НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

облачно, без осадков

ощущается как +7

0 м/c,

 751мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 83,35
EUR 99,04
Когда включат отопление. Точная дата
Момент тройного ДТП
Почему дежурят патрули ДПС
Ярославский бренд покорил Россию
Когда запустят электрички ЦТУ в Москву
Вернут ли молочную кухню
ДТП со скорой
Вспышки в небе
Смягчили приговор экс-депутату
Что будет с «панельками»
Бизнес В Россию вернулись Zara, Bershka и не только. Продают ли вещи этих брендов в Ярославле?

В Россию вернулись Zara, Bershka и не только. Продают ли вещи этих брендов в Ярославле?

Публикуем официальные данные

460
Что известно о возвращении Zara в Россию | Источник: Анастасия Цветкова / MSK1.RUЧто известно о возвращении Zara в Россию | Источник: Анастасия Цветкова / MSK1.RU

Что известно о возвращении Zara в Россию

Источник:

Анастасия Цветкова / MSK1.RU

В России начали продавать вещи Zara, Bershka и других магазинов сети Inditex. Правда, популярные бренды теперь продаются в «ТВОЕ». Об этом сообщили в соцсетях самого магазина 20 сентября.

Вещи популярной испанской сети можно купить в девяти точках России, три из них в Москве и одна — в Санкт-Петербурге. В Ярославле пока не продаются вещи Inditex.

Inditex — крупная испанская компания, специализирующаяся на розничной торговле одеждой, обувью и аксессуарами. Она управляет международной сетью магазинов и продаёт свою продукцию более чем в 90 странах мира.

В портфель компании входят известные бренды: Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull & Bear и Oysho.

Адреса «ТВОЕ», где продают Zara:

  • Москва, ул. Сходненская, д. 56, ТЦ «Калейдоскоп» (2 этаж);

  • Москва, ул. Поречная, 10, ТЦ «MARi» (2 этаж);

  • Москва, Ленинградский просп., 36, ТЦ «Арена Плаза» (1 этаж);

  • Санкт-Петербург, Брантовская дорога, д. 3, ТЦ «Охта Молл» (2 этаж);

  • Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, д. 82, ТЦ «Небо» (2 этаж):

  • Казань, пр-т Ямашева, 46/33, ТЦ «Парк Хаус» (1 этаж);

  • Волгоград, ул. Землячки, д. 110Б, ТЦ «Мармелад» (1 этаж);

  • Тольятти, Автозаводское ш., д. 6, ТЦ «Парк Хаус» (1 этаж);

  • Краснодар, ул. Дзержинского, д. 100, ТЦ «Красная Площадь» (2 этаж).

Наши коллеги из MSK1.RU уже побывали в одном из магазинов «ТВОЕ», где продаются вещи испанских брендов, и сделали обзор ассортимента и цен.

Напомним, что торговая сеть Inditex ушла с российского рынка в 2022 году. Торговые площади заняли российские бренды. О том, как возвращение иностранных магазинов может повлиять на отечественных производителей, мы ранее спросили у экспертов.

Ждете возвращение Zara и других магазинов сети Inditex в Ярославль?

Да, мне очень нравится одежда этих брендов
Нет, мне хватает вещей отечественных брендов, они ничем не уступают испанской сети
Не слежу за модой, мне все равно
Свое мнение напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Магазины одежды Возвращение Zara Index
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Ярпортал
56 минут
Одевались в Галактике и смешных ценах. Даже там уже все дорого сейчас. Донашиваем что есть
Гость
30 минут
Ура, а то уже устали от этого имортозамещения виртуального
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление