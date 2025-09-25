НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Бизнес Zara снова продается в России! Значит ли это, что популярные бренды возвращаются, — ответ экспертов

Zara снова продается в России! Значит ли это, что популярные бренды возвращаются, — ответ экспертов

Разбираемся, возможен ли полноценный камбэк сети Inditex

1 024
В России возобновили продажу вещей сети Inditex | Источник: Анастасия Цветкова / MSK1.RUВ России возобновили продажу вещей сети Inditex | Источник: Анастасия Цветкова / MSK1.RU

В России возобновили продажу вещей сети Inditex

Источник:

Анастасия Цветкова / MSK1.RU

В России снова начали продавать вещи из Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho. Только теперь все бренды, входящие в испанскую компанию Inditex, представлены в одном месте — магазине «ТВОЕ».

На данный момент в России работают девять точек с таким ассортиментом: три — в Москве, одна — в Санкт-Петербурге, а также по одной в Нижнем Новгороде, Казани, Волгограде, Тольятти и Краснодаре.

В беседе с 76.RU эксперты моды и бизнеса объяснили, можно ли расценивать возобновление продаж Inditex как возвращение популярных брендов в Россию и чего ждать на рынке в ближайшее время.

Inditex — крупная испанская компания, специализирующаяся на розничной торговле одеждой, обувью и аксессуарами. Она управляет международной сетью магазинов и продает свою продукцию более чем в 90 странах мира. В портфель компании входят известные бренды: Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull & Bear и Oysho.

Zara не возвращается?

По мнению вице-президента «Союза торговых центров» Павла Люлина, открытие продажи вещей Zara, Bershka и других брендов сети нельзя назвать возвращением Inditex на российский рынок.

<p>Павел Люлин</p><p>Павел Люлин</p>

Это скорее пиар-акция со стороны сети «ТВОЕ», чем возвращение Inditex.

Павел Люлин

вице-президент «Союза торговых центров»

«Это связано и с тем, что полноценные коллекции последних лет со всеми размерами в Россию пока не завозят, а сам испанский фэшн-гигант официально не объявлял о возвращении. Более того, весьма вероятно, что если это и произойдет, то будет разворачиваться на базе площадок „Новой моды“: MAAG, ECRU, Vilet, DUB. Пока же это больше похоже на продажу остатков прошлых коллекций», — поделился своим мнением с 76.RU Павел Люлин.

«Новая мода» — российская компания, ранее принадлежавшая испанской группе Inditex, которая управляет магазинами одежды Maag, Dub, Ecru и Vilet, пришедшими на смену Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&Bear в России.

Что продают в «ТВОЕ»

Мнение Павла Люлина поддержала и Галина Кравченко — основатель и CEO консалтингового агентства К&P Аgency, эксперт по управлению fashion-ассортиментом.

<p>Галина Кравченко</p><p>Галина Кравченко</p>

Это не возвращение брендов сети Inditex, а скорее шаг «ТВОЕ» для привлечения внимания покупателей в свои розничные магазины.

Галина Кравченко

основатель и CEO консалтингового агентства «К&PА с любовью к РашнФэшн»

Стоит отметить, что «ТВОЕ» — монобрендовый магазин, специализирующийся на одежде для молодежи. Основной ассортимент — вещи из кроеного трикотажа.

«Компания „ТВОЕ“ представляет в отдельных розничных магазинах стоки на бренды Inditex. Это не является продажей полноценных сезонных коллекций. Какой именно ассортимент, откуда он везется, из каких стран, сейчас не сообщается», — уточнила эксперт.

Сразу несколько брендов Inditex представлены в магазинах «ТВОЕ» | Источник: Анастасия Цветкова / MSK1.RUСразу несколько брендов Inditex представлены в магазинах «ТВОЕ» | Источник: Анастасия Цветкова / MSK1.RU

Сразу несколько брендов Inditex представлены в магазинах «ТВОЕ»

Источник:

Анастасия Цветкова / MSK1.RU

Фэшн-эсперт отметила, что бренды Inditex никогда не представляют свой ассортимент в формате мультибрендовых магазинов: они предлагают товары только в собственных точках под собственными брендами.

«Это вызывает достаточно большое количество вопросов. Сейчас можно только строить гипотезы. Некоторые из них: товар куплен на распродажах по заниженным ценам и перепродается, либо это избыток произведенного ассортимента на фабриках, которые производят для Inditex, — предположила Галина Кравченко. — Вариант того, что это может быть подделка, напрашивается, но вряд ли „ТВОЕ“ на это бы пошли».

Почему «ТВОЕ» пошло на этот шаг

Галина Кравченко отметила, что «ТВОЕ» — сильный бренд, и привлечение коллекций других брендов для компании является новинкой:

«Из минусов то, что идентификация бренда размывается. Бренд „ТВОЕ“ всегда существовал в концепции монобрендового магазина. Добавление других брендов меняет саму стратегию розничной сети. Из плюсов — возможность поднять трафик, привлечь в свои магазины дополнительных покупателей. Сделать это очень точечно, именно в те магазины, где трафик упал наиболее всего, а как следствие, недостаточные объемы продаж».

Эксперт подчеркнула сложную ситуацию на рынке: растут затраты и тарифы маркетплейсов, высокие арендные ставки, увеличивается себестоимость из-за подорожания комплектующих, логистики и маркировки. Также ощущается нехватка кадров среднего и высшего звена.

<p>Галина Кравченко</p><p>Галина Кравченко</p>

«ТВОЕ» предложил рынку новый способ балансировки продаж в рознице.

Галина Кравченко

основатель и CEO консалтингового агентства «К&PА с любовью к РашнФэшн»

Вернутся ли бренды?

При этом нельзя исключать возможность возвращения брендов Inditex. Еще в начале 2025 года Союз торговых центров России выступил с инициативой к Inditex, H&M и UNIQLO с предложением вернуться на российский рынок. Пока официального ответа от компаний не поступало.

«Возвращение иностранных брендов в Россию, скорее всего, произойдет после того, как будут сняты санкционные ограничения, и в целом изменится конъюнктура рынка», — отметила Галина Кравченко.

Она пояснила, что экономическая ситуация в разных странах, а не только в России, будет влиять на решения брендов о выборе регионов для продаж. По ее словам, если динамика развития российских регионов превысит показатели Индии, Африки или Америки, Европы, Россия станет интересным рынком для международных компаний.

<p>Галина Кравченко</p><p>Галина Кравченко</p>

Также нужно помнить, что для Inditex Россия никогда не являлась основным рынком сбыта: количество магазинов в стране всегда было меньше, чем в других регионах.

Галина Кравченко

основатель и CEO консалтингового агентства «К&PА с любовью к РашнФэшн»

