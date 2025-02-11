НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

пасмурно, без осадков

ощущается как -13

2 м/c,

сев.

 773мм 92%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,78
EUR 100,50
Изменили приговор сатанисту
Новые правила приема в вузы
Будут штрафовать водителей
Как отдохнуть зимой по-русски
Простятся с замглавы района
Чем теперь занимаются кондукторы
Дебошир устроил стрельбу
Что строят в регионе
Активист — про третий мост
Криминал Ярославские сатанисты Хочет выйти? В Ярославле изменили приговор бывшему сатанисту

Хочет выйти? В Ярославле изменили приговор бывшему сатанисту

Николай Оголобяк подал апелляционную жалобу в Ярославский областной суд

466
3 комментария
В суде изменили приговор Николаю Оголобяку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ суде изменили приговор Николаю Оголобяку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В суде изменили приговор Николаю Оголобяку

Источник:

В Ярославском областном суде изменили приговор бывшему сатанисту — 35-летнему Николаю Оголобяку. Напомним, что в августе 2024 года его признали виновным по статье о покушении на сбыт наркотиков и дали 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, 12 февраля 2024 года Оголобяк оставил три закладки с наркотиками на Комсомольской улице в центре Ярославля. В то же время через соцсети пытался продать крупную партию запрещенных веществ весом 24 грамма. Скрыть преступление не удалось. Когда Оголобяк попытался раскидать другие закладки в центре города, его поймали полицейские.

Так, Николай был осужден за совершение трех эпизодов покушений на незаконный сбыт наркотиков, группой лиц по по предварительному сговору, в значительном размере и один аналогичный эпизод в крупном размере.

Читайте также

Правда, с решением суда осужденный не согласился. В начале 2025 года Оголобяк попросил отменить приговор, направить дело на новое рассмотрение и изменить условия заключения на домашний арест.

— Полагает, что он совершил одно продолжаемое преступление, что подтверждается его показаниями и «распечаткой, сделанной из его телефона». Отмечает, что суд не принял во внимание его тяжелое финансовое положение, поскольку он вернулся из зоны СВО с тяжелым ранением, из-за которого не мог найти работу, — говорится в апелляционной жалобе.

Ранее прокуратура оспаривала решение суда, но не из-за строгости наказания, а из-за формулировок в материалах дела. Дело в том, что мобильный телефон подсудимого в деле фигурировал как вещественное доказательство. При этом суд должен был принять решение, что делать с сотовым после оглашения приговора — конфисковать или вернуть. Ни то, ни другое в решении судьи прописано не было. После апелляционной жалобы Оголобяка, Ярославский областной суд заключил внести изменения в приговор.

— Судебная коллегия вносит изменение в приговор относительно определения судьбы вещественного доказательства — сотового телефона POCO, <…> решает его конфисковать, поскольку телефон является средством совершения преступления, ибо с помощью его Николай Оголобяк осуществил приобретение и сбыт наркотического средства, — говорится в решении суда от 29 января 2025 года.

Однако это никак не повлияло на срок и вид наказания.

Что за история с ярославскими сатанистами

Николай Оголобяк — участник банды ярославских сатанистов, которая 2008 году совершила серию ритуальных убийств подростков. Жертвами сектантов стали четыре человека — Оля Пухова, Аня Горохова, Андрей Сорокин и Варя Кузьмина, которым на тот момент было всего по 15–16 лет. Преступников вычислили и задержали. В 2010 году участники банды услышали приговор.

Оголобяк был единственным совершеннолетним среди сатанистов, он получил самое строгое наказание — 20 лет заключения в колонии строгого режима. Выйти на свободу он должен был в 2030 году. Однако Оголобяк вызвался пойти на СВО. Во время участия в спецоперации он получил ранение и в 2023 году вернулся домой.

Корреспондент сайта 76.RU взяла эксклюзивное интервью у сатаниста после его возвращения в Ярославль. Про его жизнь после долгих лет в колонии — читайте в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Сатанисты Криминал Суд Уголовное дело Наркотики Приговор
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
13 минут
Черного кобеля не отмоешь до бела, он так и будет черным. Пусть сидит, он неисправим , он по другому не умеет жить.
Гость
7 минут
Зря ввели мораторий на смертную казнь, для уникальных экземпляров.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Не учите нас осознанности, мы знаем, откуда она берется»: журналистка — о том, почему модный тренд пока кажется странным
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей
Полина Краснопевцева
корреспондент
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
«Везла 15 кг за 200 рублей». Курьер — честно о зарплате и сложностях работы
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление