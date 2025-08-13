«Убивал бы по одному в неделю». Как безразличие отца сделало простого работягу серийным маньяком

История мужчины началась в 2007 году Источник: СУ СК России по Омской области / sledcom.ru

«Возвращаясь к вопросу, для чего я убиваю. Да, я убивал», — с этих слов начинается видео. На экране молодой человек в очках со светлыми волосами. Ничем не примечательный работяга завода имени Баранова. Но от его слов бросает в дрожь. Андрей Кудла снимал себя на камеру и спокойно рассуждал, почему убивает мужчин. Это имя прогремело на всю страну в 2010 году.

Три года жители микрорайона Заозерный в Омске боялись выходить на улицу. Причиной этому стал серийный убийца. В отличие от других маньяков, нападающих на женщин с холодным оружием ради сексуального удовлетворения, Кудла убивал мужчин из самодельного пистолета. Маньяк вел видеодневник, где рассказывал о преступлениях.

Зачем Кудла издевался над мужчинами, как он на них охотился и чем всё закончилось? Подробнее — в материале Анастасии Чесноковой.

Замкнутый и закомплексованный

Кудла родился 23 сентября 1982 года в Омске. О его детстве известно мало. Единственное — мальчик жил с матерью, отец в его воспитании участия не принимал. Да и сам Кудла не стремился к общению с ним. Друзей у него практически не было, рос замкнутым и закомплексованным.

После окончания школы поступил в Омский технический университет, который бросил. После чего устроился работать на завод имени Баранова токарем.

Первые убийства

Всё началось в 2007 году. Вечером 3 февраля на первом этаже в подъезде одной из многоэтажек в тяжелом состоянии нашли 32-летнего мужчину. У него было огнестрельное ранение головы и травма глаза. Позже скончался в больнице.

Через одиннадцать дней, 14 февраля, ситуация повторилась. На первом этаже в подъезде дома кровью истекал 50-летний омич. Ему выстрелили в голову, а после забрали банковскую карту и деньги. Он умер в больнице, не приходя в себя, поэтому допросить его полицейским не удалось, как и первого погибшего.

Все убийства парень совершал в подъезде Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

После второго убийства в микрорайоне Заозерный появились слухи о маньяке. Из-за этого стрелок решил залечь на дно.

Охота на мужчин началась через год. Маньяк следовал отработанной схеме. Выследил очередную жертву и пошел за ней до самого дома. Убийца зашел вместе с пожилым человеком в лифт и встал за его спиной. Пенсионер услышал щелчок, а когда обернулся к стоявшему позади, то увидел у него в руках металлическую трубку. После этого почувствовал боль в области лица. В этот момент открылась дверь лифта. Пожилой человек выбежал, стал звать на помощь, а стрелок скрылся.

Последний случай дал первую зацепку делу — на месте преступления следователи нашли стержень из металла, который использовался в качестве пули. Кроме этого, последний пострадавший запомнил, что маньяк был в кепке и в очках.

Так выглядели металлические стержни Источник: СУ СК России по Омской области / sledcom.ru

За расследования дела взялся следователь Денис Понуровский. Он начал прочесывать все места происшествия. В шахте лифта удалось найти металлический стержень 78-ми миллиметров. Других улик не было. Понуровский предположил, что все убитые были лишены жизни одним и тем же оружием — самодельным пистолетом. Тогда следователь понял, что все преступления совершил один человек.

Пистолет Кудла сделал сам Источник: СУ СК России по Омской области / sledcom.ru

Понуровский отправился в Москву, чтобы провести одну из экспертиз. Она должна была показать, из какого металла изготовлен стержень. Оказалось, что в оружии обнаружили вольфрам. Это значило, что его изготовили на заводе.

«Следователем была поставлена задача — найти, на каком промышленном производстве в городе используется высокопрочная сталь, из которой был сделан стержень. Искали высококвалифицированного токаря, который, возможно, на заказ сделал для кого-то орудие убийства. Кроме того, планомерно отрабатывались все ранее судимые лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, неблагонадежные подростки, все, кто имел дело с оружием, а также иные лица, состоящие на учетах», — рассказали NGS55.RU в СУ СК России по Омской области.

