Россиянам помогут гасить ипотеку: кому стоит рассчитывать на новую поддержку от государства

Купить жилье станет возможным даже в начале карьеры Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В Госдуму внесут законопроект о расширении господдержки для погашения ипотеки. Планируется, что право на помощь получат родители в возрасте до 26 лет, у которых с 2026 по 2030 год родится второй ребенок. Об этом сообщила глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова в своем Telegram-канале.

«Мы предлагаем расширить возможности господдержки для погашения ипотеки, чтобы это право смогли получить матери или отцы в возрасте до 26 лет, у которых в период с 2026 по 2030 год родится второй ребенок», — заявила Лантратова.

По ее словам, многие молодые люди не решаются заводить семьи из-за трудностей с жильем и высоких ипотечных ставок. Им не хватает средств на его покупку, а в начале карьеры не все могут достичь финансовой стабильности.

«Все эти факторы заставляют их откладывать рождение детей. А ведь именно семья — это основа нашего общества, и ее нужно поддерживать всеми возможными способами», — отметила депутат.

Лантратова уверена, что новая инициатива не только улучшит качество жизни молодых семей, но и станет стимулом для рождения вторых детей. Каждая семья должна чувствовать надежную поддержку государства, особенно когда речь идет о вопросе рождения ребенка и обеспечения комфортных условий для его жизни.