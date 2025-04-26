Безответная любовь, 80 ножевых ударов и 20 лет за решеткой: шокирующая история о школьнице, которую убил неформал с пентаграммой на лбу

Яна Ледовского судили меньше двух месяцев Источник: Денис Лейканд / 63.RU

История с убийством 17-летней школьницы всколыхнула Самару и многие города России. И вот она подошла к логическому завершению. Виновным в преступлении признали студента Яна Ледовского. Теперь он отправится очень далеко и на долгий срок. В этом материале TOLYATTY.RU собрал всё, что известно об убийце, его жертве, а также о том страшном вечере.

Официальная информация об убийстве

Труп 17-летней Н. нашли в квартире 25 мая 2024 года в 02:20 ночи. На теле было несколько десятков ножевых ранений. Очень быстро силовики задержали подозреваемого. Им оказался студент колледжа связи Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Ян Ледовский.

В областной прокуратуре рассказали, что Ян Ледовский познакомился в Сети с девушкой Н. 15 мая 2024 года и продолжил общение с ней. 24 мая подсудимый приехал к своему двоюродному брату, они употребили алкоголь.

— В 19:40 Ледовский пригласил Н. приехать к нему. Девушка приехала в 21:40. В 23:00 на почве внезапно возникших неприязненных отношений, будучи в состоянии опьянения, Ледовский ударил Н. по лицу, взял принесенный с собой нож-бабочку и нанес им удар сзади в шею Н. Девушка оттолкнула его в грудь обеими руками, но подсудимый схватил ее за правое предплечье и бросил на пол. После чего Ледовский сел Н. на живот и нанес 80 ударов ножом: 69 раз в голову, шею и туловище, 11 раз — в конечности, — продолжили погружать в фабулу дела в областной прокуратуре.

Источник: СУ СКР по Самарской области

Преступление квалифицировали как убийство с особой жестокостью. Расследование заняло 10 месяцев, а рассмотрение уголовного дела в суде — меньше двух месяцев.

Кто такой Ян Ледовский

На момент вынесения приговора Яну Ледовскому было 20 лет. Он уроженец Тольятти, его настоящее имя — Иван Худокормов.

У него запоминающаяся внешность. Типичный неформал: длинные черные волосы, татуировки на руках, шее и под глазами, а также красная пентаграмма на лбу. Как пояснила мать Яна-Ивана, он хотел походить на одного западного рок-музыканта. Правда, за время пребывания в следственном изоляторе студент изменился: длинные волосы состригли, а пентаграмму на лбу заклеили пластырем.

Общественности Ян Ледовский запомнился необычной внешностью Источник: Денис Лейканд / 63.RU, Роман Данилкин / 63.RU











По собственному признанию студента, всю жизнь у него были проблемы с отцом. Во время выступления в суде Ян рассказал о травмирующих эпизодах из своего детства.

Первый из них был связан с тем, как отец однажды напился. Причем настолько, что ударил мать деревянным мечом по голове, отчего та потеряла сознание. Второй случай был связан с тем, как отец однажды предложил Яну расстрелять из травматического пистолета птиц на улице.

— А третье, самое важное событие, случилось, когда мне было 14 лет. Отец опять сильно напился, начал оскорблять меня и мать. Меня это всё уже достало, потому что постоянно происходили такие ссоры, потому что без причины меня и мать оскорбляли. У нас произошла с ним драка. Он начал меня бить, таскать за волосы. Моя мать испугалась и позвонила в полицию. После этого отец испугался, собрал свои вещи и ушел, — рассказывал подсудимый.

По словам Ледовского, нож он купил для самозащиты Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В 18 лет Иван Худокормов сменил имя на Ян Ледовский, чтобы иметь с отцом меньше общего. Отец, по словам студента, какое-то время преследовал его. Для самозащиты молодой человек купил и постоянно носил с собой нож, который в итоге стал орудием убийства:

— Я никогда не чувствовал себя в безопасности. До 19 лет мне снились кошмары с участием моего отца.

Что известно об убитой девушке

15 мая 2024 года он познакомился в интернете с 17-летней Н. из Самары. Девушка готовилась к окончанию школы. По словам матери убитой, дочь до 7–8 класса была отличницей, любила рисовать, увлекалась аниме, к употреблению алкоголя относилась негативно:

— Она была хохотушкой, всех животных, которые жили в нашем доме, приносила с улицы. Хотела выучиться на следователя, даже проходила в университете курсы по подготовке к ЕГЭ.

Матери погибшей выражали соболезнования в Сети Источник: соцсети родственников











Ян Ледовский охарактеризовал Н. как «хорошую и умную девочку». Они сдружились на почве общих интересов: музыка и рисование. Во время общения конфликтов у молодых людей не было. Общались они через день.

Романтических отношений у Н. не было. По словам матери, близкая подруга у нее была всего одна, ее звали К. Но эта подруга не нравилась матери убитой. Она считала, что К. дурно влияла на ее дочь.

Об общении с Ледовским мать не знала. Уже после смерти Н. мать зашла в ее соцсети и обнаружила переписку:

— Он предлагал подарить ей скейт, присылал всякие глупые картинки. Она же хохотушка. Вот она и повелась на эти картинки!

