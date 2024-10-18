В Ярославле полковника полиции взяли под стражу

Подполковника полиции в Ярославле заключили под стражу Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Кировский районный суд Ярославля удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении полковника полиции Александра Репина меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 декабря 2024 года. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Напомним, Александр Репин — замначальника управления уголовного розыска по Ярославской области. О его задержании стало известно 17 октября. Операцию провели оперативники собственной безопасности УМВД России по Ярославской области совместно с региональным УФСБ России. Полицейского подозревают в получении взятки.