Ярославский судостроительный завод вовремя не поднял затонувший в Неве буксир. Почему

Ярославский судостроительный завод не смог вовремя поднять затонувший в Неве буксир «Капитан Ушаков». По данным наших коллег из «Фонтанки», предприятие не может найти почти миллиард рублей на подъем судна, поскольку испытывает финансовые трудности: долги в 26,3 млрд, выручка сократилась на треть, а на счетах осталось 92 млн.

Кстати, в начале осени коллектив жаловался на невыплату зарплаты. Закрыть обязательства перед сотрудниками завод смог около двух месяцев спустя.

Задержки зарплат и проверка прокуратуры

Выплаты задержали не только производственным рабочим, но и руководству. Задержку менеджмент объяснял в октябре ожиданием финансирования от Минобороны, а саму сложившуюся ситуацию — «наследством» от предыдущего руководства, из-за которого завод попал под «блокировки».

ЯСЗ взяла «на карандаш» прокуратура. В конце октября там сообщили, что была проведена проверка. Тогда правоохранители заверили, что «предприятие ждет поступления значительного финансирования, в ближайшее время зарплата будет выплачена».

А 27 октября на завод с проверкой нагрянул еще и Роструд, следует из СПАРК. Видимо, жалобы сотрудников долетели и туда.

В 20-х числах ноября на предприятии сообщили, что все обязательства перед сотрудниками были закрыты в полном объеме. Работники подтвердили, что они получили зарплаты.

Однако еще одна проблема — из-за задержки выплат налогов и сборов, связанных, в том числе и с зарплатой (НДФЛ), налоговая начала блокировать расчетные счета завода.

Портфель заказов есть, денег нет

Вкратце атмосферу, которая сложилась на заводе за 9 месяцев 2025 года, можно описать так: гигантские долги, рекордный убыток и усыхание денег на счетах.

На 30 сентября этого года, судя по данным СПАРК, у завода солидные внеоборотные активы (3,6 млрд руб.) — это в основном основные средства (корабли, цеха, оборудование) и права пользования. Но быстро их в деньги не превратить.

А вот с оборотными активами, которые должны обеспечивать текущую жизнь, ситуация обстоит хуже. Запасов, например, в сравнении с концом 2024 года, стало меньше почти на 600 млн рублей. В основном производстве (по сути, это незавершенка), цифры рухнули с 969 млн до 176 млн. Скорее всего, недоделанное трансформировалось в выполненные этапы. Но деньги за них, как демонстрирует дебиторская задолженность, еще не получили: показатель вырос с 18 до 20,3 млрд рублей, писали в конце ноября наши коллеги из «Фонтанки». Из них 17 млрд — это как раз те самые «Выполненные этапы по незавершенным работам». Компания работает, корабли строит, а расчеты затягиваются.

Процедуры закупок завод перестал публиковать с 2024 года. Однако в аудиторском заключении за 6 месяцев 2025 года говорится, что предприятие заключало государственные контракты на строительство кораблей разных проектов со сроками поставки готовой продукции до октября 2027 года: «Полученные от заказчиков авансы планируются к расходованию на закупку материалов и комплектующих на строительство заказов».

К слову о заказах и полученных авансах. На 30 июня 2025 года заказов в портфеле завода было 6. На их выполнение ЯСЗ получил от заказчиков 3,7 млрд рублей. Но денежные средства на счетах сгорели — с 1,06 млрд на конец 2024 года до 92 млн на 30 сентября 2025-го — падение в 11,5 раз.

Собственного капитала у ЯСЗ нет. Более того, накопленный убыток достиг 1,62 млрд руб., что привело к отрицательной величине всего раздела «Капитал и резервы» (минус 401 млрд рублей). Фактически держатели акций ПАО «Ярославский судостроительный завод» владеют не активом, а гигантским долгом. (Актуальные сведения об учредителях завода в СПАРК отсутствуют. Как в мае 2024 года писал РБК, 95% акций ЯСЗ контролируются четырьмя структурами, среди которых «Финсудпром» и «Лидер Гарант». Остальные 5% находятся у миноритариев. При этом государство сохраняет за собой право контроля через «золотую акцию», принадлежащую Минпромторгу, чей представитель входит в совет директоров завода.

