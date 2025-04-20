Подросткам запретили получать карты без родителей — но банкам на это наплевать

Чтобы выяснить, как банки соблюдают новые правила и помогают государству в борьбе с дропперством, мы провели эксперимент. В большинстве случаев всё осталось по-старому Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











С 29 марта 2025 года все российские банки обязали выдавать банковские карты подросткам с 14 до 18 лет только с согласия родителей либо законных представителей. Это положение, принятое Центробанком России, теперь обязательно к исполнению.

— Банк России установил требования, по которым банки должны уведомлять родителей, если их детям в возрасте от 14 до 18 лет выдается банковская карта. Более того, родители смогут отслеживать все операции и расходы, совершаемые подростком по этому счету. Способ информирования прописывается в договоре с банком. Этот шаг направлен на усиление контроля за финансовыми операциями, — рассказал E1.RU начальник центра защиты прав потребителей Банка России в Екатеринбурге Сергей Кокоулин.

Он пояснил, что также родители могут оформить совместные СМС-уведомления, чтобы контролировать финансовые операции ребенка, — некоторые крупные банки предоставляют такую возможность.

Эти новые правила ввели, чтобы защитить несовершеннолетних от втягивания в преступные схемы с банковскими картами — дропперство. Массовая вербовка подростков стала большой проблемой, она приобрела уже всероссийский масштаб.

Дропперы — это посредники в различных нелегальных схемах по выводу денег с банковских карт. Они оформляют на свое имя и продают карты. Через них выводятся или обналичиваются крупные суммы.



Есть несколько видов дропперов. Обнальщики получают на свои карты похищенные деньги, снимают их наличными в банкоматах, передают организаторам. Заливщики вносят наличные на свой счет, потом переводят куда скажут, так создается цепочка операций. Транзитники — им на карту переводят деньги транзитом. Эта длинная цепочка нужна, чтобы запутать следы. Также карту дроппера можно использовать для всех этих целей сразу. Вербовщиков дропперов называют дропповодами.

Нововведения действуют уже две недели. На сайтах многих крупнейших банков страны эти правила опубликовали. Чтобы выяснить, как на деле соблюдаются новые правила и помогают ли кредитные организации государству в борьбе с дропперством, мы провели эксперимент.

Наш корреспондент обзвонила несколько самых крупных банков страны. Она дозванивалась до оператора банка по горячей линии и выясняла условия оформления карты. При этом говорила, что ей 17 лет, и уточняла важную деталь: нужно ли согласие родителей.

Из восьми известных кредитных организаций, которые мы обзвонили, лишь в двух соблюдают закон, работая по новым правилам: в «Газпромбанке» и «ОТП-банке». Их операторы сразу уточнили возраст и предупредили про согласие родителей либо законных представителей. Это должно быть либо заявление от родителя, написанное в присутствии сотрудника банка, либо такое же согласие, заверенное у нотариуса.

В остальных банках продолжают работать по-старому и спокойно выдают карты детям от 14 до 18 лет.

Во всех таких случаях повторялся следующий монолог.

— Что нужно для получения карты до 18 лет?

— Паспорт, — если вы гражданин России — всё.

— С родителями надо приходить?

— Карту можно оформить с 14 лет без родителей, — заверял оператор очередного банка.

В одном известном банковском заведении автоответчик слегка запутался и выдавал противоречивую информацию: говорил, что согласие родителей не требуется, а когда наш корреспондент повторял вопрос, то сообщал, что необходимо присутствие старших. Но подключившаяся к разговору живая сотрудница заверила, что нужен лишь паспорт, родителей беспокоить не надо.

Все банки ради новых малолетних клиентов были готовы передать карты с курьерами — нужен был лишь паспорт.

Разговоры мы вели по громкой связи и записывали на видео. Запись, как положено, велась и со стороны банка.

Почему банки игнорируют новые правила

— Как говорил Салтыков-Щедрин, строгость наших законов смягчается необязательностью их исполнения, — грустно шутит юрист Сергей Тетерин, которого мы попросили прокомментировать правовую сторону проблемы. — Что получается: президент страны еще зимой обращает внимание на проблему, дает поручение главе Центробанка. Регулятор принимает нужную нормативную базу, отчитывается об исполнении.

Заметим, изменения по поводу новых правил были приняты еще в январе. То есть у банков было время для подготовки до 29 марта, когда они вступили в силу. В общем, все отчитались, написали новости. А на самом деле всё по-прежнему, — сказал юрист.

