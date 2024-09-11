«Я слышал, ты красишь дома»: реклама наркотиков заполонила российские города — какие QR-коды лучше не сканировать

Подробности — по нашему QR-коду Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











QR-коды, ведущие на онлайн-магазины по продаже запрещенных веществ, заполонили российские города. За прошлый год только одна из подобных компаний расклеила около двух миллионов стикеров в крупных населенных пунктах. В последние два года рекламные кампании нелегальных магазинов активно переходят в офлайн. Портал NGS.RU узнал все о работе расклейщиков объявлений, выяснил, что им грозит, и разобрался, почему рекламы наркотиков на улицах стало так много.

Текст публикуется с целью проинформировать о проблеме. Редакция осуждает распространение и употребление запрещенных веществ, а также их пропаганду.

На уровне глаз

В конце лета читатель прислал в редакцию сообщение с фотографией QR-кода и написал:

— Стоял сегодня на остановке и заметил на баннере QR-коды. Из любопытства перешел по ссылке, скачал видео и просто офигел от того, что там увидел. Решил с вами поделиться, чтобы это не осталось без внимания.

На видео — странное действо: под психоделические звуки человек обливает руки расплавленной парафиновой свечой. На первый взгляд может показаться, что запись не имеет смысла, но в финале, если смотреть внимательно, можно разглядеть ссылку на облачное хранилище — переходить мы не стали.

QR-код уже не работает, поэтому не несет опасности Источник: читатель НГС











Обычно так рекламируют так называемые наркошопы — онлайн-магазины по продаже запрещенных веществ. Также их называют маркетплейсами. Главное достоинство рекламы при помощи QR-кода — в возможности слиться с другими объявлениями.

Такую «рекламу» наклеивают на столбы, светофоры, доски. Часто QR-код размещают там, где уже он есть, например на баннер туристско-информационного центра.

Власти городов борются с рекламой наркотиков и отмечают, что часто QR-коды не расклеивают — их рисуют в виде граффити.

— Наркограффитчику требуется всего 10 секунд. Он распыляет краску из баллончика через трафарет, — пишет пресс-служба мэрии Новосибирска.

Слева от основного QR-кода находится еще один — он ведет на наркошоп Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU











С QR-кодами бороться сложнее, чем с обычными надписями: до перехода по ссылке невозможно понять ее содержание, если оно прямо не описано в самом стикере.

Наркодилеры создают проблемы легальным игрокам рынка наружной рекламы. Ссылок на нелегальные маркетплейсы слишком много, поэтому маркетологи вынуждены намного тщательнее проверять каждый QR-код заказчика.

— В наружной рекламе запрещено размещать рекламу алкогольной продукции, наркотиков, оружия — это не секрет. А QR-коды в рекламе были тоже запрещены одно время, в некоторых регионах так и осталось. Все компании, которые указывают QR-код, тщательно проверяются — код сканируют и смотрят, на что он ведет, — рассказывает представитель крупной компании, занимающейся размещением наружной рекламы.

Если, например, в Новосибирске QR-коды на рекламных щитах, пусть и с ограничениями, разрешены, то в Москве они запрещены с прошлого года. По данным столичного департамента СМИ и рекламы, их использование увеличивает риск хакерских атак и мошенничества.

2022 год изменил все

В 2022 году закрылась крупнейшая даркнет-площадка по продаже наркотиков G***a. Маркетплейс был монополистом и жестко контролировал рынок, который после закрытия стал децентрализованным, из-за чего возросла конкуренция между магазинами.

Даркнет (от англ. DarkNet, «черный интернет» или «теневой интернет») — это скрытая часть интернета, доступная только через специальные браузеры. Для безопасности пользователей в даркнете полная анонимность — доступ к нему осуществляется через зашифрованные соединения между участниками.

По данным Disputman — таков ник аналитика даркнет-сегмента рынка, в июне 2024 года лидировали три площадки, суммарное количество сделок (продаж запрещенных веществ) которых достигает 30 миллионов. В общей сложности на этих маркетплейсах работает около десяти тысяч отдельных магазинов.

По данным аналитика, закрытый маркетплейс G***a не вкладывался в рекламу, так как основным методом продвижения было уничтожение площадок конкурентов при помощи DDoS-атак.

— Все очень просто. [G***a] использовала в связке с рекламой еще и DDoS, и слив конкурентов, из-за чего последние не просто не могли пиариться, у них и выживать-то не особо получалось. Люди просто не знали, что можно закупиться где-то еще, из-за чего любая реклама запускала сарафанное радио невиданных масштабов, — пишет Disputman.

При этом реклама с помощью QR-кодов — лишь малая часть кампании новых игроков рынка. Площадки, работающие с 2022 года, прибегают к дерзким акциям, которые охватывают большую аудиторию. Например, 27 августа в соцсетях распространилось видео, снятое на Невском проспекте в Санкт-Петербурге: на здании вывесили большой QR-код, а из окна в этот момент играла громкая музыка. Код вел на площадку по продаже наркотиков. Самой дерзкой рекламной кампанией считается акция с автобусом на Кутузовском проспекте в Москве зимой 2022 года — на МАЗ нанесли название крупнейшего онлайн-магазина и QR-код, ведущий на сайт.

Очевидцев возмутило появление микроавтобуса с рекламой наркошопа в день трагедии Источник: соцсети











Похожая ситуация произошла 22 марта этого года. В день теракта в «Крокус Сити Холле» на Арбате появился микроавтобус с рекламой того же магазина. Организаторы акции утверждают, что это совпадение.

