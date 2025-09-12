Джорджо Армани оставил инструкции к своему наследству: кому достанется империя

Армани скончался в начале сентября Источник: Barbara Rombi Serra / Mondadori Portfolio / Getty Images

Покойный итальянский модельер Джорджо Армани оставил детальные инструкции, которые в конечном итоге должны привести к продаже его многомиллиардной модной империи, свидетельствуют положения его завещания, с которыми ознакомилось агентство Reuters.

Согласно документам, Армани, скончавшийся 4 сентября в возрасте 91 года, распорядился передать часть акций своей компании Giorgio Armani S.p.A. — фонду Джорджо Армани. Однако ключевым условием является то, что его ближайшие наследники обязаны в течение нескольких лет найти покупателя для бренда.

Права на управление доходами (узуфрукт) и частичное управление закреплены за его давним деловым партнером Панталео делль’Орка, который получает 40% голосующих акций, а также за его сестрой и тремя племянниками (они получат по 15%). Фонд Джорджо Армани получает 10% акций в полную собственность и 90% — в доверительное управление с правом получения прибыли, но без права продажи.

Завещание предписывает наследникам в течение полутора лет продать 15% акций, а затем в течение трех-пяти лет — ещё примерно 30% тому же покупателю, чтобы он в итоге получил контрольный пакет в 54,9%. В числе приоритетных покупателей сам Армани назвал французский люксовый конгломерат LVMH, косметического гиганта L’Oreal и производителя очков EssilorLuxottica. Альтернативой прямой продаже может стать размещение акций компании на бирже.