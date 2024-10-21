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Криминал «Портят репутацию родного города»: Екатерина Мизулина пожаловалась на треш-стримера из Ярославля

«Портят репутацию родного города»: Екатерина Мизулина пожаловалась на треш-стримера из Ярославля

Она уже заявила в правоохранительные органы

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4 комментария

На треш-стримера из Ярославля пожаловались подписчики Екатерины Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета из Ярославля Екатерина Мизулина вновь обратила внимание на треш-стримеров из Ярославля. В этот раз подписчики сообщили ей о блогере по кличке Федук. По их словам, он избивает во время эфиров других людей, а также вредит себе самому.

— Сегодня во время одной из прямых трансляций произошла крайне тревожная и возмутительная ситуация. Известный в узких кругах треш-стример из Ярославля Федук, вероятно, находясь под воздействием наркотических веществ, избил своего друга на прямой трансляции. Это не первый случай подобного поведения. Ранее в прямых эфирах он систематически применял насилие по отношению к своей девушке и наносил себе увечья. Также на одном из стримов избил инвалида без пальцев на руках и ногах. Этот человек представляет опасность для окружающих, и я надеюсь, что будут приняты соответствующие меры, — говорится в одном из скриншотов, опубликованных в телеграм-канале Екатерины Мизулиной.

Реакция главы Лиги безопасного интернета не заставила себя ждать. Она сообщила, что обращение в правоохранительные органы уже написано.

— В Ярославле один треш-стример избил другого в ходе трансляции за донаты и лайки, сообщают подписчики. Направили материалы в МВД — новый закон уже может работать в такой ситуации. Кстати, в отношении избитого стримера ранее возбуждали уголовное дело, но оно было прекращено «в связи с примирением сторон». Портят все эти стримеры из нижнего интернета репутацию моего родного города, — написала Екатерина Мизулина.

В управлении МВД по Ярославской области сообщили, что сотрудниками полиции будут приняты соответствующие меры реагирования.

Екатерина Мизулина родилась в Ярославле в 1984 году, ее родители — кандидат философских наук Михаил Юрьевич и юрист, член Совета Федерации, сенатор РФ Елена Борисовна. Об образовании ярославны и местах ее работы информация не раскрывается. Известно, что Екатерина училась в Лондоне и Москве. С 2017 года Екатерина назначена на пост главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ). В последние годы Екатерина Мизулина активно следит за творчеством музыкантов и блогеров, высказывается о скандалах вокруг школ и подростков. Подробнее о деятельности главы Лиги безопасного интернета мы рассказывали в этом материале.

Ранее в Кировский районный суд Ярославля поступило дело 30-летнего треш-стримера, который угрожал главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Молодой человек проходит по двум уголовным статьям — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и угрозе убийством. В феврале 2024 года на треш-стримера тоже обратили внимание подписчики главы Лиги безопасного интернета, пользователи Сети пожаловались ярославне на действия Аслана в одном из эфиров. После того как она написала обращение в МВД, блогер, не стесняясь в выражениях, пригрозил расправой в двухминутном видео. Для него это закончилось задержанием и судом.

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Треш-стример Екатерина Мизулина Полиция
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Комментарии
4
Гость
56 минут
я не считаю её Ярославной она НЕ НАША Ярославец
Гость
46 минут
странно, что этих стримеров не берут под контроль с момента регистрации на разных сайтах
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