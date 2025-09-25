Zara снова продается в России! Значит ли это, что популярные бренды возвращаются, — ответ экспертов

В России возобновили продажу вещей сети Inditex Источник: Анастасия Цветкова / MSK1.RU

В России снова начали продавать вещи из Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho. Только теперь все бренды, входящие в испанскую компанию Inditex, представлены в одном месте — магазине «ТВОЕ».

На данный момент в России работают девять точек с таким ассортиментом: три — в Москве, одна — в Санкт-Петербурге, а также по одной в Нижнем Новгороде, Казани, Волгограде, Тольятти и Краснодаре.

В беседе с 76.RU эксперты моды и бизнеса объяснили, можно ли расценивать возобновление продаж Inditex как возвращение популярных брендов в Россию и чего ждать на рынке в ближайшее время.

Inditex — крупная испанская компания, специализирующаяся на розничной торговле одеждой, обувью и аксессуарами. Она управляет международной сетью магазинов и продает свою продукцию более чем в 90 странах мира. В портфель компании входят известные бренды: Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull & Bear и Oysho.

Zara не возвращается?

По мнению вице-президента «Союза торговых центров» Павла Люлина, открытие продажи вещей Zara, Bershka и других брендов сети нельзя назвать возвращением Inditex на российский рынок.

Это скорее пиар-акция со стороны сети «ТВОЕ», чем возвращение Inditex. Павел Люлин вице-президент «Союза торговых центров»

«Это связано и с тем, что полноценные коллекции последних лет со всеми размерами в Россию пока не завозят, а сам испанский фэшн-гигант официально не объявлял о возвращении. Более того, весьма вероятно, что если это и произойдет, то будет разворачиваться на базе площадок „Новой моды“: MAAG, ECRU, Vilet, DUB. Пока же это больше похоже на продажу остатков прошлых коллекций», — поделился своим мнением с 76.RU Павел Люлин.

«Новая мода» — российская компания, ранее принадлежавшая испанской группе Inditex, которая управляет магазинами одежды Maag, Dub, Ecru и Vilet, пришедшими на смену Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&Bear в России.

Что продают в «ТВОЕ»

Мнение Павла Люлина поддержала и Галина Кравченко — основатель и CEO консалтингового агентства К&P Аgency, эксперт по управлению fashion-ассортиментом.

Это не возвращение брендов сети Inditex, а скорее шаг «ТВОЕ» для привлечения внимания покупателей в свои розничные магазины. Галина Кравченко основатель и CEO консалтингового агентства «К&PА с любовью к РашнФэшн»

Стоит отметить, что «ТВОЕ» — монобрендовый магазин, специализирующийся на одежде для молодежи. Основной ассортимент — вещи из кроеного трикотажа.

«Компания „ТВОЕ“ представляет в отдельных розничных магазинах стоки на бренды Inditex. Это не является продажей полноценных сезонных коллекций. Какой именно ассортимент, откуда он везется, из каких стран, сейчас не сообщается», — уточнила эксперт.

Сразу несколько брендов Inditex представлены в магазинах «ТВОЕ» Источник: Анастасия Цветкова / MSK1.RU

Фэшн-эсперт отметила, что бренды Inditex никогда не представляют свой ассортимент в формате мультибрендовых магазинов: они предлагают товары только в собственных точках под собственными брендами.

«Это вызывает достаточно большое количество вопросов. Сейчас можно только строить гипотезы. Некоторые из них: товар куплен на распродажах по заниженным ценам и перепродается, либо это избыток произведенного ассортимента на фабриках, которые производят для Inditex, — предположила Галина Кравченко. — Вариант того, что это может быть подделка, напрашивается, но вряд ли „ТВОЕ“ на это бы пошли».

Почему «ТВОЕ» пошло на этот шаг

Галина Кравченко отметила, что «ТВОЕ» — сильный бренд, и привлечение коллекций других брендов для компании является новинкой:

«Из минусов то, что идентификация бренда размывается. Бренд „ТВОЕ“ всегда существовал в концепции монобрендового магазина. Добавление других брендов меняет саму стратегию розничной сети. Из плюсов — возможность поднять трафик, привлечь в свои магазины дополнительных покупателей. Сделать это очень точечно, именно в те магазины, где трафик упал наиболее всего, а как следствие, недостаточные объемы продаж».

Эксперт подчеркнула сложную ситуацию на рынке: растут затраты и тарифы маркетплейсов, высокие арендные ставки, увеличивается себестоимость из-за подорожания комплектующих, логистики и маркировки. Также ощущается нехватка кадров среднего и высшего звена.

«ТВОЕ» предложил рынку новый способ балансировки продаж в рознице. Галина Кравченко основатель и CEO консалтингового агентства «К&PА с любовью к РашнФэшн»

Вернутся ли бренды?

При этом нельзя исключать возможность возвращения брендов Inditex. Еще в начале 2025 года Союз торговых центров России выступил с инициативой к Inditex, H&M и UNIQLO с предложением вернуться на российский рынок. Пока официального ответа от компаний не поступало.

«Возвращение иностранных брендов в Россию, скорее всего, произойдет после того, как будут сняты санкционные ограничения, и в целом изменится конъюнктура рынка», — отметила Галина Кравченко.

Она пояснила, что экономическая ситуация в разных странах, а не только в России, будет влиять на решения брендов о выборе регионов для продаж. По ее словам, если динамика развития российских регионов превысит показатели Индии, Африки или Америки, Европы, Россия станет интересным рынком для международных компаний.

Также нужно помнить, что для Inditex Россия никогда не являлась основным рынком сбыта: количество магазинов в стране всегда было меньше, чем в других регионах. Галина Кравченко основатель и CEO консалтингового агентства «К&PА с любовью к РашнФэшн»