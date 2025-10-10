Ярославский ресторан вошел в топ-10 лучших в России. Что это за место

«„Закрома“ — ресторан, где сочетание современных технологий и зданий из прошлого позволяют раскрыть гастрономический код России. Во главе концепции — исследование традиционного русского продукта», — говорится на сайте ярославского заведения.

Все победители 2025 года:

WHERETOEAT (WTE) — независимая ресторанная премия, основанная в 2013 году Ассоциацией гастрономических журналистов России. Ежегодно в рамках проекта публикуются рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Центрального и Южного федеральных округов, Татарстана, Урала и Сибири. Итоговые перечни формируются на основе анонимного голосования широкой экспертной коллегии, куда входят профессионалы ресторанной, гостиничной и винной индустрии, а также ведущие представители профильных СМИ. Иными словами, те, кто наилучшим образом представляет себе текущее состояние дел в ресторанном мире.