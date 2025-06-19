Россиянам помогут гасить ипотеку: кому стоит рассчитывать на новую поддержку от государства

В Госдуму внесут законопроект о расширении господдержки для погашения ипотеки. Планируется, что право на помощь получат родители в возрасте до 26 лет, у которых с 2026 по 2030 год родится второй ребенок. Об этом сообщила глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова в своем Telegram-канале.
«Мы предлагаем расширить возможности господдержки для погашения ипотеки, чтобы это право смогли получить матери или отцы в возрасте до 26 лет, у которых в период с 2026 по 2030 год родится второй ребенок», — заявила Лантратова.
По ее словам, многие молодые люди не решаются заводить семьи из-за трудностей с жильем и высоких ипотечных ставок. Им не хватает средств на его покупку, а в начале карьеры не все могут достичь финансовой стабильности.
«Все эти факторы заставляют их откладывать рождение детей. А ведь именно семья — это основа нашего общества, и ее нужно поддерживать всеми возможными способами», — отметила депутат.
Лантратова уверена, что новая инициатива не только улучшит качество жизни молодых семей, но и станет стимулом для рождения вторых детей. Каждая семья должна чувствовать надежную поддержку государства, особенно когда речь идет о вопросе рождения ребенка и обеспечения комфортных условий для его жизни.
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