Пока правоохранители занимались делом, маньяк снова решил напомнить о себе. В сентябре 2009 года 30-летний глава семейства гулял вместе с женой и ребенком, который спал в коляске. В этот момент мимо проезжал велосипедист. Не заметив, задел малыша. Мужчина сделал замечание, из-за которого чуть не поплатился жизнью.

Велосипедист достал из куртки пистолет, выстрелил в грудь молодому отцу и убежал. Пострадавший получил ранение, но врачи смогли его спасти.

Семейная пара хорошо запомнила, как выглядел стрелок. По их словам, составили фоторобот: парень до 30 лет, высокий, в очках, светлые волосы, был в кепке.

Задержали маньяка только спустя три года, когда тот шел на работу на завод «Электроточприбор». Незнакомых мужчин убивал 28-летний Андрей Кудла. Маньяка отправили в СИЗО. Во время ареста он всё отрицал. Кричал матери, с которой были теплые отношения, что ни в чем невиновен.

«Перед арестом следователи пробили телефон Кудлы по билингу. Оказалось, что в момент нападения на мужчину преступник находился в районе, где гулял с ребенком потерпевший. Супруги уверенно опознали Кудлу. На этих доказательствах основывался суд, принимавший решение о заключении Кудлы под стражу», — поделились в Следкоме.

«Рожденный убивать должен убивать»

Находясь в СИЗО, Кудла всё отрицал и заверял, что потерпевшие ошиблись. Тогда следователи решили устроить обыск в его квартире. Там нашли футляр для очков, журнал «Оружейный двор», учебное пособие «Психология криминального поведения», напильник, различные металлические изделия и самое главное — системный блок с жестким диском. За несколько дней до ареста, будто предчувствуя задержание, Кудла удалил с него все файлы.

Однако экспертам Следственного комитета удалось всё восстановить. Оказалось, что маньяк вел видеодневник, где рассказывал о нелегких буднях, объяснял, что готов убивать, но боялся уголовного наказания. Например, показывая крупным планом тарелку с ужином, он говорил на камеру: «Вот, смотрите, это обычный завтрак серийного убийцы». Или, садясь в позу лотоса и держа в руке самодельный пистолет, произносил: «Рожденный убивать должен убивать».

Кудла называл себя серийным убийцей Источник: СУ СК России по Омской области / sledcom.ru

В одном из видео (есть в распоряжении редакции) Кудла рассказал, почему стал убивать. Ему нужны были деньги, а также таким способом он выпускал агрессию, которая появилась у него из-за отца.

«Возвращаясь к вопросу, для чего я убиваю. Да, я убивал. Кому-то со стороны это покажется нелогичным. На тот момент мне нужны были деньги. И нужен был выход от этой агрессии, в которой я оказался в семье. Всё-таки отец у меня урод, конечно. Козел. Это мое такое отношение. И вот вся, как сказать, обстановка требует выхода. Каждый реализовывает в жизни то, что в семье дали. Если у меня в семье такая обстановка агрессии была, то что я могу хотеть в этой жизни? Я могу ее только переносить на окружающих. На окружающих в том плане, что я ничего по-другому не могу осознавать в этой жизни. То есть если мне плохо делали, то я ощущаю своей сутью, как причинение вреда другим».

Кудла убивал из-за денег Источник: СУ СК России по Омской области / sledcom.ru

Кудла заверял, что его жизнь проходит не просто так. Он всё-таки чего-то добивается. Однако убивать стоит аккуратнее, иначе могут поймать.

«Моя жизнь не просто так проходит, я что-то добиваюсь. Если подумать, то я добиваюсь чего-то, людей убил, поубиваю какое-то количество. Я понимаю, что рано или поздно, надо, во-первых, аккуратно, а во-вторых, лучше самому с этим завязывать, потому что всё равно случайности, как говорится, не застрахованные. Можно предугадать это всё, смотреть на уровень момента. И у меня сейчас такая ситуация, люди, которые могут помочь, не осознают мои проблемы. Я сейчас с этим один на один».

