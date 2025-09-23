Будьте осторожнее на улице! В Ярославской области выпустили предупреждение о ветреной погоде

В Ярославской области будет ветрено Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили о ветреной погоде. Судя по данным Министерства региональной безопасности, она продлится с шести вечера 23 сентября того же времени 24 числа.

«Юго-западный с переходом на северо-западный ветер 7-12 метров в секунду, днём местами порывы 15 метров в секунду ожидаются на территории Ярославской области», — говорится в сообщении.

Власти предупредили, что находиться в такую погоду рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями опасно.

Телефон экстренных служб — 112.

По данным сервиса «Погода 76.RU», вечером 23 сентября +10 градусов, пасмурно, пройдут небольшие дожди. К утру 24 сентября похолодает до +8 градусов, солнце выглянет из-за туч, но ожидаются осадки.