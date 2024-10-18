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Криминал Против депутата из Ярославской области возбудили второе уголовное дело

Против депутата из Ярославской области возбудили второе уголовное дело

Владимир Пшеничников находится в рыбинском СИЗО

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3 комментария

Депутат из Тутаева стал фигурантом второго уголовного дела

Депутат Владимир Пшеничников из Ярославской области стал фигурантом второго уголовного дела. По данным инсайдера 76.RU, подробности вскрылись во время следственного эксперимента.

Как сообщили вечером 17 октября в пресс-службе областного управления СК, он обвиняется по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

— Занимая должность директора муниципального казенного учреждения Тутаевского муниципального района, <…> заведомо зная, что работы по заключенным контрактам не выполнены, подписал акты, содержащие недостоверные сведения о выполненных работах, — указано в версии следствия.

Депутату продлили арест в СИЗО

По статье о злоупотреблении полномочиям может грозить штраф до 80 тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до пяти лет, либо принудительные работы до четырех лет, либо арест от четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Владимира задержали в мае 2024 года

Напомним, 38-летнего депутата задержали в мае 2024 года. В СК тогда указали, что с января по декабрь 2022 года Владимир Пшеничников вступил в сговор с директором МКУ «Центр контрактных отношений» Игорем Синицыным. По версии СК, было подписано три фиктивных контракта по разработке проектной документации на ремонт улиц Тутаева на сумму более 1 миллиона 600 тысяч рублей.

Тутаевскому депутату продлили заключение до 20 ноября. Он находится в СИЗО в Рыбинске.

Кто такой Пшеничников

Владимир Пшеничников родом из Узбекистана. В 2009 году окончил Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского. По данным сервиса «Контур.Фокус», он несколько лет руководил разными муниципальными предприятиями в Тутаеве: был директором Управления комплексного содержания территории Тутаевского района, затем — Центра контрактных отношений, Агентства по развитию Тутаевского муниципального района. В настоящее время является учредителем ООО «Специализированный застройщик „Азовские Просторы“», зарегистрированного в ноябре 2023 года в Донецке и занимающегося строительством.

В 2023 году Владимир Пшеничников был избран депутатом Муниципального совета Тутаевского района пятого созыва. Входил в «Единую Россию», в мае 2024 года в партии приостановили его членство:

— По Уставу партии членство приостанавливается до вынесения решения по делу.

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Комментарии
4
Гость
22 минуты
Очередной казнокрад. Впрочем, ничего нового.
Гость
24 минуты
отличная новость! Надо и тещу проверить на предмет не трудовых доходов!
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