«Перевоспитался»: убийца пятерых человек, известный как Дракула, захотел выйти на свободу — видео

Источник: Артем Чудинов / Городские порталы

Приговоренный к пожизненному заключению убийца пятерых человек Владимир Драганер, известный как Дракула или Камышинский маньяк, из Волгоградской области попросился на свободу, спустя 26 лет после своих преступлений. На сторону Владимира встала и его мать.

Напомним, Владимир Драганер, более известный как Дракула или Камышинский маньяк, за несколько месяцев 1999 года убил трех девушек и двух парней, в том числе лучшего друга, а также тяжело ранил еще одну девушку.

В 2001 году Волгоградский областной суд приговорил убийцу к высшей мере наказания, изменив ее на пожизненное заключение. Отбывает срок он в колонии № 6 Соль-Илецка «Черный дельфин». Отбыв 26 лет срока, он подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, уверяя, что перевоспитался и готов зарабатывать на жизнь честным трудом, а жить на родине с матерью.

Поддержала Драганера и мать. В разговоре с нашими коллегами из V1.RU женщина заявила, что ее сын не опасен для общества и уже давно искупил свою вину. Она настаивает, что ее людям стоит различать понятия «убийца» и «маньяк», ведь последним ее сын якобы не является.