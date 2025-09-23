В Россию вернулись Zara, Bershka и не только. Продают ли вещи этих брендов в Ярославле?

Что известно о возвращении Zara в Россию Источник: Анастасия Цветкова / MSK1.RU

В России начали продавать вещи Zara, Bershka и других магазинов сети Inditex. Правда, популярные бренды теперь продаются в «ТВОЕ». Об этом сообщили в соцсетях самого магазина 20 сентября.

Вещи популярной испанской сети можно купить в девяти точках России, три из них в Москве и одна — в Санкт-Петербурге. В Ярославле пока не продаются вещи Inditex.

Inditex — крупная испанская компания, специализирующаяся на розничной торговле одеждой, обувью и аксессуарами. Она управляет международной сетью магазинов и продаёт свою продукцию более чем в 90 странах мира. В портфель компании входят известные бренды: Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull & Bear и Oysho.

Адреса «ТВОЕ», где продают Zara:

Москва, ул. Сходненская, д. 56, ТЦ «Калейдоскоп» (2 этаж);

Москва, ул. Поречная, 10, ТЦ «MARi» (2 этаж);

Москва, Ленинградский просп., 36, ТЦ «Арена Плаза» (1 этаж);

Санкт-Петербург, Брантовская дорога, д. 3, ТЦ «Охта Молл» (2 этаж);

Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, д. 82, ТЦ «Небо» (2 этаж):

Казань, пр-т Ямашева, 46/33, ТЦ «Парк Хаус» (1 этаж);

Волгоград, ул. Землячки, д. 110Б, ТЦ «Мармелад» (1 этаж);

Тольятти, Автозаводское ш., д. 6, ТЦ «Парк Хаус» (1 этаж);

Краснодар, ул. Дзержинского, д. 100, ТЦ «Красная Площадь» (2 этаж).

Наши коллеги из MSK1.RU уже побывали в одном из магазинов «ТВОЕ», где продаются вещи испанских брендов, и сделали обзор ассортимента и цен.

Напомним, что торговая сеть Inditex ушла с российского рынка в 2022 году. Торговые площади заняли российские бренды. О том, как возвращение иностранных магазинов может повлиять на отечественных производителей, мы ранее спросили у экспертов.