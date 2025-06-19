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Бизнес Россиянам помогут гасить ипотеку: кому стоит рассчитывать на новую поддержку от государства

Россиянам помогут гасить ипотеку: кому стоит рассчитывать на новую поддержку от государства

В Госдуму внесут проект для тех, у кого не хватает денег

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2 комментария
Купить жилье станет возможным даже в начале карьеры | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUКупить жилье станет возможным даже в начале карьеры | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Купить жилье станет возможным даже в начале карьеры

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Госдуму внесут законопроект о расширении господдержки для погашения ипотеки. Планируется, что право на помощь получат родители в возрасте до 26 лет, у которых с 2026 по 2030 год родится второй ребенок. Об этом сообщила глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова в своем Telegram-канале. 

«Мы предлагаем расширить возможности господдержки для погашения ипотеки, чтобы это право смогли получить матери или отцы в возрасте до 26 лет, у которых в период с 2026 по 2030 год родится второй ребенок», — заявила Лантратова.

По ее словам, многие молодые люди не решаются заводить семьи из-за трудностей с жильем и высоких ипотечных ставок. Им не хватает средств на его покупку, а в начале карьеры не все могут достичь финансовой стабильности. 

«Все эти факторы заставляют их откладывать рождение детей. А ведь именно семья — это основа нашего общества, и ее нужно поддерживать всеми возможными способами», — отметила депутат.

Лантратова уверена, что новая инициатива не только улучшит качество жизни молодых семей, но и станет стимулом для рождения вторых детей. Каждая семья должна чувствовать надежную поддержку государства, особенно когда речь идет о вопросе рождения ребенка и обеспечения комфортных условий для его жизни.

В то же время россиянам хотят запретить покупать жилье за наличные. Такую инициативу поддержали в генпрокуратуре. Предполагается, что это поможет избежать мошеннических сделок. Стоит отметить, что большинство россиян используют ипотеку для покупки недвижимости. Однако ставки остаются на очень высоком уровне. Рассказали, сколько нужно зарабатывать, чтобы кредит на квартиру одобрили.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Ипотека с господдержкой Помощь семьям Новые законы
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Комментарии
2
Гость
1 час
это идиотизм. до 26 лет двух детей иметь и ипотеку..... все законопроекты рассчитаны на помощь оказавшимся на уровне Нищеты. Когда поймут то, что вот по этому и не рожают. В магазин без денег не пойдешь, почему за детьми идти, должно быть по другому....
Гость
1 час
а чем хуже остальные родители? тем что плодят нищету? как не помогай, у тех у кого денег нет - и не будет. так и будут нахаляву рассчитывать.
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