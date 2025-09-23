НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Будьте осторожнее на улице! В Ярославской области выпустили предупреждение о ветреной погоде

В Ярославской области будет ветрено | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области будет ветрено

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили о ветреной погоде. Судя по данным Министерства региональной безопасности, она продлится с шести вечера 23 сентября того же времени 24 числа.

«Юго-западный с переходом на северо-западный ветер 7-12 метров в секунду, днём местами порывы 15 метров в секунду ожидаются на территории Ярославской области», — говорится в сообщении.

Власти предупредили, что находиться в такую погоду рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями опасно.

Телефон экстренных служб — 112.

По данным сервиса «Погода 76.RU», вечером 23 сентября +10 градусов, пасмурно, пройдут небольшие дожди. К утру 24 сентября похолодает до +8 градусов, солнце выглянет из-за туч, но ожидаются осадки.

Днем температура поднимется до +10 градусов, но будет пасмурно. Пройдут небольшие дожди. К вечеру осадки прекратятся, похолодает до +7 градусов.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
6
Гость
1 минута
Уходит незаметно каждый день, Ему на смену вновь приходит вечер! За окнами опять уже везде Темнеет, и вовсю гуляет ветер. Он не даёт спокойно листьям спать, Их ворошит, сухие, на дорогах. Он хочет их заставить танцевать, Хоть листья молят: «Нас пока не трогай!»...
Гость
5 минут
Это страшно!...
