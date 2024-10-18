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Криминал В Ярославле полковника полиции взяли под стражу

В Ярославле полковника полиции взяли под стражу

Александра Репина подозревают в получении взятки

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2 комментария

Подполковника полиции в Ярославле заключили под стражу

Кировский районный суд Ярославля удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении полковника полиции Александра Репина меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 декабря 2024 года. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Напомним, Александр Репин — замначальника управления уголовного розыска по Ярославской области. О его задержании стало известно 17 октября. Операцию провели оперативники собственной безопасности УМВД России по Ярославской области совместно с региональным УФСБ России. Полицейского подозревают в получении взятки.

В региональном УМВД заявили, что, если вина Александра Репина будет доказана, его уволят из органов внутренних дел.

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Комментарии
2
Гость
23 минуты
Явно он был не один, нужно раскручивать по горячим следам всех его сообщников - оборотней в погонах!
Гость
15 минут
Не зря я с подозрением отношусь к магистратуре.
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