На долю краткосрочных обязательств приходится 24,8 млрд рублей. При общей сумме пассивов в 26,3 млрд получаем, что 94% всех источников средств — это долги, которые надо отдавать в течение года. Отдельно взятая кредиторская задолженность, которая «сидит» в этом же разделе, уже в течение 9 месяцев замерла на сумме в 19,99 млрд. И главный кредитор в ней — «Расчеты с покупателями и заказчиками» на 18 млрд.

Выручка просела, убытки почти на 200 млн

За этот год компания потеряла треть выручки, с 3,3 млрд рублей она просела до 2,35. Итогом стал сгенерированный убыток 199,8 млн. Для сравнения, за 2024-й год даже была небольшая прибыль в 48,4 млн.

Омрачает ситуацию, что в течение этого года ЯСЗ в качестве ответчика выступал по десяткам дел. 17 из них уже завершены, а сумма, присужденная к взысканию с завода, составляет приблизительно 327,6 млн рублей. Основная часть исков — взыскание долгов за поставленные товары и ненадлежащее исполнение договоров подряда. А вот истцом ЯСЗ выступает только по одному делу и требует взыскать скромные 86 миллионов.

И вот еще летом завод явно видел свое будущее как минимум на год вперед. По данным «Фонтанки», аудиторам менеджмент поведал, что «планирует получить прибыль в будущем», а финансовые показатели намерен улучшить за счет увеличения загрузки новыми контрактами, получения окончательных расчетов за уже готовые суда и увеличения цен на них. На что проверяющие отреагировали скупым: «Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом». Что в переводе с официального означает, мол, с руководством мы согласны, основания для оптимизма есть, и кризиса не предвидится.

Как поднять буксир

Но на тот момент буксир «Капитан Ушаков», который ЯСЗ достраивал в Петербурге на арендованной площадке Балтийского завода ОСК, еще не утонул. Это случилось в августе.

Достать судно, как распорядился капитан Большого порта Санкт-Петербург, владельцы должны были 20 ноября, но этого не случилось. На вопрос «Фонтанки», что же помешало, на ЯСЗ сослались на Минобороны, которое выступало заказчиком буксира:

— Судно строится по гособоронзаказу, поэтому раскрывать данную информацию и комментировать ее разрешения нет.

И эта ситуация, естественно, отразилась на финансовых перспективах ЯСЗ. Ведь только за то, чтобы поднять буксир на поверхность, заводу придется выложить почти миллиард. Добавим сюда штрафы за срыв контракта и ресурсы, которые придется вложить в замену утонувшего оборудования и отделки на «Ушакове». По оценкам эксперта «Фонтанки», это обойдется в сумму порядка 40% от стоимости буксира (в 2014-м году подобные оценивались более чем в 2 млрд рублей).

Впрочем, с технической точки зрения судно еще можно спасти. По словам специалиста, имеющего опыт восстановления подобной техники, длительная консервация буксира в пресной воде — задача решаемая. В отличие от соленой воды, где коррозия носит катастрофический характер, здесь повреждения не столь критичны.

«Судно нужно будет просушить, прогреть для удаления влаги. Кроме замены электроники и внутренней отделки, нужно будет перебрать двигатель», — поделился с «Фонтанкой» эксперт.

Другой специалист добавил, что полной замены потребует вся автоматика и электрика. Он отметил, что комплекс работ не является чрезмерно сложным, однако на восстановление потребуется не менее года.

Главная проблема, впрочем, даже не в технологии, а в деньгах. Добавим сюда арендные платежи Балтзаводу за весь срок, пока корабль будет занимать достроечную стенку, расчеты с поставщиками и подрядчиками, которые были заняты в строительстве «Капитана Ушакова» и будут заняты в его подъеме.