В соцсетях мамы и бабушки появились скорбные посты Источник: соцсети родственников











При этом во время выступления в суде Ян Ледовский заострил внимание на том, что в переписке Н. с подругой обнаружилось, что она высмеивала ухаживания молодого человека.

Что было в вечер перед убийством

Вечером 23 мая 2024 года Ян Ледовский списался со своим двоюродным братом и договорился о встрече на следующий день. 24 мая молодой человек приехал к нему к 16:00.

— Мы купили алкоголь: две бутылки «Ягуара» и 4 бутылки «Эсса». Мы выпивали до 21:00, но сильного опьянения я не ощущал. В 21:00 брату стало плохо, потому что он вообще не любитель выпить. Его вырвало, он бредил. Я испугался за него, уже хотел вызвать скорую. Но брату вроде стало полегче, он лег на диван и уснул, — рассказал подсудимый.

Подсудимый не отрицал свою вину Источник: Денис Лейканд / 63.RU











По словам Яна Ледовского, всё еще опасаясь за брата, он захотел с кем-нибудь посоветоваться. С этой целью он и пригласил в квартиру Н. Как раз, когда девушка собиралась ехать к парню, в их квартиру вернулась с работы ее мать:

— Дочь сказала, что поедет к К. на 5 минут. Я сказала, что ей еще надо погладить свою форму — на следующий день у нее был последний звонок. Это было в районе 21:00.

Н. приехала к Ледовскому на такси примерно в 21:30. Он встретил ее у машины. По словам молодого человека, еще минут 10 они говорили на улице:

— За несколько минут до того, как выйти к ней, я выпил водки. Во время разговора на улице я сказал ей, что очень волнуюсь за состояние брата. Она достала из кармана самокрутку, сказала, что это марихуана. Раньше я наркотики никогда не употреблял, и привозить эту самокрутку я не просил. Что это на самом деле было, я не могу сказать, знаю только с ее слов.

О связи Ледовского с Н. не знали ни его, ни ее родные Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Пара поднялась в квартиру. По воспоминаниям Яна Ледовского, было примерно 22:00.

Как произошло убийство

Зайдя в квартиру, молодой человек и девушка общались еще 5–7 минут, стоя в коридоре.

— Я сказал ей, что хочу, чтобы общались чаще, чем через день, хочу, чтобы она приезжала ко мне не только по таким поводам, и признался ей в любви. В ответ она рассмеялась и сказала: «Ты что, дурак? Мы с тобой две недели знакомы, а ты такое предлагаешь. И вообще у меня есть парень». Я, конечно же, расстроился и поник. В итоге я решил, что сам разберусь с братом, и попросил ее уйти, — рассказал подсудимый.

По словам Ледовского, Н. отказывалась покинуть квартиру. Тогда подсудимый разозлился и дал девушке пощечину:

— Она сказала: «Да как же ты можешь!», ну, сказала, используя ненормативную лексику. Сказала, какой я дурак, там тоже не самые приятные слова были. «Я тебе помочь пытаюсь, а ты тут капризничаешь!». После этого в душе стало очень больно. Потому что очень много произошло за вечер событий. У меня по жизни было много отказов девушек, так что это был очередной удар для меня. Брату моему было очень плохо. И плюс Н. задела мою мать…

Действия Ледовского расценили как убийство с особой жестокостью Источник: Денис Лейканд / 63.RU











Получив пощечину и высказав нелестные слова в его адрес, Н. пошла из коридора в комнату, где спал брат подсудимого:

— Я выключил свет в коридоре, схватил нож и нанес ей сзади правой рукой один удар в шею. Она начала разворачиваться, у нас завязалась потасовка, я нанес еще один удар в шею, после чего повалил ее на пол. Брат мой всё это время спал и не подавал никаких признаков, что он в сознании.

По словам Яна Ледовского, он еще несколько раз вонзил нож Н. в шею, после чего она перестала сопротивляться, захрипела, закрыла глаза и перестала подавать признаки жизни. Однако подсудимый не остановился и продолжил наносить удары ножом.

Как раскрыли убийство

По словам подсудимого, поняв, что он наделал, он пришел в шок. Начал трясти тело, проверил пульс, прислушался к дыханию, после чего разбудил брата. По его просьбе, Ледовский накрыл труп, вышел на балкон и позвонил своей бабушке, но не стал говорить, что именно произошло. Та приехала примерно через два часа. Ледовский встретил ее на улице и уже рассказал о случившемся:

— Мы поднялись в квартиру. Она прошла в комнату и всё увидела. Я спросил, надо ли вызвать полицию. Бабушка сказала, что надо. Только мы собрались вызывать, как услышали звонок в дверь. Это была полиция.

Оказалось, что когда дочь не вернулась, то ее мать стала писать подруге К., к которой девушка якобы пошла. Подруга ответила только после полуночи.

— Когда я спросила, где дочь, она ответила, что уже всё рассказала полиции. Тогда же ночью меня вызвали в полицию. Оказалось, что дочь скинула К. голосовое сообщение, мол, если я не выйду в Сеть к часу ночи, звони в полицию, — рассказала мать жертвы.

Какой срок получил Ян Ледовский

На заседании в Самарском областном суде 22 апреля Яна Ледовского официально признали виновным. Его приговорили к 19,5 года лишения свободы. При этом первые пять лет парень проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Источник: Денис Лейканд / 63.RU