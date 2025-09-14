«Думала, что сама решу вопрос». Исповедь турагента, которая кинула путешественников на миллионы

Сама Анастасия не отрицает, что стала обвиняемой в мошенничестве Источник: читатель E1.RU

В Екатеринбурге 15 семей остались без денег и отпусков. Все они доверились турагенту, которую теперь обвиняют в мошенничестве. Анастасия Лесковец собрала миллионы с горожан, но в путешествия их отправить не смогла. Сама Анастасия признает, что получала деньги, но не согласна с обвинениями. Рассказываем, как работа на доверии вышла боком отпускникам, а агент оказалась под следствием.

«Мы приобретали путевки через одну мадам, которая нас обманула. Некоторые клиенты узнавали, что их ваучеры и билеты липовые, уже в аэропорту, — рассказала E1.RU одна из пострадавших Марина. — Документы, которые мы получали, оказались подделкой. Я отдала 368 тысяч рублей за отпуск в Сочи с детьми на четверых человек. 111 тысяч я и перевела на карту, остальные деньги передала наличными, но всё зафиксировано по документам было. А часть пострадавших вообще без документов отдавали Насте деньги. Видимо, она входила в доверие».

Большинство пострадавших — знакомые Анастасии, живут они в поселке Кольцово. Например, Марина раньше работала с мамой Насти и знает девушку с детства.

«Путевку я оплатила еще в апреле, планировали отдыхать в августе. А в июне мне позвонила мама Насти и сказала, что та под следствием. Семья ее в шоке, ведь все рекомендовали ее как хорошего турагента, у которого можно взять туры со скидками, — добавила пострадавшая. — Она по-прежнему живет тут рядом, ходит на свободе. На днях я встретила ее в пункте выдачи маркетплейсов, она там работает. Я спросила, мол, когда деньги вернешь? Она сказала: „Ждите решения суда“».

Анастасия заключала договоры от имени турфирмы с репутацией, которая работает на рынке Екатеринбурга 12 лет. Директор этой компании — Надежда — утверждает, что девушка никогда не была их сотрудником.

«Она летала с нами как клиент и использовала скан договора, который получила как клиент. Она переделывала фамилии, даты и другую информацию в ваучерах, страховках и выдавала документы за реальные. Многим она и вовсе не оформляла никаких документов, всё держалось на честном слове: у кого-то договора не было совсем, у кого-то был пустой — без печатей и подписей, в других случаях она использовала сканы», — утверждает предпринимательница.

О том, что Анастасия выдает себя за турагента ее фирмы — предпринимательница узнала от недовольных и обманутых клиентов. Всем им Надежда объяснила, что их броней не существует.

«В договорах, даже липовых, прописано черным по белому, что для того чтобы документ считался действительным, деньги перечисляются на расчетный счет компании либо передаются в офисе. Клиент получает чек. Пострадавшие переводили ей деньги на личную карту или отдавали наличные на улице. Пришлось всем объяснять, что моя компания с них никаких денег не брала. Они просто перевели деньги не пойми кому, не пойми куда — проспонсировали человека», — считает Надежда.

Некоторые туристы узнавали, что их документы липовые, перед самым вылетом Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Надежда добавила, что она также написала заявление в полицию о подделке документов.

«Клиентам, у которых Анастасия брала деньги в январе - феврале, она возвращала суммы, поступившие от новых туристов. Начиная с марта пирамида посыпалась, люди стали писать заявления в полицию, хотя многие ждали от нее возврат по два-три месяца, надеялись на чудо. Большинство пострадавших — соседи, знакомые, коллеги отца Анастасии. Поэтому люди ей и доверяли. По слухам, обороты по картам были порядка 19 миллионов рублей. Куда делись деньги — непонятно», — добавила владелица турфирмы.

В пресс-службе городской полиции подтвердили, что в ОП № 15 действительно поступил ряд заявлений от обманутых туристов. Следователи возбудили и расследуют уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Сама Анастасия Лесковец не отрицает, что взяла деньги у 15 семей и не смогла отправить их в отпуск. В беседе с E1.RU она заявила, что неофициально работала в фирме Надежды с 2018 года.

«Со мной летали туристы, есть много положительных отзывов о моей работе. Я всегда так работала с туристами — оплату брала на личную карту, а после переводила на ИП Надежды. Потом она переводила мне комиссию. Есть все документы, подтверждающие это, я их передам в полицию, — утверждает Анастасия. — Я действительно успешно работала в туристической сфере, пока в декабре 2024 года я сама не нарвалась на мошенников. Ко мне подошли мужчина и женщина рядом с аэропортом, попросили перевести 270 тысяч их дочери через мою карту. Я отказала. Я в тот момент работала в аэропорту, а через несколько дней ко мне подошли и сказали, что я взяла деньги и должна вернуть их. Я испугалась и отдала вымогателям эти деньги в течение нескольких месяцев».

Долги Анастасия, по ее словам, перекрывала деньгами туристов. Девушка утверждает, что брала новые заявки и деньгами клиентов оплачивала туры на ближайшие даты.

Деньгами одних клиентов я перекрывала туры других. Я боялась признаться в этом туристам. Думала, что сама решу вопрос, заработаю деньги, забронирую туры, и спокойно люди улетят, но не вышло. Анастасия Лесковец турагент, обвиняемая в мошенничестве

«Я еще брала микрозаймы, там проценты дикие, я сейчас сама от них страдаю», — объяснила турагент.

Анастасия подтвердила, что против нее возбуждено уголовное дело, она является на допросы и ни от кого не прячется.

Как не напороться на мошенников при покупке туров

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал E1.RU, что количество эпизодов мошенничества в туристической сфере незначительно в последние годы и их процент постоянно снижается. Но подобные конфликты — резонансные и вызывают опасения у путешественников.

«Первое, на что стоит обратить внимание, когда мы говорим об онлайн-бронировании, — это цена ниже рыночной. Если стоимость на 10–15% меньше, чем у конкурентов, — с высокой вероятностью тур не состоится. Если вы ранее не работали с агентом, нужно поискать отзывы в интернете. При оплате рекомендуем брать все необходимые документы: договор, платежные документы. Проверять наличие оплаты у туроператора, корректное оформление документов».

В отсутствии договора турист сознательно берет большие риски, это может затруднить процесс возврата денег, хотя, конечно, суды чаще всего встают на сторону обманутых клиентов даже в отсутствие договора.

В новом федеральном законе о туризме, который, мы надеемся, будет принят до конца года, обозначат определение электронной путевки и повысят ответственность агентов. Путешественник сможет самостоятельно увидеть подтверждения броней и билетов, проверить, всё ли оплачено. Система электронных путевок уже тестируется, это даст большую защищенность туристам», — объяснил эксперт.

