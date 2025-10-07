«Отец не выдержал». Ученый скончался после того, как отдал мошенникам миллионы сбережений

Пенсионер в конце жизни хотел разбогатеть, но в результате разорился Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

76-летний новосибирский ученый-физик на заслуженном отдыхе стал жертвой телефонного мошенничества: отдал аферистам больше 5 миллионов рублей и чуть не продал свою квартиру. Родственникам удалось остановить пенсионера буквально перед сделкой, по которой жилье ушло бы по цене значительно ниже рыночной. След мошенников привел полицейских в Иркутск: деньги поступали на счет местной жительницы. Пенсионер не дождался результатов расследования и скончался от тяжелой болезни, развившейся у него на нервной почве. Наш коллега, криминальный корреспондент NGS.RU Павел Тиунов выяснил детали, казалось бы, типичной современной истории и встретил давно знакомые имена.

Ненасытная биржа

Жительница Новосибирска Анна (имя изменено по ее просьбе) узнала, что ее пожилой отец стал жертвой мошенничества в тот момент, когда он уже пару месяцев общался с аферистами. Владимиру Александровичу (имя изменено) было 76 лет, в Новосибирске его знают как ученого-физика. Всю жизнь посвятив науке, тайну человеческой души он, похоже, так и не постиг: в сентябре 2024 года поверил в обещания дополнительного дохода.

«(Он) изучал объявления о способе заработка, позвонил по номеру телефона, который не помнит, ему ответили и сообщили, что заработок денежных средств заключается в торговле на бирже», — говорится в материалах дела.

Владимир Александрович по совету собеседника скачал приложение «Маркет» и начал переводить сбережения на указанные в нем счета. За две с половиной недели пенсионер отправил мошенникам 5,2 миллиона рублей.

«Отец от нас всё скрывал. Они на него сильно давили, чтобы он ничего никому не говорил», — заявила Анна в разговоре с корреспондентом NGS.RU.

Мошенники провели двухнедельную аферу по телефону Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В какой-то момент ученый начал подозревать неладное: обещанной выгоды от вложений не предвиделось. Тогда в игру включился другой аферист, который пообещал «выручить» попавшего в трудную ситуацию пенсионера. Голос в телефоне постепенно подвел пожилого мужчину к мысли о продаже квартиры: деньги должны были пойти в оборот и вернуться с лихвой и возможностью выкупить жилье обратно, покрыв все предыдущие траты. Владимир Александрович согласился.

«Мы узнали про ситуацию в ноябре, когда отец нам заявил, что собирается продавать свою двухкомнатную квартиру. Уже был готов предварительный договор купли-продажи по цене значительно ниже рыночной, оставалось только получить справку у психиатра о вменяемости. Мы успели предотвратить сделку», — рассказала женщина.

Владимир Александрович в сопровождении родственников обратился в полицию. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Установить подозреваемых, разумеется, не удалось. Зато выяснилось, куда уходили деньги пенсионера.

Екатерина — дроппер?

Сбережения пенсионера, которые он перечислял в надежде разбогатеть, падали на один и тот же счет. Он оформлен на 27-летнюю жительницу Иркутска Екатерину Стукову. Женщина активно ведет соцсети, выкладывая фотографии, а главными чертами в людях называет «доброту и честность». Смыслом своей жизни Екатерина видит «совершенствование мира», но, каким образом она собирается его достигнуть, неизвестно.

Екатерину Стукову дважды вызывали в суд, но она так и не появилась Источник: vk.ru / Даниил Конин / IRCITY.RU

Екатерина не упоминает место работы, хотя сфера ее деятельности призрачно вырисовывается по обрывочным данным в открытых источниках интернета. Так, на одном из сайтов по размещению вакансий до сих пор висит ее резюме, где она ищет работу мойщицей посуды.

Известно, что в 2024 году она несколько раз обращалась в разные микрофинансовые организации за займами. По всем признакам Екатерина — классический дроппер: человек, через которого мошенники обналичивают похищенные средства. Выяснить у нее детали сотрудничества с возможными аферистами не удалось: при звонках постоянно срабатывает автоответчик, а сообщение в мессенджере проигнорировала, хотя и прочитала его.

Зная человека, которому ушли деньги пенсионера, новосибирские правоохранители попытались вернуть украденное. Прокурор Новосибирского района подал гражданский иск в Иркутский районный суд с требованием к Екатерине Стуковой вернуть похищенные деньги (как необоснованное обогащение) и проценты за пользование ими. Всего получилось 5,6 миллиона рублей.

Суд принял иск в производство, попытался провести два заседания, на которые никто из сторон не явился. 2 сентября 2025 года гражданское дело было закрыто. Владимир Александрович к тому моменту уже скончался. Родственники уверены, что тяжелое онкологическое заболевание у ученого развилось на фоне перенесенного стресса.

Всё те же на манеже

«Обратите внимание на тех, кто пытался купить квартиру отца. Эти люди уже фигурировали в одной из ваших статей», — отметила дочь ученого-физика.

Анна подчеркнула, что голос в телефоне, который убеждал Владимира Александровича продать квартиру, говорил, что нашел человека, способного реализовать жилье. После этого с пенсионером связался сотрудник Центрального агентства недвижимости (ЦАН). Двухкомнатную квартиру площадью 53 кв. м в Кольцове оценили в 5 миллионов рублей при актуальной рыночной стоимости 6,7–6,9 миллиона рублей.

В предварительном договоре купли-продажи указаны имена потенциального покупателя и его представителя: Виктор Чередников и Диана Зубарева. В июле редакция NGS.RU рассказывала, как те же самые люди по цене ниже рыночной почти на 2 миллиона рублей выкупили двушку на улице Российской у обманутой мошенниками 77-летней пенсионерки. Взамен пожилой женщине купили неузаконенную комнату в импровизированной коммуналке в доме, построенном в 1914 году.

Все сомнительные сделки приносили выгоду покупателю квартир в несколько миллионов рублей Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Тогда в телефонном разговоре с корреспондентом NGS.RU Виктор Чередников заявил, что не в курсе ситуации с пенсионеркой, а выгодный вариант ему предложили в агентстве, после того как он обратился с соответствующим запросом. В самом агентстве юрист Андрей Тимошков уверял, что 77-летняя женщина была на сделке одна, ее никто не сопровождал, о чем якобы свидетельствуют камеры видеонаблюдения.

«Мы в свою очередь позаботились, чтобы подобрать ей обмен. Мы нашли ей жилье меньше», — подчеркивал юрист.

Примечательно, что сделку по продаже квартиры пенсионерки сопровождала риелтор ЦАН Светлана Пилецкая. В прошлом году она выкупила квартиру у 78-летней жительницы Новосибирска, ставшей жертвой телефонных мошенников.

Оперативно прокомментировать ситуацию с попыткой выкупа квартиры ученого-физика из Кольцова в агентстве не смогли. Статья будет дополнена комментарием, если он поступит после публикации.

Виктор Чередников предложение объяснить странные совпадения и прокомментировать близкие отношения с ЦАН (учитывая, что ранее он был соучредителем одной из аффилированных с агентством компаний) тоже проигнорировал.

До Дианы Зубаревой дозвониться не удалось.

Если главные действующие лица не желают пояснить ситуацию журналистам, возможно, они охотнее пообщаются с сотрудниками правоохранительных органов? Редакция NGS.RU просит считать материал официальным заявлением в прокуратуру Новосибирской области и проверить обстоятельства, указанные выше.