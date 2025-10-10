Ярославский ресторан вошел в топ-10 лучших в России. Что это за место

Ярославское заведение вошло в топ-10 победителей премии WHERETOEAT CENTER — 2025. Ресторан «Закрома» занял 8-е место.
Все победители 2025 года:
1-е место — ресторан «Гроза», Кострома;
2-е место — ресторан «19», Нижний Новгород;
3-е место — ресторан «Кусто», Нижний Новгород;
4-е место — ресторан Yale, Нижний Новгород;
5-е место — ресторан Red Wall, Нижний Новгород;
6-е место — ресторан Nolan Wine & Kitchen, Пермь;
7-е место — ресторан «Парк Культуры», Нижний Новгород;
8-е место — ресторан «Закрома», Ярославль;
9-е место — ресторан Pinci, Нижний Новгород;
10-е место — ресторан «Ливингстон», Самара.
WHERETOEAT (WTE) — независимая ресторанная премия, основанная в 2013 году Ассоциацией гастрономических журналистов России. Ежегодно в рамках проекта публикуются рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Центрального и Южного федеральных округов, Татарстана, Урала и Сибири. Итоговые перечни формируются на основе анонимного голосования широкой экспертной коллегии, куда входят профессионалы ресторанной, гостиничной и винной индустрии, а также ведущие представители профильных СМИ. Иными словами, те, кто наилучшим образом представляет себе текущее состояние дел в ресторанном мире.
Согласны с результатами?