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Криминал Теракт в Crocus City Hall В США арестовали одного из организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

В США арестовали одного из организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

Он подтвердил причастность к терактам в нескольких государствах

1 372
3 комментария
Мохаммад Шарифулла участвовал в организации теракта в «Крокусе», а также преступлений в Кабуле | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUМохаммад Шарифулла участвовал в организации теракта в «Крокусе», а также преступлений в Кабуле | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Мохаммад Шарифулла участвовал в организации теракта в «Крокусе», а также преступлений в Кабуле

Источник:

В США задержали Мохаммада Шарифуллу, также известного как «Джафар» — предполагаемого участника террористической организации «Исламское государство»* (террористическая организация, деятельность запрещена в РФ). Как сообщили в Министерстве юстиции США, он обвиняется в подготовке нескольких террористических атак, включая нападение на «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года.

— Во время допроса ФБР Шарифулла признался, что от имени ИГ* он передавал инструкции о том, как использовать автоматы Калашникова и другое оружие потенциальными нападавшими. Шарифулла также признался, что узнал двоих из четырех арестованных боевиков как тех, кого он инструктировал, — говорится в сообщении.

Задержанный также подозревается в организации теракта в аэропорту Кабула 26 августа 2021 года, в котором погибли 13 американских военных и около 160 гражданских. Он рассказал, что передавал боевикам данные о слабых местах охраны. Кроме того, Шарифулла признался, что причастен и к теракту 20 июня 2016 года у канадского посольства в Кабуле. По его словам, он вел наблюдение за посольством и лично готовил террориста-смертника к нападению. В результате теракта погибли больше 10 человек, включая мирных граждан.

По данным Министерства юстиции США, если Шарифулла будет признан виновным, ему грозит наказание в виде пожизненного заключения.

Теракт в подмосковном концертном зале Crocus City Hall произошел 22 марта 2024 года. Перед концертом группы «Пикник» в здание ворвались вооруженные мужчины, они без разбора расстреливали зрителей, а затем подожгли зал. Всего погибли 145 человек, не менее 40 из них застрелили, еще больше задохнулись угарным газом и погибли в результате пожара.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

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Крокус Крокус Сити Холл Теракт Кабул ИГИЛ
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Комментарии
3
280808018
23 часа
оказывается нужна помощь от США хотя бы в борьбе с враньем с нашего ТВ
Гость
7 марта, 20:11
в новостях писали что руководили и давали деньги джигиты с Кавказа как и в предыдущих случаях это показывает что мало ещё дотаций и их объём надо увеличить?
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