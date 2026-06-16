Ярославский судозавод получил счет на 651 млн за затонувший в Санкт-Петербурге буксир

Ярославский судостроительный завод заплатит ущерб из-за затонувшего буксира Источник: Валентин Егоршин / FONTANKA.RU

651 миллион рублей с Ярославского судостроительного завода потребовало Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора. В такую сумму специалисты оценили ущерб, причиненный Неве полузатонувшим морским буксиром «Капитан Ушаков», сообщает ведомство в официальном канале в МАХ.

Как сообщают наши коллеги из «Фонтанки», требование направлено на ЯСЗ, заводу предложено возместить причиненный вред добровольно. Размер ущерба рассчитан по методике, учитывающей тоннаж судна и характеристики водного объекта. Если требование не будет исполнено в срок, ведомство обратится в суд для принудительного взыскания средств, говорится в сообщении, однако о самих сроках платежа не сообщается.

В Росприроднадзоре отметили, что оставлять затонувшие суда на водных объектах недопустимо: они создают экологические риски и негативно влияют на состояние водных путей. Собственник обязан поднять и удалить буксир из акватории.

Недостроенный буксир Ярославского судостроительного завода затонул у причала Балтийского завода в августе 2025 года. Сам Балтийский завод был лишь арендодателем стенки. Капитан порта требовал поднять судно за три месяца, но к ноябрю ситуация не сдвинулась. Позже выяснилось, что ЯСЗ испытывает серьезные финансовые трудности — кредиторы даже пытались обанкротить предприятие. На этом фоне подъем буксира грозил затянуться. Однако завод от банкротства отбился. К операции по подъему буксира ЯСЗ приступил в конце мая и планирует поднять судно к июлю.