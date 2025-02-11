Хочет выйти? В Ярославле изменили приговор бывшему сатанисту

В суде изменили приговор Николаю Оголобяку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославском областном суде изменили приговор бывшему сатанисту — 35-летнему Николаю Оголобяку. Напомним, что в августе 2024 года его признали виновным по статье о покушении на сбыт наркотиков и дали 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, 12 февраля 2024 года Оголобяк оставил три закладки с наркотиками на Комсомольской улице в центре Ярославля. В то же время через соцсети пытался продать крупную партию запрещенных веществ весом 24 грамма. Скрыть преступление не удалось. Когда Оголобяк попытался раскидать другие закладки в центре города, его поймали полицейские.

Так, Николай был осужден за совершение трех эпизодов покушений на незаконный сбыт наркотиков, группой лиц по по предварительному сговору, в значительном размере и один аналогичный эпизод в крупном размере.

Правда, с решением суда осужденный не согласился. В начале 2025 года Оголобяк попросил отменить приговор, направить дело на новое рассмотрение и изменить условия заключения на домашний арест.

— Полагает, что он совершил одно продолжаемое преступление, что подтверждается его показаниями и «распечаткой, сделанной из его телефона». Отмечает, что суд не принял во внимание его тяжелое финансовое положение, поскольку он вернулся из зоны СВО с тяжелым ранением, из-за которого не мог найти работу, — говорится в апелляционной жалобе.

Ранее прокуратура оспаривала решение суда, но не из-за строгости наказания, а из-за формулировок в материалах дела. Дело в том, что мобильный телефон подсудимого в деле фигурировал как вещественное доказательство. При этом суд должен был принять решение, что делать с сотовым после оглашения приговора — конфисковать или вернуть. Ни то, ни другое в решении судьи прописано не было. После апелляционной жалобы Оголобяка, Ярославский областной суд заключил внести изменения в приговор.

— Судебная коллегия вносит изменение в приговор относительно определения судьбы вещественного доказательства — сотового телефона POCO, <…> решает его конфисковать, поскольку телефон является средством совершения преступления, ибо с помощью его Николай Оголобяк осуществил приобретение и сбыт наркотического средства, — говорится в решении суда от 29 января 2025 года.

Однако это никак не повлияло на срок и вид наказания.

Что за история с ярославскими сатанистами

Николай Оголобяк — участник банды ярославских сатанистов, которая 2008 году совершила серию ритуальных убийств подростков. Жертвами сектантов стали четыре человека — Оля Пухова, Аня Горохова, Андрей Сорокин и Варя Кузьмина, которым на тот момент было всего по 15–16 лет. Преступников вычислили и задержали. В 2010 году участники банды услышали приговор.

Оголобяк был единственным совершеннолетним среди сатанистов, он получил самое строгое наказание — 20 лет заключения в колонии строгого режима. Выйти на свободу он должен был в 2030 году. Однако Оголобяк вызвался пойти на СВО. Во время участия в спецоперации он получил ранение и в 2023 году вернулся домой.