«За пять тысяч готов человека замочить»

У Кудлы никогда не было теплых и близких отношений с кем-либо. Поэтому о совершенных убийствах он не жалеет. Говорит, убил бы еще, но боится отправиться в тюрьму.

«У меня никогда не было таких отношений теплых, близких. Поэтому я не сожалею об этом, я не думаю, что я что-то плохо. Мне плевать было на того человека, я его застрелил, я еще бы одного застрелил, мне было бы абсолютно поровну. Единственное, что страх у меня перед законом, то есть я не хочу ехать в тюрьму. Вот это единственное, что меня держит. Я бы вообще убивал бы по одному в неделю. Я даже за пять тысяч готов человека замочить любого практически».

Маньяк боялся убивать, но когда видел деньги, готов был на всё.

«Если бы у меня были деньги, я бы не трогал никого. Это всё из-за денег. Я сам не хочу этого, я боюсь. Правда, меня это особо не задевает. Если надо кого-то замочить за деньги, я это сделаю. Я загашу, совесть на меня это не берет. У меня пройдет этот мандраж. У меня есть деньги, если я взял, то я доволен собой, доволен операцией. Я единственно задумываюсь, если я так себя веду, так воспринимаю ощущения, значит, для чего-то это было сделано, для чего я такой в этом мире, такой вот убийца, который живет именно для того, чтобы убивать».

Ближние люди не догадывались о том, чем занимается Кудла, так как он постоянно маскировался.

Он сделал и видео тестирования оружия. По кадрам видно, что всё происходит в лесу, стреляет по книгам.

Кудла вел видеодневник Источник: СУ СК России по Омской области / sledcom.ru

«На свалке рядом с домом, в котором проживал Кудла, был найден тайник с металлическими деталями и частями оружия. Эксперты дали заключение, что из изъятых отдельных деталей возможно собрать оружие, а именно три пистолета и три стреляющих устройства, которые относятся к категории нестандартного однозарядного гладкоствольного огнестрельного оружия, пригодного для производства выстрелов. Из собранного оружия можно было производить выстрелы металлическими стержнями», — поделились с NGS55.RU в региональном Следкоме.

Все виды оружия нашли в мусорке Источник: СУ СК России по Омской области / sledcom.ru

По словам самого Кудлы, хотел убивать только мужчин, напоминавших ему отца. Как установило следствие, все его жертвы были по возрасту и внешне похожи на него. Психологи утверждали, что именно безразличие отца к сыну сделало Андрея убийцей.

Мать Кудлы — маленькая худенькая женщина в очках. Во время следствия постоянно носила сыну передачки и не верила, что он может кого-то убить. Ведь с ней был добрым.

Кудле грозило пожизненное заключение. Но судебно-психиатрическая экспертиза заключила, что в момент расследования дела у убийцы развилось психическое расстройство. Его отправили на принудительное лечение в психбольницу.

Смерть

Ранним январским утром 2012 года, находясь в психиатрической лечебнице, Кудла решил навестить маму на Новый год. Поэтому придумал план побега. Он попросил санитара отвести его в туалет. Там ударил сопровождающего в лицо, а когда тот потерял сознание, набросился на медсестру и начал избивать ее, требуя отдать ключи от дверей.

Кудлу поместили в психбольницу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Скрываясь, испуганная женщина забежала в палату, где тихо спали другие пациенты. В это время Кудла продолжал кричать и просить ключи.

На шум прибежали охранники и коллеги женщины. Они повалили Кудлу на пол и попытались связать его. На вопли проснулся один из больных — 35-летний житель Крутинского района, который был влюблен в медсестру. Поэтому и решился заступиться за нее. Этим моментом воспользовался сельчанин. Он обмотал шею Кудлы свивальником и стал растягивать его концы в стороны, упершись ногой в плечо стрелка. Душил маньяка, пока тот не перестал подавать признаки жизни.