— Представители площадки сообщили мне, что вывоз рекламного автобуса планировался и готовился заблаговременно, за несколько дней, когда трагедия еще не случилась. Когда же все началось, то маркетплейс, по заверению представителя, пытался связаться с командой тех, кто выгонял автобус, для срочной отмены акции, однако исполнители уже не выходили на связь и, по-видимому, давно покинули Арбат, — цитирует организаторов Disputman.

Открытая реклама наркотиков добралась и до соцсетей. На одной из запрещенных площадок рекламируют популярные наркошопы. Маркетологи магазинов пользуются услугами хакеров. Например, появление QR-кодов наркошопов на страницах популярных музыкантов в сервисе Spotify в начале августа в профильных сообществах называют не просто взломом, а еще одной рекламной акцией известного маркетплейса. Некоторые российские музыканты открыто рекламируют нелегальные магазины, упоминая их в песнях.

Приключение на 20 минут

Поиском сотрудников для распространения рекламных материалов наркошопов занимаются сами площадки. Одна из бирж преступных вакансий работает на базе крупнейшего нелегального маркетплейса. В сообществе состоит почти 2,5 тысячи человек. Потенциальным работникам обещают выгодные условия труда, свободный график и подробно обучают каждой «профессии».

Расклейщики объявлений и трафаретчики (люди, рисующие граффити с рекламой наркошопов) находятся в самом низу иерархии. Условия у обеих специальностей схожие, но зарплаты сильно различаются. Расклейщикам обещают платить 50–240 тысяч рублей в неделю, трафаретчикам — до 40 тысяч в день. За одну наклейку предлагают от 14 до 400 рублей, а за одно граффити — до 200 рублей.

По данным представителей биржи, за 2023 год их сотрудники расклеили около двух миллионов листовок в разных регионах России — на это потратили около 150 миллионов рублей.

Еще одна незаконная реклама Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU











Для устройства на работу нужно указать возраст и город проживания — в населенных пунктах с населением до 130 тысяч человек обычно объявления не расклеивают. Сотруднику предоставляют макет, который он должен на свой страх и риск распечатать в типографии на свои деньги.

Требования у магазинов к сотрудникам высокие: расклеить нужно не меньше 500 листовок в день. В случае если объем работы не выполнен, заказчик оставляет за собой право не платить работнику. При этом кандидатам обещают, что работа расклейщиком объявлений и трафаретчиком не опасна.

— Если вас поймают и решат довести дело до суда (что редко), штраф будет 5 тысяч рублей, — сказано в описании вакансии трафаретчика.

Участники форума обсуждают проделанную работу в чате. Один из сотрудников утверждает, что полицейские вычислили его по камерам видеонаблюдения и пришли к нему домой, а некоторые советуют ходить на работу трезвым, чтобы адекватно оценивать ситуацию.

Что грозит расклейщикам?

Администраторы бирж вакансий создают в сообществе ощущение, что работа не связана с риском, а спустя два года можно добиться значительного карьерного роста. Рост предполагает работу кладменом или оператором — так или иначе, работа на наркошоп рано или поздно приводит к распространению запрещенных веществ.

Это подтверждают и судебные дела. Несмотря на то что судебная практика по процессам о рекламе наркомагазинов еще не сформировалась, в большинстве решений, с которыми ознакомился наш корреспондент, упоминается расклейка объявлений.

Чаще всего сюжет повторяется: сначала человек занимается рекламой магазина, а потом или его клиентом, или распространителем наркотиков. Так произошло с жителем города Мыски Кемеровской области. В 2021 году его приговорили к условному сроку за нарушение правил оборота наркотиков и психотропных веществ. Молодой человек употреблял наркотики, а чтобы заработать деньги на их покупку, решил подработать расклейщиком объявлений. При этом денег за работу он не получил, так как выкинул большую часть стикеров. Взамен ему предложили поработать кладменом, то есть распространять пакетики с наркотиками через закладки. Отдельного обвинения за рекламу наркошопа мужчине не предъявили.

Исходя из судебных дел, объявления на улицах помогают магазинам найти не только клиентов, но и сотрудников. В прошлом году в Новосибирске вынесли приговор местному жителю, который устроился работать закладчиком. Его отправили в колонию строгого режима на семь лет. В материалах дела сказано, что работу он нашел благодаря QR-коду на улице, по которому перешел в Telegram-канал с вакансиями.

Нередко распространением рекламы магазинов наркотиков занимаются зависимые люди, говорит на условиях анонимности работник одной из бирж вакансий. При этом активная реклама при помощи QR-кодов в последние годы лишь расширяет круг возможных клиентов и работников, которые могут перейти по ссылке «из интереса».

Расклейщики не боятся работать даже в очень людных местах, например у станций метро Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU











В августе МВД России отчиталось о задержании нескольких россиян, которые расклеивали рекламу наркотиков. 34-летние сожители из Кемерова размещали фейковые афиши музыкальной группы с QR-кодом наркошопа. При этом уголовного дела они избежали — по ним составили только административные протоколы по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств). Самое строгое наказание по этой статье — штраф до 5 тысяч для физических лиц (иностранцам — до 30 тысяч) и до 1,5 миллиона рублей — для юридических. Арест до 15 суток грозит лишь иностранным гражданам.