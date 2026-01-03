Бросила успешную карьеру на взлете: как мама погодков превратила материнскую тревожность в прибыльный бизнес

Кемеровчанка сумела вывести домашнее хобби на новый уровень Источник: Марина Нестерова / Личный архив

Когда-то успешный связист, коммерческий директор Марина Нестерова из Кемерова внезапно бросила всё на пике карьеры и открыла собственную кулинарную школу для детей. Раньше ее дни состояли из переговоров о подключении абонентов и множества таблиц, сейчас — из уроков с детьми, создания рецептов и совершенствования уютной студии. Сложно ли было решиться на шаг, перевернувший ее будни на 180 градусов, и как совместить бизнес и личную жизнь, предпринимательница рассказала NGS42.RU.

Декрет как перезагрузка

Марина получила высшее техническое образование и никогда не собиралась становиться поваром или кондитером. После выпуска из университета она за десять лет доросла до должности коммерческого директора департамента телефонной связи на предприятии, а затем возглавила другую организацию. Казалось, что успех у Марины в кармане, но затем случился декрет.

Новость, что ценный сотрудник вот-вот погрузится в материнство, руководство восприняло лояльно, мол, не беспокойся, подождем. Но когда через пару лет после рождения сына женщина зашла в офис и объявила, что вновь беременна и декрет затянется еще, начальство уже не было столь оптимистичным.

— Место мое было занято, да и у меня с появлением двух детей выросли запросы. Мы с руководителем разошлись полюбовно, по соглашению сторон, — вспоминает Марина.

Оказавшись безработной, она во всей полноте ощутила «прелести» предвзятого отношения на рынке труда к женщинам с детьми.

— К моим компетенциям у работодателей никогда не было вопросов, собеседования проходили идеально ровно до того момента, пока я не говорила о составе семьи. Как только я упоминала, что у меня двое маленьких погодок, выражения лиц сразу менялись. Читалось: «мы вам перезвоним», — рассказывает бизнес-леди.

Находить общий язык с детьми получилось само собой Источник: Марина Нестерова / Личный архив

Поняв, что при таком раскладе вряд ли сможет вернуться в профессию на приемлемых условиях, Марина руки не опустила. Листая социальные сети, она увидела фотографии красивых тортов. «А ведь я с детства люблю стряпать!» — подумала молодая мама и начала экспериментировать.

До этого женщина воспринимала готовку, по ее признанию, исключительно как домашнее хобби, но ее тортики стали быстро набирать популярность среди друзей и знакомых. Сарафанное радио принесло первые заказы за деньги, а вскоре их стало настолько много, что готовить дома стало не вариант. Марина начала искать помещение под кондитерскую.

Внезапное озарение

Бюджет у Марины тогда был сильно ограничен, да и дети еще совсем малыши. По этой причине женщина искала помещение недалеко от дома, но это оказалось непросто.

— Когда всё же нашла хорошее место, оборудовала его под цех на все сбережения. Но сразу поняла, что места там слишком много, да и аренда была дорогая: вместе с коммуналкой 37 тысяч рублей. Возникла идея сделать какие-нибудь дополнительные услуги, — объясняет мама.

В этот момент женщина вспомнила о своих материнских тревогах: как она боится оставить подросших ребятишек одних даже на небольшое время, как не может доверить им ножи.

— В районе случился несчастный случай, после чего и у меня начался панический страх. Одноклассница дочки, лет девять ей было, решила что-то пожарить, загорелось масло. Ребенок спасся, но выгорела вся квартира. Уходя из дома, я запрещала детям касаться плиты, — вспоминает Марина.

Тогда она и придумала открыть кулинарную школу, где дети могли бы безопасно и под чутким руководством осваивать полезный навык. Но если на кондитерскую денег хватило, то воплотить мечту о студии без помощи уже было сложно.

Марина знала о действующей в Кузбассе программе «Социальный контракт» для начинающих предпринимателей и подала заявку. Она представила бизнес-план, и ей одобрили выплату на покупку оборудования. Взамен она теперь раз в квартал отправляет в соцслужбу сведения о доходах.

— Стартовую группу детей я набрала во время летних каникул и сразу начала занятия. Мы учились с понедельника по пятницу. Стоимость уроков была немаленькая — 8 тысяч рублей за пять дней, но в сумму входила и стоимость продуктов, — рассказывает собеседница.

Несмотря на ценник, желающих записать чад оказалось очень много. Родители рассматривали занятия как лагерь с дневным пребыванием, где они под присмотром, не остаются голодными и получают новый навык.

