Центрального агентства недвижимости (ЦАН). Двухкомнатную квартиру площадью 53 кв. м в Кольцове оценили в 5 миллионов рублей при актуальной рыночной стоимости 6,7–6,9 миллиона рублей.

В предварительном договоре купли-продажи указаны имена потенциального покупателя и его представителя: Виктор Чередников и Диана Зубарева. В июле редакция NGS.RU рассказывала, как те же самые люди по цене ниже рыночной почти на 2 миллиона рублей выкупили двушку на улице Российской у обманутой мошенниками 77-летней пенсионерки. Взамен пожилой женщине купили неузаконенную комнату в импровизированной коммуналке в доме, построенном в 1914 году.

Все сомнительные сделки приносили выгоду покупателю квартир в несколько миллионов рублей | Источник: Олег Федоров / CHITA.RUВсе сомнительные сделки приносили выгоду покупателю квартир в несколько миллионов рублей | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Все сомнительные сделки приносили выгоду покупателю квартир в несколько миллионов рублей

Источник:

Олег Федоров / CHITA.RU

Тогда в телефонном разговоре с корреспондентом NGS.RU Виктор Чередников заявил, что не в курсе ситуации с пенсионеркой, а выгодный вариант ему предложили в агентстве, после того как он обратился с соответствующим запросом. В самом агентстве юрист Андрей Тимошков уверял, что 77-летняя женщина была на сделке одна, ее никто не сопровождал, о чем якобы свидетельствуют камеры видеонаблюдения.

«Мы в свою очередь позаботились, чтобы подобрать ей обмен. Мы нашли ей жилье меньше», — подчеркивал юрист.

Примечательно, что сделку по продаже квартиры пенсионерки сопровождала риелтор ЦАН Светлана Пилецкая. В прошлом году она выкупила квартиру у 78-летней жительницы Новосибирска, ставшей жертвой телефонных мошенников.

Оперативно прокомментировать ситуацию с попыткой выкупа квартиры ученого-физика из Кольцова в агентстве не смогли. Статья будет дополнена комментарием, если он поступит после публикации.

Виктор Чередников предложение объяснить странные совпадения и прокомментировать близкие отношения с ЦАН (учитывая, что ранее он был соучредителем одной из аффилированных с агентством компаний) тоже проигнорировал.

До Дианы Зубаревой дозвониться не удалось.

Если главные действующие лица не желают пояснить ситуацию журналистам, возможно, они охотнее пообщаются с сотрудниками правоохранительных органов? Редакция NGS.RU просит считать материал официальным заявлением в прокуратуру Новосибирской области и проверить обстоятельства, указанные выше.

Обновлено: Новосибирская прокуратура направила в Иркутский районный суд ходатайство о возобновлении гражданского судопроизводства по иску в интересах пенсионера. Причина пропуска последнего заседания в том, что повестка с датой и временем заседания поступила уже после того, как заседание прошло.

Павел ТиуновПавел Тиунов
Павел Тиунов
Редактор
Телефонное мошенничество Аферист Агентство недвижимости
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Комментарии
4
Гость
1 час
Самое забавное что правоохранительные органы, судя по статье, связи не видят.
Гость
1 час
Нельзя по телефону с незнакомыми разговаривать как дети
Читать все комментарии
