Как подготовить грядки к зиме, чтобы следующий год был урожайным: советы агромнома

Как подготовить грядки к зиме, чтобы следующий год был урожайным: советы агромнома

Всё о важных работах и удобрениях

Грядки для весенней посадки нужно распланировать уже сейчас | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUГрядки для весенней посадки нужно распланировать уже сейчас | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Грядки для весенней посадки нужно распланировать уже сейчас

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Осенью нужно позаботиться о почве, чтобы следующий год был урожайным. За сезон растения вытянули питательные вещества, а вредители и болезни обосновались в грунте. Вспашка под зиму отличается от весенней, как и необходимое внесение удобрений — объясняем, как все сделать правильно.

Как подготовить грядки к зиме

Наступает время зяблевой вспашки — так называют осеннюю перекопку и подготовку земли не просто к зиме, а к будущей весне. От ее качества зависит то, каким будет следующий агросезон на участке, поэтому пренебрегать этим не стоит.

— В течение сезона и осенью тоже, как только освободилась грядочка — сразу ее перекапываем. Сейчас нужно сделать крупную перекопку, оставляя комья земли. Не нужно ее рыхлить, — предупредила агроном Людмила Шубина.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Осенью важно перевернуть комья так, чтобы верхний слой грунта оказался на дне борозды. На каждом участке есть слизни, которые с удовольствием уничтожают урожай, и нужно сделать так, чтобы как можно меньше их яиц выжило.

— Слизень откладывает яйца под комочками земли, и, чтобы уничтожить вредителя на грядках, важно сделать вот эту крупную перекопку, — пояснила специалист. — И, конечно, в теплице нужно тоже все перекопать так, чтобы были крупные комья.

Осенний план огорода

Особое внимание сейчас нужно уделить грядкам под чеснок и лук | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUОсобое внимание сейчас нужно уделить грядкам под чеснок и лук | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Особое внимание сейчас нужно уделить грядкам под чеснок и лук

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Именно осенью нужно определиться, что и где будет расти в следующем году, так как скоро наступит время высаживать озимые культуры. Вносить удобрения на всю площадь участка не стоит — слишком дорого. Лучше наметить грядки и локально удобрить почву.

— Под озимый чеснок и лук вносим сейчас перегной под перекопку. Важно помнить о севообороте: нельзя сажать лук по луку, чеснок по чесноку, но можно туда, где росла капуста, бобовые, огурцы, тыквенные, — перечислила Людмила Шубина. — На один квадратный метр потребуется два–три ведра перегноя. Если его нет, то стоит внести пожнивные остатки: листья капусты, моркови, свеклы.

Для этого нужно сделать борозду, бросить листья, порубить их лопатой и засыпать борозду почвой — так перекопать всю грядку. Если есть возможность, то сразу внести по стакану древесной золы на квадратный метр.

— Органические удобрения за зиму частично перепреют, и получится отличная основа для будущего урожая. И сделать так можно со всеми грядками, под любую культуру, — объяснила Людмила Шубина. — Под картофель желательно с осени вносить как перегной, так и фосфорно-калийные удобрения.

Все корнеплоды, начиная с моркови, свеклы, репы, картофеля любят хорошую заправку с осени калийными удобрениями. Сейчас допустимо вносить хлористый калий в дозировке, указанной в инструкции. Хлор к весне уйдет, и останется только богатая калием почва. Также можно внести суперфосфат двойной, но можно сделать это и весной.

Защитить чеснок

Грядку с озимыми лучше всего осенью обозначить колышками или другими метками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГрядку с озимыми лучше всего осенью обозначить колышками или другими метками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Грядку с озимыми лучше всего осенью обозначить колышками или другими метками

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Теплый конец сентября может привести к тому, что ранние посадки озимого чеснока взойдут до срока из-за отсутствия холода. Это плохой сценарий, который оставит дачника без урожая. Можно попытаться предотвратить его с помощью мульчирования, если зубчики уже в земле.

— Такие ранние посадки нужно будет замульчировать перегноем или торфом, иначе вымерзнет. А лучше всего отложить посадку чеснока на октябрь, когда будут заморозки, — советует специалист.

Грядку с озимыми лучше всего обозначить колышками или другими метками, чтобы ранней весной не навредить им и даже до того, как сойдет снег, точно знать, где должны появится первые всходы.

Александра Бруня
Александра Бруня
Гость
1 час
Нужно не только копаться в огороде, но и правильно готовить грядки к зиме.
Гость
59 минут
За газонами тоже нужно следить осенью, чтобы весной всё было в порядке.
