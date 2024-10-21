«Портят репутацию родного города»: Екатерина Мизулина пожаловалась на треш-стримера из Ярославля

На треш-стримера из Ярославля пожаловались подписчики Екатерины Мизулиной Источник: Екатерина Мизулина / T.me











Глава Лиги безопасного интернета из Ярославля Екатерина Мизулина вновь обратила внимание на треш-стримеров из Ярославля. В этот раз подписчики сообщили ей о блогере по кличке Федук. По их словам, он избивает во время эфиров других людей, а также вредит себе самому.

— Сегодня во время одной из прямых трансляций произошла крайне тревожная и возмутительная ситуация. Известный в узких кругах треш-стример из Ярославля Федук, вероятно, находясь под воздействием наркотических веществ, избил своего друга на прямой трансляции. Это не первый случай подобного поведения. Ранее в прямых эфирах он систематически применял насилие по отношению к своей девушке и наносил себе увечья. Также на одном из стримов избил инвалида без пальцев на руках и ногах. Этот человек представляет опасность для окружающих, и я надеюсь, что будут приняты соответствующие меры, — говорится в одном из скриншотов, опубликованных в телеграм-канале Екатерины Мизулиной.

Реакция главы Лиги безопасного интернета не заставила себя ждать. Она сообщила, что обращение в правоохранительные органы уже написано.

— В Ярославле один треш-стример избил другого в ходе трансляции за донаты и лайки, сообщают подписчики. Направили материалы в МВД — новый закон уже может работать в такой ситуации. Кстати, в отношении избитого стримера ранее возбуждали уголовное дело, но оно было прекращено «в связи с примирением сторон». Портят все эти стримеры из нижнего интернета репутацию моего родного города, — написала Екатерина Мизулина.

В управлении МВД по Ярославской области сообщили, что сотрудниками полиции будут приняты соответствующие меры реагирования.

Екатерина Мизулина родилась в Ярославле в 1984 году, ее родители — кандидат философских наук Михаил Юрьевич и юрист, член Совета Федерации, сенатор РФ Елена Борисовна. Об образовании ярославны и местах ее работы информация не раскрывается. Известно, что Екатерина училась в Лондоне и Москве. С 2017 года Екатерина назначена на пост главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ). В последние годы Екатерина Мизулина активно следит за творчеством музыкантов и блогеров, высказывается о скандалах вокруг школ и подростков. Подробнее о деятельности главы Лиги безопасного интернета мы рассказывали в этом материале .