За четыре часа только одного занятия ребята осваивали готовку основного блюда и десерта. После школы родные не могли нарадоваться: дети и сами себе завтраки теперь могут готовить, еще и посуду за собой моют.

«Я у них тоже учусь»

Родные нашей героини до сих пор не верят, что она так резко сменила профессию. Если раньше Марина обожала радовать их коронными блюдами, то теперь почти не подходит к домашней плите. Сил не остается, но, к счастью, эти обязанности взял на себя супруг. По словам кемеровчанки, на протяжении всего пути он не перестает ее поддерживать и вдохновлять.

— Когда я подавала заявку, у нас были очень большие финансовые сложности. Муж тоже связист, и в той компании, где он работал, полгода не платили зарплату. Причем когда нашли помещение и надо было платить аренду, я сломала ногу. Казалось, что всё против, всё не складывается. Но я, если загораюсь целью, иду к ней напролом, — говорит владелица кулинарной школы.

От своих подопечных Марина перенимает лайфхаки и сленг Источник: Марина Нестерова / Личный архив

Находит бизнесвумен силы и в своих подопечных:

— Вначале сильно переживала: столько детей ко мне придет, всех надо организовать, дисциплинировать. Боялась, как дети будут друг с другом и со мной взаимодействовать. Но первая группа собралась наипрекраснейшая, запомню их на всю жизнь. Физически уставала сильно, но на душе такая радость была.

Марина признаётся, что в общении с подростками и сама словно наполняется их энергией: перенимает сленг, следит за трендами, узнаёт кулинарные лайфхаки из интернета.

Педагогике кемеровчанка специально не училась. Общение с подопечными легко складывается само собой.

— Я мама двоих детей и раньше думала, что могу любить только своих малышей, но практика показала другое. Всех ребят с курсов по именам помню. Мы на районе встречаемся, здороваемся, родители передают приветы. И к некоторым у меня огромная любовь возникла, — делится эмоциями преподаватель.

Есть куда расти

Студия оказалась делом успешным, но хозяйка считает, что еще многое нужно улучшить. В ближайших планах — купить и повесить на стену телевизор, чтобы в процессе мастер-класса можно было показывать там записанные заранее действия. Сама Марина могла бы двигаться и помогать ребятам.

Хозяйка особенно гордится атмосферой, которую удалось создать Источник: Марина Нестерова / Личный архив

В отдаленных перспективах — взять помощника, чтобы больше времени проводить с семьей.

— Очень тяжело. Мои дети меня почти не видят. Даже жалуются: «Мама, ты всегда на работе», — рассказывает предпринимательница.

О покое кемеровчанка пока только мечтает, ведь перед Новым годом наступает самая горячая пора. Во-первых, начинаются корпоративные заказы. Во-вторых, Нестерова открыла еще одно направление — печать на пряниках. Своим детищем коммерсантка гордится и не скрывает этого.

— Многие прохожие заходят и говорят: «Как классно, уютно, чувствуется, что создано с любовью, теплотой и душой». Да и я довольна своим подходом к детям. Фотограф, когда работала со мной на кулинарных днях рождения, сказала: «Марин, как ты находишь общий язык с детьми любого возраста? С самыми разными буквально на раз-два!» И это действительно так, — улыбается кемеровчанка.

Чистота рук на кухне и в бизнесе

В работе Марина придерживается нескольких правил, от которых, по ее словам, не отступает при любых обстоятельствах.

— Самый важный принцип — чистота рук. Здесь очень строго слежу: дети зашли, телефоны убрали, руки начисто вымыли и снова ничего не берут. Мне кажется, я затылком чую, когда кто-то достает гаджет во время готовки, — говорит преподаватель.

Кроме того, в студии Нестеровой не используются полуфабрикаты, так как дети должны полностью освоить все процессы изготовления еды.

— Это может быть сложно, но даже чтобы получить фарш для пельмешек или котлет, мы берем мясо и обрабатываем в мясорубке. С тестом то же самое. Кухня — это познание, — рассказывает женщина.

Марина учит ребят уметь делать всё: от теста до начинки Источник: Марина Нестерова / Личный архив

По мнению горожанки, бизнес подходит для женщин и зачастую основать дело у них получается даже лучше, чем у мужчин. Они терпеливее, благоразумнее и морально сильнее.

Начинающим предпринимательницам Марина советует провести расчеты не один раз, перепроверить предполагаемые затраты, рентабельность, заранее понять объем налогов и издержек.

— Я держусь на плаву более десяти лет, хотя в округе позакрывались многие, кто начинал одновременно со мной. Мне помогло наличие постоянных клиентов и то, что я очень люблю то, что делаю, — раскрывает предпринимательница секрет успеха.