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Криминал Отца сестер Хачатурян посмертно признали виновным в насилии над ними — что теперь будет с девушками

Отца сестер Хачатурян посмертно признали виновным в насилии над ними — что теперь будет с девушками

Адвокаты потерпевших надеются, что дело в отношение сестер закроют

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Рассказываем, что теперь будет с делом сестер | Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»Рассказываем, что теперь будет с делом сестер | Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Рассказываем, что теперь будет с делом сестер

Источник:

Авилов Александр / Агентство «Москва»

Бутырский суд Москвы признал покойного отца сестер Хачатурян виновным в насилии над дочерями — Кристиной, Ангелиной и Марией, которых обвиняли в его убийстве. В тексте приговора мужчины также фигурирует статья о распространении порнографических материалов. MSK1.RU выяснил у адвоката сестер Хачатурян, что будет с их делом об убийстве отца.

Сестер Хачатурян задержали в июле 2018 года в Москве. Их обвинили в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. Девушки утверждали, что это была необходимая самооборона. В марте 2021 против самого Хачатуряна посмертно возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, причинении тяжкого вреда здоровью и распространении порнографии. По нему дочерей признали потерпевшими.

Осенью 2022 года мать сестер Хачатурян впервые рассказала, как живут девушки. А спустя год дело против трех сестер отправили на доследование. Пока не было приговора отцу сестер, дело против них самих не могло продвинуться дальше.

21 апреля Бутырский суд огласил приговор по уголовному делу против Михаила Хачатуряна. Его признали виновным в насилии над дочерями и распространении порнографических материалов. Дело было прекращено в связи со смертью мужчины.

Как MSK1.RU сообщил адвокат сестер Ярослав Пакулин, после вступления приговора в законную силу есть два варианта развития событий.

«Когда решение вступит в силу, СК приобщит его к делам Ангелины, Кристины и Марии, и будет думать о дальнейшей переквалификации, а возможно и полном прекращении дела, в связи с тем, что в действиях девушек была необходимая оборона», — сообщил Пакулин.

Формально дело сестер по ч. 2 ст. 105 УК РФ сейчас находится на стадии предварительного расследования, в отношение девушек действует мера пресечения в виде запрета определенных действий. Как добавил их адвокат, сестры ждут, когда решение по делу их покойного отца вступит в силу.

«По-нашему, дело должны прекратить, — добавил Ярослав Пакулин. — Потому что превышений необходимой самообороны здесь нет. Но как будет дальше — узнаем только на личном примере. Я думаю, что другая сторона будет обжаловать, хотя мы никаких обсуждений не ведем. Если будут обжаловать, это затянет процедуру на несколько месяцев».

Накануне в Южном Бутове 15-летняя отличница зарезала своего 41-летнего отца. По предварительной информации, девочка защищала свою сестру, на которую покойный мужчина хотел оформить микрозайм, чтобы закрыть другой кредит.

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Иван БогдановИван Богданов
Иван Богданов
журналист MSK1.RU
Дело сестер Хачатурян Уголовное дело Убийство Насилие Суд
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