Погубил 13 человек: поджигатель костромского клуба «Полигон» оправится на СВО

Станислава Ионкина признали виновным в поджоге клуба Источник: Илья Давыдов











27 августа Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе вынес решение по делу Станислава Ионкина, которого ранее признали виновным в поджоге костромского клуба «Полигон». Происшествие случилось в ноябре 2022 года. Тогда в огне погибло 13 человек.

По версии следствия, 24-летний Ионкин, который приехал в отпуск по ранению из зоны СВО, поругался с другими посетителями заведения и запустил в помещении патрон пускового устройства «Сигнал охотника». От него и произошло возгорание.

В марте 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Ионкина к 20 годам заключения в колонии строгого режима и еще к одному году ограничения свободы. Также его лишили воинского звания гвардии сержанта и медали «За Отвагу».

— Судом апелляционной инстанции приговор был изменен, — сообщил порталу 76.RU адвокат Станислава Ионкина Юрий Хромцов. — Ионкину вернули специальное воинское звание гвардии сержанта. Также ему вернули государственные награды, которыми он был награжден. И отменили дополнительное наказание в виде года ограничения свободы.

При этом защитник осужденного подтвердил, что Ионкин снова собирается отправиться в зону СВО.

— Контракт с Министерством обороны он заключил еще несколько месяцев назад. Но после этого ждал определения суда апелляционной инстанции, чтобы приговор вступил в силу, — пояснил 76.RU Юрий Хромцов.

Сейчас Станислав Ионкин находится в СИЗО города Москвы.

Видео о пожаре в клубе «Полигон» Источник: Сеть Городских порталов

Напомним, пожар в костромском клубе «Полигон» произошел в ночь на субботу, 5 ноября 2022 года. Возгорание началось примерно в полтретьего ночи. В это время в кафе находилось около 250 посетителей. Ионкин оказался в центре конфликта, в котором участвовало примерно 15 человек. Мужчины начали выяснять отношения, раздался выстрел в потолок из пускового устройства «Сигнал охотника». Позже выяснилось, что стрелял Ионкин. Здание клуба загорелось, люди кинулись на улицу. Но спаслись не все: 13 человек погибли.

Сам Ионкин во время происшествия сбежал. Полицейские задержали его в шести километрах от места ЧП.

Адвокат Ионкина на суде настаивал, что его подзащитный получил контузию на СВО и это мешало ему реально оценить ситуацию.