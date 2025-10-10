НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Ярославский ресторан вошел в топ-10 лучших в России. Что это за место

Ярославский ресторан вошел в топ-10 лучших в России. Что это за место

Подвели итоги премии WHERETOEAT

1 047
Назвали лучшие рестораны России | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUНазвали лучшие рестораны России | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Назвали лучшие рестораны России

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Ярославское заведение вошло в топ-10 победителей премии WHERETOEAT CENTER — 2025. Ресторан «Закрома» занял 8-е место.

«„Закрома“ — ресторан, где сочетание современных технологий и зданий из прошлого позволяют раскрыть гастрономический код России. Во главе концепции — исследование традиционного русского продукта», — говорится на сайте ярославского заведения.

Все победители 2025 года:

  • 1-е место — ресторан «Гроза», Кострома;

  • 2-е место — ресторан «19», Нижний Новгород;

  • 3-е место — ресторан «Кусто», Нижний Новгород;

  • 4-е место — ресторан Yale, Нижний Новгород;

  • 5-е место — ресторан Red Wall, Нижний Новгород;

  • 6-е место — ресторан Nolan Wine & Kitchen, Пермь;

  • 7-е место — ресторан «Парк Культуры», Нижний Новгород;

  • 8-е место — ресторан «Закрома», Ярославль;

  • 9-е место — ресторан Pinci, Нижний Новгород;

  • 10-е место — ресторан «Ливингстон», Самара.

WHERETOEAT (WTE) — независимая ресторанная премия, основанная в 2013 году Ассоциацией гастрономических журналистов России. Ежегодно в рамках проекта публикуются рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Центрального и Южного федеральных округов, Татарстана, Урала и Сибири. Итоговые перечни формируются на основе анонимного голосования широкой экспертной коллегии, куда входят профессионалы ресторанной, гостиничной и винной индустрии, а также ведущие представители профильных СМИ. Иными словами, те, кто наилучшим образом представляет себе текущее состояние дел в ресторанном мире.

Согласны с результатами?

Да!
Ярославское заведение можно выше расположить
Не хожу в рестораны
Комментарии
6
Гость
1 час
что бред? какой ресторан? мамука самый топовый в Ярославле, Хинкали Хауз, Имеди. посмотрите меню, что за бредятина?
Гость
1 час
Согласны с результами? 😃
Читать все комментарии