По его словам, если Центробанк займет позицию: мол, будут жалобы — будем реагировать по конкретным фактам, то ничего не решится, подростки будут открывать карты, и дропперство будет процветать.

— Банки продолжают работать по-прежнему. Они просто игнорируют регулятор, рассудив, что те санкции и штрафы, которые на них наложат в случае выявления нарушений, будут незначительны.

Посчитали, что прибыль, которую они получат, перекроет потенциальные издержки от возможных жалоб. Сергей Тетерин юрист

— Меня удивляет: ведь нет никаких проблем выяснить, что банк игнорирует законы. Можно выявить счета, открытые клиентами с 14 до 18 лет с 29 марта — сделать это регулятор в состоянии. Можно провести выборочную проверку с требованием предоставить согласие законных представителей, — предлагает Сергей Тетерин.

Наш собеседник уверен, что банки обязаны приостановить действие всех счетов, открытых несовершеннолетними без согласия законных представителей , и разослать таким клиентам уведомления, что для разблокировки счета необходимо предоставить согласие законных представителей. Это ликвидировало бы множество дропперских схем.

— Остается только предполагать, какие обороты, какие деньги проходят по таким картам в масштабах страны, если банкам это настолько выгодно, — констатирует Сергей. — Хотя с точки зрения здравого смысла по счетам детей должны быть копеечные обороты. У нас редкие подростки действительно много зарабатывают, когда по счету проходят сотни тысяч. Да, есть, конечно, несколько популярных блогеров в стране, но мы понимаем, что это единицы.

Сергей Тетерин подчеркивает, что такая позиция по открытому пренебрежению к проблеме подрывает авторитет власти и закона, и это видят подростки. Воспитательный момент отвратительный — они понимают, что законы можно не соблюдать.

— И родителей вводят в заблуждение. Во всех новостях написали о новых правилах: можно не переживать, что ребенка втянут, счет сам не откроет. А оказывается, всё не так, — говорит юрист.

Сергей также объясняет, что и до 29 марта выдача дебетовой карты несовершеннолетним с 14 до 18 лет было неправомерным.

— Еще в 2020 году Центробанк четко указывал, что открывать банковский счет без письменного согласия нельзя, — говорит Сергей Тетерин.

Но банки эти рекомендации не выполняли. При этом они руководствовались статьей 26 Гражданского кодекса о дееспособности несовершеннолетних в возрасте с 14 до 18 лет.

Вторая часть этой статьи регламентирует, что подростки имеют право самостоятельно вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими.

— И эта норма трактовалась банками, что не нужно получать согласие родителей или законных представителей. Но в Гражданском кодексе говорилось именно о вкладах, а не о банковских счетах. Это разные понятия, — говорит Тетерин. — Под вкладом, согласно Гражданскому кодексу, понимается депозит, когда одна сторона принимает деньги вкладчика и выплачивает проценты. То есть депозитный счет несовершеннолетний открыть вправе. Но вот открытие банковского счета несовершеннолетними в Гражданском кодексе не прописано, его нет в числе сделок, которые вправе совершать люди до исполнения 18 лет.

Мы подробно рассказывали о последствиях дропперства. За участие в таких преступных схемах грозит уголовная ответственность, наказание зависит от происхождения денег, которые прогоняли по карте владельца. В судебной практике немало приговоров за дропперство, некоторые — с реальным лишением свободы. Правда, на скамье подсудимых оказывались совершеннолетние дропперы. Приговоров по подросткам на данный момент мы не нашли.

Зато нашли решения по гражданским делам, когда с родителей несовершеннолетних дропперов взыскивали десятки и сотни тысяч рублей. Например, пострадавшие от телефонных мошенников могут предъявить требования к собственникам счетов, через которые проходили их деньги даже транзитом.

Мошенники используют разнообразные легенды Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Сергей Тетерин советует в таких исках привлекать банки в качестве соответчиков.

— Именно банк действовал недобросовестно, открыв счет без согласия законного представителя. Соответственно, он принял на себя все риски, — подчеркивает юрист. — Открыв счет без согласия законного представителя, банк лишил взрослого возможности контроля, то есть родители никак не могли повлиять на ситуацию. И хорошо бы такие судебные процессы сделать показательными, с освещением в СМИ.

Когда банки будут нести ответственность, тогда и будут исполняться законы. Пока же родители сами могут проверить, какие карты в каких банках открывал ребенок, а также какие операции по ним проводились. Для этого можно обратиться в налоговую инспекцию, и представить документы, подтверждающие, что вы законный представитель.